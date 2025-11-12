Les travailleurs africains contre le terrorisme impérialiste (Ibrahim Traoré)
par Jose Manuel Lapeira
Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a lancé une critique frontale contre les puissances étrangères. Son message est clair : la violence qui affecte son pays et toute la région est du terrorisme impérialiste conçue pour voler les richesses du continent.
Il a précisé que ces groupes comme l’État islamique sont les instruments d’un plan destiné à maintenir la région dans un état de guerre permanente et à rendre son développement impossible : «Ce qu’il y a en Afrique, ce n’est pas que du terrorisme, c’est de l’impérialisme».
«Ce sont leurs instructeurs qui apprennent aux terroristes à manipuler les drones. Leur objectif est de nous maintenir dans une guerre permanente pour que nous ne puissions pas nous développer et continuions à les payer avec nos richesses», a-t-il déclaré.
Le dirigeant burkinabé a affirmé que ce schéma de création et de financement de groupes terroristes pour justifier l’invasion et le pillage des ressources se répète non seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient.
«C’est ce qui se passe au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, et dans une infinité de pays, pas seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Ce sont les impérialistes qui créent ces groupes terroristes pour envahir et piller des pays».
Ainsi, Traoré a défini ses groupes terroristes comme un instrument de domination au service des intérêts gémonies et remis en question la fausse bannière de la lutte des États-Unis contre le terrorisme, alors que ce sont eux-mêmes qui le finance et l’entraînent pour atteindre leurs objectifs.
source : TeleSur via Bolivar Infos
Une réflexion sur “Les travailleurs africains contre le terrorisme impérialiste (Ibrahim Traoré)”
Ibrahim Traoré a compris beaucoup de choses, c’est un homme intelligent, il a compris la manipulation des occidentaux et agit en conséquence.
D’ailleurs beaucoup de groupes terroristes sont au service des occidentaux (Al Qaida, Daech…), je vous rappelle par exemple que Al Baghdadi qui a créé Daech n’est pas un Arabe, c’est Simon Elliott, ce serait un sioniste. D’où la manipulation. C’est un ex agent du Mossad, ce n’est ni un Musulman ni un Arabe.
https://reseauinternational.net/le-chef-de-daech-ne-serait-ni-musulman-ni-arabe