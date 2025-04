Russie-Iran-Chine : Un pour tous, et tous pour un? (P. Escobar)

35 Views

par Pepe Escobar

Bien que cela ne soit peut-être pas encore évident pour Washington, une guerre des États-Unis contre l’Iran sera également considérée comme une guerre contre la Russie et la Chine. Poutine et Xi savent tous deux que la guerre de Trump vise uniquement les «changements transformationnels mondiaux qu’ils conduisent ensemble».

La Russie et l’Iran sont à l’avant-garde du processus d’intégration eurasiatique à plusieurs niveaux, le développement géopolitique le plus crucial du jeune XXIe siècle.

Tous deux sont des membres de premier plan des BRICS+ et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Tous deux sont sérieusement impliqués en tant que leaders de la Majorité mondiale pour construire un monde multi-nœudal et multipolaire. Et tous deux ont signé, fin janvier à Moscou, un partenariat stratégique détaillé et complet.

La deuxième administration du président américain Donald Trump, qui a commencé par les pitreries de «pression maximale» employées par le grand maître de cirque lui-même, semble ignorer ces impératifs.

Il appartenait au ministère des Affaires étrangères russe de ramener la raison dans ce qui devenait rapidement une confrontation verbale incontrôlable : en substance, Moscou, aux côtés de son partenaire Téhéran, refuse tout simplement d’accepter les menaces extérieures de bombardement des infrastructures nucléaires et énergétiques de l’Iran, tout en insistant sur la recherche de solutions négociées viables pour le programme nucléaire de la République islamique.

Et puis, comme un éclair, le discours de Washington a changé. Steven Witkoff, l’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, qui n’est pas vraiment un Metternich et qui était auparavant un partisan de la ligne dure de la «pression maximale», a commencé à parler de la nécessité de «renforcer la confiance» et même de «résoudre les désaccords», laissant entendre que Washington commençait à «envisager sérieusement», selon les «responsables» proverbiaux, des pourparlers nucléaires indirects.

Ces implications se sont concrétisées lundi après-midi lorsque Trump aurait pris au dépourvu le Premier ministre israélien en visite, Benjamin Netanyahou, en annonçant une «très grande réunion» avec des responsables iraniens dans les prochains jours. Téhéran a confirmé la nouvelle par la suite, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi ayant déclaré qu’il participerait à des négociations nucléaires indirectes avec Witkoff à Oman samedi.

C’est comme si Trump avait au moins écouté les arguments révélés par le guide suprême de la République islamique, l’ayatollah Ali Khamenei. Mais là encore, il peut changer d’avis en une minute new-yorkaise.

Les subtilités de l’axe Russie-Iran-Chine

Des informations essentielles pour déchiffrer l’énigme «La Russie aidera-t-elle l’Iran ?» se trouvent dans ces trop diplomatiques échanges au Club Valdai à Moscou.

Les points essentiels ont été soulevés par Alexander Maryasov, ambassadeur de Russie en Iran de 2001 à 2005. Maryasov affirme que le traité Russie-Iran n’est pas seulement une étape symbolique, mais qu’il «sert de feuille de route pour faire progresser notre coopération dans pratiquement tous les domaines». Il s’agit davantage d’«un document de relations bilatérales» que d’un traité de défense.

Le traité a fait l’objet de longues discussions, puis a été approuvé, en réponse à «l’intensification de la pression militaro-politique et économique exercée par les pays occidentaux sur la Russie et l’Iran».

La principale raison était de lutter contre le tsunami des sanctions.

Cependant, même s’il ne constitue pas une alliance militaire, le traité détaille les mesures convenues d’un commun accord en cas d’attaque ou de menaces contre la sécurité nationale de l’un ou l’autre des pays, comme dans le cas des menaces d’attentat imprudentes de Trump contre l’Iran. Le traité définit également le vaste champ d’application de la coopération militaro-technique et de la coopération en matière de défense, notamment, et c’est crucial, les échanges réguliers de renseignements.

Maryasov a identifié les points de sécurité essentiels que sont la Caspienne, le Caucase du Sud, l’Asie centrale et, enfin et surtout, le Moyen-Orient, avec notamment l’étendue et la portée de l’Axe de la Résistance.

La position officielle de Moscou sur l’Axe de la Résistance est une affaire extrêmement délicate. Prenons l’exemple du Yémen. Moscou ne reconnaît pas officiellement le gouvernement de résistance yéménite incarné par Ansarullah et dont le siège se trouve dans la capitale Sanaa ; elle reconnaît plutôt, tout comme Washington, un gouvernement fantoche à Aden, qui est en fait hébergé dans un hôtel cinq étoiles à Riyad, parrainé par l’Arabie saoudite.

L’été dernier, deux délégations yéménites différentes se sont rendues à Moscou. D’après ce que j’ai pu constater, la délégation de Sanaa a rencontré d’énormes problèmes bureaucratiques pour obtenir des réunions officielles.

Bien sûr, les milieux militaires et du renseignement moscovites sont favorables à Ansarullah. Mais comme confirmé à Sanaa par un membre du Haut Conseil politique, ces contacts se font par des «canaux privilégiés» et non de manière institutionnelle.

Il en va de même pour le Hezbollah libanais, qui a été un allié clé de la Russie dans la lutte contre l’EIIL et d’autres groupes extrémistes islamistes pendant la guerre en Syrie. En ce qui concerne la Syrie, la seule chose qui compte vraiment pour Moscou, après la prise du pouvoir par les extrémistes liés à Al-Qaïda à Damas en décembre dernier, est de préserver les bases russes de Tartous et de Hmeimim.

Il ne fait aucun doute que la débâcle syrienne a été un revers extrêmement grave pour Moscou et Téhéran, aggravé par l’escalade incessante de Trump sur le programme nucléaire iranien et son obsession de la «pression maximale».

La nature du traité Russie-Iran diffère sensiblement de celle du traité Russie-Chine. Pour Pékin, le partenariat avec Moscou est si solide et se développe de manière si dynamique qu’ils n’ont même pas besoin d’un traité : ils ont un «partenariat stratégique global».

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors de sa récente visite en Russie, après avoir lancé une perle – «ceux qui vivent au XXIe siècle mais pensent en termes de blocs de la guerre froide et de jeux à somme nulle ne peuvent pas suivre le rythme de leur époque» – a parfaitement résumé les relations sino-russes en trois vecteurs : Les deux géants asiatiques sont «amis pour toujours et jamais ennemis» ; Égalité et coopération mutuellement bénéfique ; Non-alignement avec les blocs ; Non-confrontation et non-ciblage de tierces parties. Ainsi, même si nous avons un traité Russie-Iran, entre la Chine et la Russie, et la Chine et l’Iran, nous avons essentiellement des partenariats étroits.

En témoigne, par exemple, la cinquième édition annuelle des exercices navals conjoints Russie-Iran-Chine qui s’est déroulée dans le golfe d’Oman en mars. Cette synergie trilatérale n’est pas nouvelle ; elle est en cours de développement depuis des années.

Mais il est paresseux de qualifier ce triangle RIC Primakov amélioré (Russie-Iran-Chine au lieu de Russie-Inde-Chine) d’alliance. La seule «alliance» qui existe aujourd’hui sur l’échiquier géopolitique est l’OTAN, une organisation belliciste composée de vassaux intimidés rassemblés par l’Empire du Chaos.

Voici une autre perle de jade de Wang Yi à laquelle il est difficile de résister : «Les États-Unis sont malades, mais ils forcent les autres à prendre le médicament». À retenir : la Russie ne change pas de camp ; la Chine ne sera pas encerclée ; et l’Iran sera défendu.

Quand le nouveau triangle Primakov se réunit à Pékin

Lors de la discussion de Valdai, Daniyal Meshkin Ranjbar, professeur assistant au département de théorie et d’histoire des relations internationales de l’université RUDN de Moscou, a fait une remarque cruciale : «Pour la première fois dans l’histoire, les perspectives diplomatiques de la Russie et de l’Iran convergent». Il fait référence aux parallèles évidents entre les politiques officielles : le «pivot vers l’est» de la Russie et la politique de «regard vers l’est» de l’Iran.

Toutes ces interconnexions échappent clairement à la nouvelle administration à Washington, tout comme la rhétorique ampoulée de Trump et Netanyahou qui n’a aucun fondement dans la réalité – même le Conseil national de sécurité américain a admis que l’Iran ne travaillait pas sur une bombe nucléaire.

Et cela nous amène à la situation dans son ensemble.

Le maître de piste du cirque – du moins jusqu’à ce qu’il change à nouveau d’avis – travaille essentiellement sur un accord de triangulation, offrant prétendument à la Russie un cadre de transport, l’accès aux exportations de céréales en mer Noire et la suppression des banques russes de la liste des sanctions de SWIFT afin qu’il puisse exécuter son «pivot» pour ensuite attaquer l’Iran (date limite à Téhéran incluse).

Et si la Russie défend l’Iran, pas d’accord.

C’est aussi mensonger que la «proposition que vous ne pouvez pas refuser» de la mafia peut l’être en matière de pression maximale. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, un diplomate exceptionnellement compétent, a détruit toute la logique : «La Russie ne peut pas accepter les propositions américaines visant à mettre fin à la guerre en Ukraine dans leur forme actuelle, car elles ne résolvent pas les problèmes que Moscou considère comme la cause du conflit». Même si Moscou «prend très au sérieux les modèles et les solutions proposés par les Américains».

Alors que l’angle russe de la triangulation de Trump vacille, Téhéran ne se contente pas d’observer le cours des choses. La manière dont l’Iran s’est adapté pendant des décennies à un tsunami de sanctions est désormais une connaissance solide et profondément partagée avec Moscou, qui s’inscrit dans le cadre de leur coopération croissante consacrée par le traité.

Malgré toute la volatilité de Trump, les voix non sionistes qui se font entendre dans la capitale américaine impriment lentement mais sûrement l’idée rationnelle qu’une guerre contre l’Iran est absolument suicidaire pour l’Empire lui-même. Il est donc à nouveau possible que les salves verbales de Trump 2.0 ouvrent la voie à un accord temporaire qui sera présenté comme une victoire diplomatique, alors qu’il s’agit en réalité d’une bataille de récits.

On peut parier que le seul dirigeant de la planète capable de faire comprendre la réalité à Trump est le président russe Vladimir Poutine, lors de leur prochain appel téléphonique. Après tout, c’est le maître de piste du cirque en personne qui a créé le drame renouvelé de «l’Iran nucléaire». Le RIC, ou le triangle Primakov renouvelé, s’est dûment penché sur la question, ensemble, lors d’une récente réunion cruciale, discrète et non médiatisée à Pékin, comme l’ont confirmé des sources diplomatiques.

Essentiellement, le RIC a élaboré une feuille de route pour l’«Iran nucléaire». En voici les points forts :

Dialogue. Pas d’escalade. Pas de «pression maximale». Des mesures progressives. Établir une confiance mutuelle. Alors que l’Iran réaffirme son veto sur le développement d’armes nucléaires, la très controversée «communauté internationale», en réalité le Conseil de sécurité des Nations unies, reconnaît à nouveau le droit de l’Iran à l’énergie nucléaire pacifique en vertu du TNP. Retour au JCPOA – et le relancer. Pour que Trump revienne à la table des négociations, le relancer sera extrêmement difficile.



Cette feuille de route a été ratifiée lors d’un deuxième cycle de pourparlers trilatéraux du RIC à Moscou mardi, où de hauts responsables des pays alliés ont discuté des efforts de collaboration pour relever les défis auxquels l’Iran est confronté.

Ce sommet à Moscou

En l’état actuel des choses, la feuille de route n’est que cela : une feuille de route. L’axe sioniste haletant de Washington à Tel-Aviv continuera d’insister sur le fait que l’Iran, s’il est attaqué, ne sera pas soutenu par la Russie, et une «pression maximale» supplémentaire et ininterrompue forcera Téhéran à finir par plier et à abandonner son soutien à l’Axe de la Résistance.

Tout cela, une fois de plus, échappe à la réalité. Pour Moscou, l’Iran est une priorité géopolitique absolument essentielle ; au-delà de l’Iran, à l’est, se trouve l’Asie centrale. Le fantasme obsessionnel sioniste d’un changement de régime à Téhéran masque la pénétration de l’OTAN en Asie centrale, la construction de bases militaires et, en même temps, le blocage de plusieurs projets chinois stratégiquement cruciaux de l’Initiative Ceinture et Route (BRI). L’Iran est aussi essentiel à la politique étrangère à long terme de la Chine qu’à celle de la Russie.

Ce n’est pas un hasard si la Russie et la Chine se réuniront au niveau présidentiel – Vladimir Poutine et Xi Jinping – lors d’un sommet à Moscou vers le 9 mai, jour de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Ils analyseront en détail la prochaine étape des «changements que nous n’avons pas connus depuis 100 ans», comme l’a formulé Xi à Poutine lors de leur été 2023 révolutionnaire à Moscou.

Ils discuteront bien sûr de la façon dont le maître de piste du cirque rêve de mettre fin à une Guerre éternelle pour en commencer une autre : le spectre d’une attaque des États-Unis et d’Israël contre leur partenaire stratégique, l’Iran, avec en contre-attaque le blocage du détroit d’Ormuz (par lequel transitent 24 millions de barils de pétrole par jour) ; un baril de pétrole qui monte en flèche jusqu’à 200 dollars, voire plus ; et l’effondrement de l’énorme pile de 730 000 milliards de dollars de produits dérivés dans l’économie mondiale.

Non, président maître de piste du Cirque : vous n’avez pas les cartes en main.

Pepe Escobar

source : The Cradle