mercredi, avril 9, 2025
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La guerre mondiale en cours, façon OTAN – Ukraine – Russie (Castelnau, Carresse)

Robert Bibeau 38 Views 0 Comments

LE CONFLIT MONDIAL VIDÉO N°94

Par  Regis de Castelnau & Hervé Carresse

SOMMAIRE

I) LA NÉGOCIATION SELON LA RUSSIE :
TOUT CE QUI EST À MOI, EST À MOI, TOUT CE QUI EST À VOUS EST NÉGOCIABLE… 11 :54

II) STRATÉGIE, TACTIQUES ET «ART OPÉRATIF». LA GUERRE, COMMENT ÇA MARCHE  38:51

III) L’ARMÉE UKRAINIENNE, CONFRONTÉE À DES PROBLÈMES INSOLUBLES :
MANQUE DE PERSONNEL, FORMATION INSUFFISANTE ET DÉSERTIONS 1:06:57

IV) L’UNION EUROPÉENNE , CANARD SANS TÊTE, SANS OBJECTIF, SANS STRATÉGIE,
ET RÉDUITE AU RODOMONTADES  1:24:05

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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