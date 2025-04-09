La guerre mondiale en cours, façon OTAN – Ukraine – Russie (Castelnau, Carresse)
LE CONFLIT MONDIAL VIDÉO N°94
Par Regis de Castelnau & Hervé Carresse
SOMMAIRE
I) LA NÉGOCIATION SELON LA RUSSIE :
TOUT CE QUI EST À MOI, EST À MOI, TOUT CE QUI EST À VOUS EST NÉGOCIABLE… 11 :54
II) STRATÉGIE, TACTIQUES ET «ART OPÉRATIF». LA GUERRE, COMMENT ÇA MARCHE 38:51
III) L’ARMÉE UKRAINIENNE, CONFRONTÉE À DES PROBLÈMES INSOLUBLES :
MANQUE DE PERSONNEL, FORMATION INSUFFISANTE ET DÉSERTIONS 1:06:57
IV) L’UNION EUROPÉENNE , CANARD SANS TÊTE, SANS OBJECTIF, SANS STRATÉGIE,
ET RÉDUITE AU RODOMONTADES 1:24:05