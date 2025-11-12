Les terroristes israéliens poursuivent le génocide du peuple palestinien (prisonniers enterrés)

46 Views

par Al-Mayadeen. Sur Rakefet : la prison où les prisonniers palestiniens sont enterrés vivants – Réseau International

Selon un article du Guardian, Israël détient des dizaines de Palestiniens de Gaza dans un centre de détention souterrain secret où ils sont privés de lumière du jour, de nourriture adéquate et de tout contact avec l’extérieur.

Des avocats spécialisés dans les droits humains affirment que parmi les détenus figurent au moins deux civils : un infirmier enlevé alors qu’il portait encore sa blouse d’hôpital et un jeune vendeur ambulant, tous deux détenus depuis des mois sans inculpation ni procès.

Ces hommes sont représentés par le Comité public contre la torture en Israël (PCATI), dont les avocats affirment que leurs clients ont subi de graves sévices, comparables à des actes de torture déjà documentés dans les prisons israéliennes.

Les détenus ont été transférés en janvier au complexe de Rakefet, une prison souterraine près de Ramla, initialement ouverte dans les années 1980 pour les «criminels dangereux», mais fermée quelques années plus tard car jugée inadaptée à la détention humaine. Le fasciste Itamar Ben-Gvir, ministre de la Police, a ordonné sa réouverture après le 7 octobre 2023.

Toutes les parties de la prison, les cellules, un petit espace d’exercice et même la salle de réunion des avocats, sont souterraines, privant ainsi les détenus de toute lumière naturelle.

Conçue à l’origine pour 15 «prisonniers à haut risque», la prison abrite aujourd’hui une centaine de Palestiniens, selon des données officielles obtenues par PCATI.

Les libérations liées au cessez-le-feu ne mettent pas fin aux détentions arbitraires

Bien qu’Israël ait libéré 250 détenus palestiniens condamnés et 1700 autres détenus sans inculpation dans le cadre d’un cessez-le-feu mi-octobre, PCATI affirme qu’au moins 1000 autres personnes restent emprisonnées dans des conditions similaires.

«Bien que la guerre soit officiellement terminée, [les Palestiniens de Gaza] sont toujours emprisonnés dans des conditions de guerre violentes et juridiquement contestées, qui violent le droit international humanitaire et s’apparentent à de la torture», a déclaré l’organisation.

Parmi les détenus libérés figurait le jeune commerçant détenu à Rakefet. L’infirmière demeure cependant emprisonnée.

L’avocate Janan Abdu, de PCATI, a souligné que les personnes détenues ne sont pas des combattants. «Dans les cas des personnes que nous avons rencontrées, il s’agit de civils», a-t-elle déclaré. «Le jeune homme à qui j’ai parlé avait 18 ans et travaillait comme vendeur de nourriture. Il a été arrêté à un point de contrôle routier».

«Horribles à dessein»

Ni l’administration pénitentiaire israélienne (IPS) ni le ministère de la Justice n’ont répondu aux questions du Guardian concernant l’identité des détenus ou leurs conditions de détention à Rakefet.

Des données israéliennes classifiées, consultées par des organisations de défense des droits humains, suggèrent que la plupart des Palestiniens détenus pendant le génocide à Gaza étaient des civils.

Tal Steiner, directrice exécutive de PCATI, a qualifié les conditions de détention dans les prisons israéliennes d’«horribles intentionnellement».

Elle a averti que Rakefet inflige une cruauté supplémentaire : l’isolement prolongé sous terre. Un tel confinement, a-t-elle déclaré, a des «conséquences extrêmes» sur la santé mentale et physique, perturbant les rythmes circadiens, entravant la respiration et pouvant même interrompre la production de vitamine D.

Enterrés vivants hors du monde

Steiner a déclaré que malgré des décennies de visites dans les centres de détention, elle n’avait jamais entendu parler de Rakefet avant que Ben-Gvir ne le remette en lumière.

Pour en savoir plus sur le passé de ce centre de détention, les chercheurs de PCATI ont consulté les archives et les mémoires de l’ancien directeur des prisons israéliennes, Rafael Suissa, qui avait écrit que maintenir des personnes sous terre «24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est tout simplement trop cruel, trop inhumain pour que quiconque puisse le supporter».

Lorsque les avocats de PCATI, Janan Abdu et Saja Misherqi Baransi, ont obtenu l’autorisation d’y accéder cet été, ils ont été escortés par des gardes masqués dans des cellules souterraines insalubres. La salle de réunion était jonchée de cadavres d’insectes et les toilettes étaient inutilisables.

Des caméras de surveillance enregistraient chaque mot, et les gardes ont averti les avocats de ne pas évoquer les familles des détenus ni la guerre à Gaza.

«Je me suis demandé : si les conditions dans la salle des avocats sont si humiliantes… qu’en est-il alors de la situation des prisonniers ?», a déclaré Abdu. «La réponse ne s’est pas fait attendre, lorsque nous les avons rencontrés».

Les détenus ont été amenés menottés et courbés, contraints de baisser la tête. L’un d’eux a demandé : «Où suis-je et pourquoi suis-je ici ?», révélant qu’on ne lui avait jamais dit le nom de la prison. Lors de brèves audiences par visioconférence, sans représentation légale ni preuves, les juges avaient décidé que les hommes resteraient détenus «jusqu’à la fin de la guerre».

«Vous êtes la première personne que je vois depuis mon arrestation»

Les détenus ont décrit des cellules sans fenêtres ni aération, partagées par trois ou quatre personnes, une suffocation chronique et des mauvais traitements réguliers, notamment des passages à tabac, des attaques de chiens et des rations de famine. Les matelas étaient retirés à l’aube et remis en place tard dans la nuit.

Leurs témoignages concordaient avec les images de la visite télévisée de Ben Gvir, où il avait déclaré : «C’est le lieu naturel des terroristes, sous terre».

L’avocate Baransi a déclaré que l’infirmier détenu n’avait pas vu la lumière du jour depuis janvier 2024, après avoir été transféré d’autres prisons israéliennes, dont le tristement célèbre centre militaire de Sde Teiman. Ce père de trois enfants n’a eu aucun contact avec sa famille.

«Quand je lui ai dit : «J’ai parlé à votre mère et elle m’a autorisée à vous voir», je lui ai au moins offert ce petit réconfort, en lui disant que sa mère était vivante», a-t-elle expliqué.

Lorsque le jeune commerçant a demandé si sa femme enceinte avait accouché sans problème, les gardiens l’ont immédiatement fait taire.

Alors qu’il était emmené, Abdu a entendu le bruit d’un ascenseur, ce qui laissait supposer que leurs cellules étaient encore plus profondément souterraines. Elle en est arrivée à cette conclusion car il lui avait dit : «Vous êtes la première personne que je vois depuis mon arrestation».

Ses derniers mots furent : «Revenez me voir, s’il vous plaît». Il a été libéré à Gaza le 13 octobre.

source : Al-Mayadeen via Chronique de Palestine