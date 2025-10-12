Deux ans de génocide à Gaza: des millions de personnes ont protesté contre Israël «dans 137 pays»

3 Views

par Candice van Eijk-Vacle

Ces deux dernières années, des citoyens du monde «sont descendus dans la rue dans 137 pays en soutien au peuple palestinien et de Gaza génocidé, une vague de protestations sans précédent. À titre de comparaison, lors des manifestations mondiales contre la guerre qui ont précédé la guerre en Irak en 2003, des manifestations ont eu lieu dans 100 pays, selon les estimations les plus larges», écrit le journal mainstream néerlandais Volkskrant, le 7 octobre 2025.

Rien que le week-end dernier, des manifestations contre le génocide à Gaza ont eu lieu à Amsterdam (250 000 personnes), Rome (250 000 personnes), Madrid (92 000 personnes), Barcelone (70 000 personnes), Dublin («des milliers»), Istanbul, à «Londres, où un millier de personnes ont manifesté malgré les appels du gouvernement à s’en abstenir» et dans de nombreuses autres villes. Ces mobilisations font notamment suite à l’interception par Israël d’une partie de la flottille internationale avec Greta Thunberg constituée d’une cinquantaine de bateaux visant à rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza et à livrer de l’aide humanitaire aux Gazaouis. , , ,

L’organisation internationale à but non lucratif Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) a «recensé 52 000 manifestations liées à la situation à Gaza au cours des 24 derniers mois, dont 47 000 en faveur de la Palestine et 3000 en faveur d’Israël. Les autres manifestations ont condamné les violences des deux camps».[1]

«Les manifestations pro-israéliennes les plus nombreuses ont eu lieu en octobre 2023 (386 au total)».[1]

Selon l’étude du Volkskrant, le nombre de manifestations le plus élevé est au Yémen (15 069) et aux USA (5931). Si on ajoute tous les pays européens mentionnés dans l’étude (France, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Norvège), cela fait 6632 manifestations, et donc plus qu’aux USA. En Israël, il y en a eu 2499 et en France 1633… ([1] diagramme). https://les7duquebec.net/archives/302076

Il n’y a pas eu de manifestations concernant la guerre à Gaza dans certains pays : la Zambie, le Botswana, le Vietnam, le Cambodge, la Russie, la Chine…[1]

Des millions de personnes de tous les continents se sont mobilisées principalement pour la paix, le cessez-le-feu, contre le génocide dans la bande de Gaza et beaucoup moins pour la libération des otages israéliens détenus par le Hamas.

Photo d’illustration : «Gaza manifestations dans le monde entier», Volkskrant, article version papier, 7 octobre 2025. Source : Acled, analyse de Volkskrant. Données jusqu’au 26 septembre inclus. Source des données cartographiques : Natural Earth.