Le mécontentement est profond au sein de la jeunesse au Maroc (Jacob Cohen)

Dans une nouvelle interview accordée à Algérie 54, le journaliste et auteur Jacob Cohen, natif du Maroc, livre sa lecture des évènements qui secouent le pays du commandeur des croyants, le rôle de l’entité sioniste et enfin le plan Trump pour la bande de Gaza.

Algérie 54: Le Maroc vit ces derniers jours au rythme de la contestation sociale et des émeutes. Quelle lecture faites-vous sur ces évènements marquant une quasi absence du roi Mohamed VI?

Jacob Cohen: Le mécontentement est profond au sein de la jeunesse, dont une bonne partie sait qu’elle ne participera pas ni ne profitera des richesses qui passent sous ses yeux, des développements mirobolants dans quelques grands centres urbains, de l’émergence réelle mais limitée d’une tranche dorée qui a accès à des biens démesurés. Il y a vraiment un Maroc à deux vitesses, qui a toujours existé et que j’ai connu, mais pas avec des fossés qui vont en se creusant. Il y a une élite qui vit désormais en dehors des réalités de la masse. Et celle-ci ne voit aucune issue. Cette jeunesse majoritairement diplômée mais pas avec les bons diplômes, ceux de la nouvelle nomenklatura économique et financière, formée dans les instituts privés à l’américaine. Elle se trouve coincée entre un secteur traditionnel dont la fonction publique déjà saturée et un secteur moderniste dont elle ne voit et de loin que les mirages inaccessibles. On imagine l’immense sentiment de frustration de millions de jeunes coincés dans ces impasses, sans possibilité de gagner dignement sa vie, sans tirer profit de la « belle vie » à la marocaine. Certes les autorités font semblant d’avoir compris le message mais elles ne peuvent pas faire grand-chose. C’est toute l’orientation du développement qu’il faudrait revoir. C’est une tâche titanesque que les privilégiés bloqueront de toutes leurs forces.

Algérie 54: Les évènements que connaît aujourd’hui le Maroc interviennent en pleine guerre de succession, guerre de clans au sein des services marocains, fuites des numéros deux de la DGED et des FAR et des fuites sur des scandales de corruption. Quel devenir pour le Maroc, selon vous?

Jacob Cohen: Il semble a priori que les manifestations actuelles restent limitées à des revendications sociales et professionnelles : Avoir un boulot, un logement, accès aux soins élémentaires. Des revendications qui ne pourront jamais être satisfaites dans le cadre social actuel. Malgré tout, la jeunesse qui manifeste n’a pas élargi ses demandes à un changement radical du système. Elle n’a pas la formation pour ou elle n’ose pas franchir l’impensable. Si le pouvoir n’en vient pas rapidement à bout, on peut craindre leur exploitation par des forces occultes ou manipulées de l’extérieur pour chambouler l’ordre établi. Je prends le risque de pronostiquer, au moment de l’écrire, que le pouvoir arrivera à maîtriser la situation et qu’il n’y aura pas de bouleversement à la tête.

Algérie54: Comme nous le savons, vous avez à maintes reprises alerté l’opinion publique marocaine sur les desseins du régime sioniste visant le Maroc. Qu’en dites-vous?

Jacob Cohen: Pour une fois je dirais que les sionistes n’y sont pour rien et ne souhaiteraient pas une évolution qui fragiliserait un pourvoir complaisant qui collabore pleinement. Je ne serais pas étonné qu’ils participent discrètement à la politique d’apaisement et de promesses, le temps de voir le mouvement se disloquer. Ils devraient se montrer satisfaits que ces jeunes, du moins de ce qu’on en a vu, n’ont pas fait le lien entre leurs problèmes concrets et l’orientation diplomatico-économique qui les a aggravés.

Algérie54: Pensez-vous, qu’il y a un lien entre le mouvement de contestation Gen Z 212 au Maroc et celui de Madagascar?

Jacob Cohen: A la différence de ce qui se passe à Madagascar, et comme évoqué plus haut, le mouvement de contestation au Maroc est resté en-deça de toute revendication politique. C’est un mouvement dépolitisé, un peu à l’image de la société marocaine, qui a constamment peur de toucher au plus sacré. A Madagascar, les contestataires ont obtenu la chute du gouvernement et exigent même le départ du président. Des choses qui paraissent inimaginables dans le contexte politique actuel marocain.

Algérie54: Quelle lecture faites-vous du Plan Trump pour la bande de Gaza ?. Vise-t-il à asseoir une victoire sioniste dans la foulée de la relance des Accords d’Abraham?

Jacob Cohen: Le plan Trump offre au régime sioniste une victoire totale. D’après nos informations, le plan concocté avec certains pays arabes aurait été modifié au bénéfice d’Israël après la visite de Netanyahou. Le choix offert au Hamas est une reddition totale et éventuellement un départ en toute sécurité. Mais on connaît la valeur des engagements sionistes. Le retrait de l’armée israélienne se ferait de manière progressive, et rien ne prévoit la fin ou l’allègement du blocus. L’Égypte la Turquie et le Qatar font pression sur le Hamas pour qu’il se soumette. Dans ces circonstances, on voit mal ce qui pourrait arrêter les plans génocidaires et d’accaparement du territoire par les Israéliens.

Interview réalisée par M.Mehdi

Source: Algérie 54

(Envoyé par A. Djerrad)