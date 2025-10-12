2 Views

Par Andrei Korybko.

Une défaite russe serait catastrophique pour la sécurité de la Chine, tandis qu’une victoire russe pourrait mettre fin à la manne énergétique à prix réduit qui l’aide à maintenir sa croissance économique au milieu du ralentissement, sans parler de l’accélération du « pivot (retour) vers l’Asie (de l’Est) » des États-Unis pour le contenir plus musculairement.

Le South China Morning Post (SCMP) a cité des sources anonymes pour rapporter que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré à son homologue de l’UE que la Chine ne voulait pas que la Russie perde en Ukraine, car toute l’attention des États-Unis pourrait alors se déplacer vers la Chine. Ses remarques présumées ont été présentées par les médias grand public comme un aveu que la Chine n’est pas aussi neutre qu’elle le prétend, tout comme eux et leurs rivaux des médias alternatifs le soupçonnaient. Les deux croient maintenant que la Chine aidera la Russie à gagner, comme à atteindre ses objectifs maximums, mais ce n’est probablement pas le cas.

En supposant, pour les besoins de l’argumentation, que Wang ait effectivement dit ce qui lui a été attribué, cela s’alignerait sur l’évaluation autour du premier anniversaire du conflit en février 2023 selon laquelle « la Chine ne veut pas que quiconque gagne en Ukraine ». Le SCMP a canalisé l’essentiel de l’analyse précédente en écrivant que « l’une des interprétations de la déclaration de Wang à Bruxelles est que si la Chine n’a pas demandé la guerre, sa prolongation peut convenir aux besoins stratégiques de Pékin, tant que les États-Unis restent engagés en Ukraine ».

Pour l’expliquer, non seulement les États-Unis seraient incapables de « pivoter vers l’Asie (de l’Est) » pour contenir plus fortement la Chine à l’échelle que Trump envisage si le conflit ukrainien s’éternise, mais la pression continue exercée sur l’économie russe par les sanctions occidentales profiterait à l’économie chinoise. La Chine importe déjà une quantité stupéfiante de pétrole russe à prix réduit, ce qui l’aide à maintenir sa croissance économique au milieu du ralentissement qu’elle connaît, mais cela pourrait prendre fin si les sanctions étaient réduites.

De plus, plus le rôle de la Chine sera grand, plus la Russie servira de soupape contre la pression des sanctions occidentales (à la fois en termes d’importations d’énergie pour aider à financer le budget russe, mais aussi d’exportations qui remplacent les produits occidentaux perdus), plus la Russie deviendra dépendante de la Chine. La nature de plus en plus déséquilibrée de leurs relations économiques pourrait alors être mise à profit pour conclure les accords énergétiques à long terme les plus préférentiels possibles en ce qui concerne la puissance de Siberia II et d’autres gazoducs.

Ces résultats pourraient restaurer la trajectoire de superpuissance de la Chine qui a déraillé au cours des six premiers mois de l’opération spéciale, comme expliqué ici à l’époque, renforçant ainsi sa résilience globale à la pression américaine et rendant donc moins probable que les États-Unis puissent lui imposer une série d’accords déséquilibrés. C’est pour cette raison que l’envoyé spécial de Trump en Russie, Steve Witkoff, ferait pression pour que les États-Unis lèvent leurs sanctions énergétiques contre la Russie afin de priver la Chine de ces avantages financiers et stratégiques.

La « nouvelle détente » russo-américaine naissante pourrait restaurer la clientèle énergétique du Kremlin dans un premier temps grâce à un allègement progressif des sanctions, élargissant ainsi son éventail de partenaires pour éviter de manière préventive la dépendance russe vis-à-vis de la Chine, en particulier en cas de coopération énergétique conjointe dans l’Arctique. L’objectif, comme expliqué ici début janvier, serait de priver la Chine d’un accès de plusieurs décennies à des ressources ultra-bon marché pour alimenter sa montée en puissance aux dépens des États-Unis.

Dans l’ensemble, une victoire russe (que ce soit en totalité ou en partie par le biais de compromis) pourrait mettre fin à la manne énergétique à prix réduit qui aide la Chine à maintenir sa croissance économique au milieu du ralentissement, d’où la raison pour laquelle Pékin n’enverra pas d’aide militaire ou de troupes pour faciliter cela (en plus de craindre également de graves sanctions occidentales). De même, le scénario d’une défaite stratégique de l’Occident à la Russie serait catastrophique pour la sécurité de la Chine, ce qui constitue une autre raison pour les importations susmentionnées afin d’aider la Russie à maintenir son économie de guerre.