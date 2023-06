« MAINTENANT! »

CE N’EST PAS DE NOTRE FAUTE MONSIEUR FITXGIBBON! Semer la confusion ne marche plus. On est dans la marde, et l’arsenic. Faire des déclarations non préparés qui sortent de l’esprit de nos dirigeants incompétents sans que l’on comprenne la source de ces déclarations, (comme pendant la COVID), sa sème la confusion et la méfiance.

Tans mieux! En fin! Évidement, on constate que cet enchaînement de déclarations mensongères témoigne d’une absence de plan claire au gouvernement (comme pendant la COVID). On ne respecte pas par rapport à la transition énergétique. On nous donne que de la poudre aux yeux, un brouillard pour noyer le poisson… nous!

Pourtant, c’est si simple. Mère Nature est en train de gagner… sur nous, les cobayes, dans cette course contre le temps. Pendant que la réticence dangereuse au changement de nos politiciens aveugles nous paralyse, Mère Nature est déjà en train d’effacer les traces des hommes.

C’est comme si il n’y a déjà plus de place pour Mère Nature et… nous? Cet éternel combat, on est en train de le perdre ! La Nature, si elle veut, elle nous bouffe!

John Mallette

Le Poète Prolétaire