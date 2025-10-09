Le 7 octobre 2025, deux ans de massacres israéliens contre Gaza (Shamir)

16 Views

Par Israël Shamir.

Deux ans se sont écoulés depuis ce raid matinal mémorable, où les combattants du Hamas ont réalisé le rêve le plus fou de leur vie : s’évader de la prison de Gaza sur des ailes d’aigle. Ils ont très précisément survolé les barbelés et les champs de mines où leurs cruels gardiens les avaient enfermés pendant quinze longues années, et ont attaqué les geôliers. Ce fut l’acte le plus courageux et le plus noble des combattants du Hamas. Retraçons le destin de Gaza avant ce jour fatidique.

Le sort de la Palestine est des plus amer, en violation de toutes les normes. Elle est gouvernée par Israël, qui empêche ses habitants de vivre en paix, d’entrer, de sortir, d’utiliser l’aéroport, alors que son propre aéroport et son port maritime historiques ont été détruits. Des Palestiniens se font tuer sans raison ; il y a toujours une justification et une explication à ces meurtres. Si l’explication échoue, il y a un « oups », mais jamais de restitution, et encore moins de justice. La Palestine est une anomalie, la seule colonie de notre époque où la population locale est soumise à une oppression coloniale totale. Les tentatives de décolonisation de la Palestine ont échoué, mais les peuples du monde entier qui réclament justice ne peuvent accepter cette situation.

https://les7duquebec.net/archives/302029 et «Plan de paix» ou «Plan de guerre pour finir le travail génocidaire»? – les 7 du quebec

Gaza est la partie la plus défavorisée de la Palestine. C’est un bantoustan plutôt petit, entouré par le territoire israélien et l’Égypte, qui est une dépendance de l’État juif. La ville, située sur la côte méditerranéenne, n’a pas le droit d’avoir son propre port, alors que celui-ci existait déjà mille ans avant Jésus-Christ. Ptolémée et Strabon en ont parlé. C’était l’un des principaux ports de la Méditerranée orientale, connu dans tout le monde antique. On y apportait de l’encens du sud de la péninsule arabique : la myrrhe, et l’encens, populaires dans l’Antiquité, ainsi que d’autres huiles et épices aromatiques. Ainsi, lorsque la vie à Gaza était animée, le commerce y prospérait.

Ce fut le théâtre d’une grande bataille : de mars à novembre 1917, les Britanniques combattirent pour Gaza et s’en emparèrent avec beaucoup de difficultés. En 1948, les Juifs ne purent s’en emparer à leur tour, non sans avoir essayé, mais ils repoussèrent vers Gaza des milliers d’habitants palestiniens des villages et villes au sud de Jaffa.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Yasser Arafat a conclu avec le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin un accord sur la «coexistence pacifique» (sic) des deux peuples (les soi-disant accords d’Oslo, signés en 1993), les Israéliens ont assuré que Gaza deviendrait la principale métropole de Palestine. Malheureusement, cela n’a pas eu lieu. Il est très difficile de négocier avec les Israéliens. Si un accord ne leur convient pas, c’est un «mauvais accord» et ils ne se croient pas tenus de le respecter. Cela s’applique non seulement à la politique, mais aussi aux affaires, et à tout le reste. Et ils ont tout simplement jeté les accords d’Oslo par-dessus bord. «Plan de paix» ou «Plan de guerre pour finir le travail génocidaire»? – les 7 du quebec

En 2006, des élections générales ont eu lieu dans toute la Palestine. À cette époque, les Palestiniens étaient profondément déçus par le Fatah, leur principal parti politique et mouvement de libération. Depuis l’empoisonnement de Yasser Arafat par les Juifs en 2004, le Fatah avait préféré se plier aux souhaits israéliens plutôt que de se soucier de son propre peuple. Lors de ces élections libres et équitables, les Palestiniens ont voté pour le principal parti d’opposition, le Hamas, parti islamique modéré qui comptait des députés chrétiens. Le Fatah de Mahmoud Abbas a refusé de céder le pouvoir et l’armée israélienne l’a soutenu. Cependant, dans la bande de Gaza, grâce à sa séparation du reste des territoires palestiniens, le Hamas réussissaient à prendre le pouvoir.

Les articles correspondants de Wikipédia, mis en forme par Israël, sont formels : « En 2005, Israël a retiré ses forces de Gaza et a permis à l’ Autorité palestinienne d’en prendre le contrôle. Malgré ce retrait, Israël conserve un contrôle externe direct sur la vie quotidienne à Gaza, notamment sur l’espace aérien et maritime du territoire, sur la plupart de ses points de passage terrestres, l’approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que sur d’autres services publics. »[49][50][51] Selon Human Rights Watch (HRW), les Palestiniens de Gaza restent protégés par les articles des Conventions de Genève .[33]

Après les élections palestiniennes de 2006 , le Hamas a pris le contrôle total de Gaza. Cette prise de contrôle a conduit Israël et l’Égypte à imposer un blocus terrestre, aérien et maritime à Gaza » .

Pour que l’Égypte se conforme aux plans israéliens, elle a bénéficié d’importantes subventions des États-Unis. Selon le Département d’État, les États-Unis ont fourni à l’Égypte plus de 50 milliards de dollars d’aide militaire et 30 milliards de dollars d’aide économique. L’Égypte est ainsi devenue le deuxième bénéficiaire, après Israël, de l’aide américaine dans la région. L’économie de Gaza s’est donc effondrée, et de nombreuses personnes sur le territoire n’ont pas accès aux produits de première nécessité, indique encore Wikipédia.

Israël a commencé ses invasions de Gaza, ces raids périodiques qu’ils appelaient « tondre le gazon ». Lorsque l’armée israélienne est entrée à Gaza le jour de Noël 2008, le conflit a entraîné la mort d’environ 1 400 Palestiniens et de 13 soldats de Tsahal. Ce ratio est symbolique: la vie d’un citoyen israélien vaut mille Palestiniens, aux yeux des Juifs. En 2014, après avoir tué deux mille Palestiniens, Israël a proposé une trêve. Le gouvernement de Gaza a exigé la levée du blocus, mais pendant que le tribunal délibérait, il a accepté une trêve de trois jours pour enterrer les morts. La population est descendue dans la rue pour reprendre son souffle après deux semaines de bombardements incessants. Puis, des avions israéliens ont bombardé le domicile du commandant de Gaza, Muhammad Deif, tuant sa femme de 27 ans et leur fils de sept mois.

Les Israéliens avaient supposé à juste titre que le commandant irait retrouver sa femme et ses enfants pendant la trêve, et ils cherchaient à l’abattre depuis longtemps. (Plus tard, il fut présenté comme l’organisateur des représailles du 7 octobre 2023.) Dans sa jeunesse, Deif avait été acteur et metteur en scène, et montait une pièce dans le camp de réfugiés où il avait grandi – son village natal ayant été conquis par Israël en 1948. Grâce à son expérience théâtrale, il échappa à ses poursuivants en changeant facilement d’apparence. Les Israéliens avaient tenté de l’assassiner à plusieurs reprises – il fut blessé plus d’une fois, mais, résistant comme un chat, il retourna au combat.

À l’époque, le gouvernement israélien avait affirmé que le Hamas avait violé le cessez-le-feu en tirant trois roquettes sur Beersheba, et qu’il n’avait bombardé la maison du commandant Deif qu’après cela. Cependant, personne n’a jamais vu ces roquettes. Le Hamas, qui rapporte toujours fièrement le moindre tir de roquettes, n’a fait aucune déclaration en ce sens. Le « bobard » concernant la violation de la trêve par la Palestine a été révélé par l’ancien juge de la Cour suprême israélienne et procureur général à la retraite, Michael Ben-Meir. Selon lui, « c’est Israël qui a violé le cessez-le-feu afin de se débarrasser de Mohammed Deif », a rapporté le journal israélien Maariv .

Les bourreaux volants (je ne veux pas les appeler des aviateurs) ont commis une double trahison : ils ont violé la trêve et tué l’épouse et le bébé du commandant ennemi. Gengis Khan exécutait ses officiers pour de telles actions. Même pendant la terrible Seconde Guerre mondiale, les nazis n’ont pas envoyé de tueurs pour assassiner la fille de Staline ou les enfants de Roosevelt, ni tué les jeunes épouses de commandants soviétiques.

Après cela, Israël a continué de bombarder Gaza de temps à autre. En 2018, 2019, 2020, 2021, 2022… De plus, Israël a tiré à la mitrailleuse et au moyen de chars sur des manifestants non armés qui s’approchaient des barbelés. Des centaines de Palestiniens pacifiques ont ainsi péri. À Gaza, le Dimanche sanglant a lieu chaque année, parfois même deux fois par an.

En 2018, de jeunes Palestiniens, inspirés par les idées de Gandhi et de Martin Luther King, ont essayé la désobéissance civile et la non-violence. Ils se sont rassemblés en masse et ont marché vers la clôture entourant leur enclave. Les Juifs se sont moqués d’eux et les ont mitraillés. Des centaines de citoyens pacifiques participant à la Grande Marche du Retour ont été massacrés. C’est pourquoi le 7 octobre est devenu incontournable. Quelle en était la raison immédiate ?

Les Palestiniens avaient besoin de perturber l’accord conclu entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. Les Américains souhaitaient que les Saoudiens normalisent leurs relations avec Israël sans tenir compte des Palestiniens, ce qui aurait maintenu ces derniers dans une situation de domination coloniale. Cependant, après le bombardement israélien de Gaza, Riyad a officiellement suspendu les négociations sur cette question. Bien sûr, l’acceptation d’un tel accord par les dirigeants saoudiens n’est pas totalement exclue, mais il est peu probable que la population du royaume l’accepte. Le roi Salman ibn Abdulaziz Al Saoud l’a parfaitement compris, c’est pourquoi il a fait marche arrière sans attendre que la colère populaire éclate. Le « grand accord » planifié par Trump et Bibi – entre l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël – sans tenir compte des Palestiniens, a échoué. Si cet accord avait été conclu, la cause palestinienne aurait été perdue. Alors que le colonisateur se détendait, sûr de régner éternellement sur la Palestine, aidé par les États-Unis et l’Arabie saoudite, à ce moment précis, après seize longues années de blocus, les forces combattantes de Gaza ont porté un coup aux Juifs complaisants.

Des combattants ont survolé la clôture de barbelés sur leurs deltaplanes ailés et attaqué leurs bourreaux. Ils ont détruit les bases militaires israéliennes autour de Gaza et emmené des centaines de prisonniers pour les échanger contre leurs propres captifs.

Et puis les Israéliens ont commencé le massacre – des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués, des milliers d’enfants et de nourrissons, des milliers de femmes… Aucune tactique abjecte n’a été épargnée – ils ont forcé les Palestiniens à fuir vers le sud par une route spécifique et les ont bombardés alors qu’ils se retiraient. La famine est utilisée comme arme – à Gaza, ancien grenier à blé de la Palestine, des enfants meurent de faim. Il n’y a plus de nourriture – tout a été bombardé. Plus de bombes ont été larguées sur Gaza que sur Dresde et Hambourg, Hiroshima et Nagasaki ensemble. Ils ont transformé Gaza, autrefois camp de concentration, en camp d’extermination. Et ils ont abondamment menti sur le 7 octobre, devenu leur justification favorite du carnage.

Le style israélien est toujours le même et cela ne change pas. D’abord, ils inventent un fantasme sadique et loufoque : quarante têtes coupées, un bébé cuit au four, des viols et des meurtres en masse. Mais il devient vite évident que tout cela est mensonger. Même l’armée israélienne admet désormais que cela n’a pas eu lieu. Ils n’ont pas trouvé une seule femme ayant porté plainte pour viol. Pas une seule ! Et quant aux bébés, pas quarante, pas même un bébé torturé. L’édifice mensonger s’est vite effondré, mais la propagande sévit toujours. C’est un élément essentiel de la façon juive de faire la guerre. Enfant, on me racontait que les Allemands fabriquaient du savon avec de la graisse juive et leur arrachaient la peau pour en faire des abat-jour. Plus tard, ces légendes ont été dissipées, mais le sombre mythe a perduré.

Même si les peuples du Moyen-Orient, d’Europe et d’Amérique sympathisent avec la Palestine, les autorités de la plupart des pays s’efforcent de ne pas irriter Israël. Ma plus grande surprise a été que la Russie ait pris fait et cause pour la Palestine. Une délégation du Hamas a été reçue à Moscou. Bien avant la récente réunion à Pékin des représentants de 14 factions palestiniennes, tous les groupes palestiniens s’étaient retrouvés à Moscou. Le président Poutine a été l’un des premiers à condamner le génocide perpétré par les Juifs à Gaza. La Russie s’est rangée aux côtés de l’Afrique du Sud, le pays qui avait brisé l’apartheid, de l’Irlande, la colonie britannique séculaire, de la Chine et du Brésil, partenaires de la Russie au sein des BRICS. La semaine dernière, le président Poutine a mentionné le Hamas comme l’une des parties que la Russie devait consulter avant de se prononcer sur le plan de paix de Trump pour Gaza.

La question palestinienne revêt une importance particulière dans les pays où l’influence juive est disproportionnée. Parmi eux, le Royaume-Uni. En 2020, Jeremy Corbyn, ami de la Palestine et chef du Parti travailliste, a été démis de ses fonctions en Angleterre suite à de fausses accusations d’antisémitisme. Son siège a été dévolu à quelqu’un qui, dans son premier acte de gouvernement, a déclaré qu’il soutiendrait toujours Israël en toutes circonstances. Il s’agit, comme nous le savons, de Keir Starmer, chef du Parti travailliste et actuel Premier ministre du Royaume-Uni. Ce n’est là qu’un exemple du poids du lobby israélien et de son influence sur les élites occidentales. La France est dirigée par Macron, un ancien employé de Rothschild. Et en Allemagne, la peur des Juifs est plus grande que partout ailleurs.

Pourtant, des dizaines de milliers d’Européens, d’Américains et d’Australiens manifestent pour Gaza et pour les courageux membres de la Flottille. Aux États-Unis, un changement radical est en train de s’opérer. Autrefois, notre site The Unz Review était l’îlot de liberté solitaire où l’on pouvait débattre de l’influence juive. Aujourd’hui, notre démarche est relayée par Carlson Tucker, par la courageuse Candace Owens et par bien d’autres stars des chaînes de télévision.

Il est trop tôt pour parler du plan Trump pour Gaza. Bien que la chose ressemble davantage à un moyen de duper les Palestiniens pour les contraindre à capituler, il existe une chance de parvenir à un accord de paix. Peut-être pas le jour de la « conclusion de 3 000 ans d’histoire », mais au moins de quoi mettre un terme aux tirs.

https://www.unz.com/ishamir/two-years-since/

