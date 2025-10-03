«Plan de paix» ou «Plan de guerre pour finir le travail génocidaire»?

15 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Donald Trump et son ami le criminel de guerre Netanyahu ont récemment présenté le plan de guerre américano-israélien pour finir le travail de génocide à Gaza et de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Une proposition de reddition sans conditions de la résistance palestinienne résiliente que les médias mainstream ont l’outrecuidance d’appeler «Le plan de paix de Trump».

« Ce n’est absolument pas un Plan de paix, mais plutôt un Plan de guerre pour finir le travail de génocide du peuple palestinien», déclare un Palestinien anonyme.

Quiconque est doué d’un minimum de lucidité, sait d’emblée que l’État dystopique des mercenaires israéliens qui forment «cette populace israélienne réactionnaire tout entière» et son ignoble suzerain américain violeront ce «Plan de paix de Trump» bidon, fourbe et mensonger avant même que l’encre pour le signer ne soit séchée.

Toute l’histoire de l’entité des mercenaires sionistes israéliens n’a été qu’une suite de félonies, fourberies, mensonges, trahisons, nettoyages ethniques, et pogroms contre le peuple palestinien, en plus d’un génocide inhumain qui n’a pas débuté le 7 octobre 2023, lors de la deuxième NAKBA (2023), mais bien en 1948, lors de la première NAKBA du peuple palestinien.

L’État terroriste israélien bafoue et méprise le droit international

Toutes les organisations internationales dignes de confiance et qui ne sont pas à la solde des États-Unis, de leurs vassaux ou de l’État paria, terroriste et néonazi israélien sont unanimes à condamner l’entité raciste israélienne sous son masque de droite comme sous son masque de gauche qui lui a servi un temps à dissimuler sa nature profondément réactionnaire.

Du Likoud aux Travaillistes, du russe Ben Grun alias Ben Gourion au polonais Mileikowsky, alias Netanyahu, pendant plus de 77 années, de gauche comme de droite, ils ont tous violer, bafouer, fouler aux pieds et mépriser l’intégralité du droit international humanitaire tel que formulé par l’ONU, son Conseil de sécurité, toutes ses agences, commissions, comités et organisations ainsi que tous les principes fondamentaux de l’humanisme. Attention, ne vous y trompez pas, cela fut rendu possible à ce petit camp de concentration militaire (environ 9 millions de ségrégationnistes vivant sous apartheid) grâce au soutien inconditionnel du commandant en chef impérialiste américain et de ses vassaux.

Selon la base UNWATCH, l’entité sioniste a violé ~173 résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU, dont la fameuse résolution 194 (1948) sur le droit au retour des réfugiés suite à la déportation forcée de 760,000 Palestiniens de leurs terres ancestrales (NAKBA 1.0) après la déclaration unilatérale et illégale de création de l’entité israélienne, le 14 mai 1948. À ces violations méprisables des résolutions de l’Assemblée générale, on peut ajouter les violations non moins méprisables et condamnables de ~30 résolutions importantes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Une liste très sommaire nous apprend que l’entité terroriste israélienne a défié et violé impunément, entre autres, les résolutions de l’ONU suivantes:

A/RES/194 (III) (11 déc. 1948) Assemblée générale (AG):

Droit au retour et indemnisation des réfugiés palestiniens chassés de leur propriété suite à la guerre d’invasion unilatérale et illégale d’Israël en violation de la Résolution de partition «raciste» de la Palestine de 1947.

S/RES/237 (14 juin 1967): Conseil de sécurité (CSNU-UNSC)

Assurer la sécurité, le bien-être des populations civiles et faciliter le retour des personnes déplacées; respecter les principes humanitaires.

JAMAIS APPLIQUÉ: refus du retour des Palestiniens, emprisonnements massifs, assassinats sélectifs.

S/RES/242 (22 nov. 1967): CSNU-UNSC

Retrait complet des forces israéliennes d’occupation des territoires palestiniens occupés illégalement suite à la guerre des 6 jours.

Application partielle en faveur de l’Égypte, mais AUCUNE APPLICATION POUR LES TERRITOIRES PALESTINIENS de GAZA, CISJORDANIE OCCUPÉE, JÉRUSALEM-EST occupé et le Golan syrien occupé.

S/RES/338 (22 oct. 1973): CSNU-UNSC

Cesser le feu et mise en œuvre de la résolution 242.

VIOLATION continue, maintien de l’occupation et de l’épuration ethnique.

S/RES/425 (19 mars 1978): CSNU-UNSC

Retrait de l’armée israélienne du Liban; création de l’UNIFIL.

Retrait partiel et occupation des fermes de Shebaa (Liban).

S/RES/446 (22 mars 1979): CSNU-UNSC

Condamnation de la colonisation continue des territoires palestiniens occupée, demande de cessation et de démantèlement des colonies israéliennes. VIOLATION CONTINUE ET INTENSIFICATION DE LA POLITIQUE DE PEUPLEMENT ILLÉGAL et de colonisation de la Cisjordanie menacée d’annexion par l’entité fasciste israélienne. L’annexion de la Cisjordanie par l’État génocidaire. Une carte israélienne propose d’annexer 80% de la Cisjordanie. – les 7 du quebec.

S/RES/465 (1 mars 1980): CSNU-UNSC

Condamnation de la colonisation continue et demande de destruction des colonies. VIOLATION CONTINUE ET AUGMENTATION de la colonisation.

S/RES/478 (20 août 1980): CSNU-UNSC

Déclare «nulle et non avenue» la «Basic Law» faisant de Jérusalem la capitale de l’entité israélienne d’apartheid. VIOLATION COMPLÈTE ET MAINTIEN DE LA LOI ILLÉGALE.

S/RES/1701 (11 août 2006): CNSU-UNSC

Cesser le feu au Liban (guerre de 2006). VIOLATION, Israël n’a pas cessé ses attaques frontalières et son occupation des fermes de Shebaa.

S/RES/1860 (8 janv.2009): CSNU-UNSC

APPELLE à un cessé le feu immédiat et durable à Gaza (Intifada 2008-2009) et aide humanitaire aux Palestiniens affamés. VIOLATION SYSTÉMATIQUE par l’entité fasciste israélienne.

S/RES/2334 (23 déc. 2016): CSNU-UNSC

CONDAMNATION et exigence de la fin immédiate de toutes activités de colonisation israélienne en territoire occupé de Cisjordanie. VIOLATION COMPLÈTE par l’entité d’apartheid israélien.

A/RES/3236 (XXIX) (22 nov. 1974): AG

RECONNAISSANCE DU DROIT INALIÉNABLE DU PEUPLE PALESTINIEN À L’AUTODÉTERMINATION, AU RETOUR ET À UN ÉTAT INDÉPENDANT. VIOLATION ABSOLUE ET GÉNOCIDE APPRÉHENDÉ SELON LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ).

La litanie perpétuelle des guerres d’agressions israéliennes, le camp militaire américain au Levant

Ce sommaire partiel des violations continues perpétrées par tous les gouvernements israéliens, de droite comme de gauche, est une preuve qu’en aucune circonstance il ne faille accorder la moindre confiance aux génocidaires israéliens et à leur maître et sponsor impérialiste yankee.

A ces VIOLATIONS FLAGRANTES du droit international, il faut ajouter les cinq guerres d’agression majeures (1948-1949; 1956; 1967; 1973; 1982) et plus de cinq «opérations militaires spéciales» (2006; 2209; 2012; 2014; 2023-2025) provoquées par l’entité belliqueuse israélienne.

Le 9 septembre 2025, suite à la convocation perfide de l’administration Trump pour soi-disant «négocier la paix» (sic), les mercenaires génocidaires SIONAZIS, sous la dictée de leur maître américain, ont attaqué et bombardé criminellement Doha, la capitale du Qatar, à qui les États-Unis avaient demandé de jouer les entremetteurs. Comment imaginer pire perfidie et pire ignominie, comment accorder la moindre confiance à ces renégats israéliens?

Le 13 juin 2025, l’entité sioniste attaquait traitreusement l’Iran tuant près de mille personnes, surtout des civils, sans déclaration de guerre et sans avertissement à l’Iran. Les hypocrites américains faisaient de même et bombardaient l’Iran le 21 juin suivant. Visiter La guerre contre l’Iran est inévitable ! (Douglas Macgregor) – les 7 du quebec(1).

Ce crime de guerre contre un État souverain n’est qu’un exemple des crimes de guerre perpétrés par l’entité sionazi israélienne contre ses voisins au service de l’impérialisme américain.

Agression de l’entité dystopique israélienne contre les pays voisins que les médias appellent hypocritement «des frappes»

– contre la Syrie, depuis 2011, les attaques de l’aviation aérienne se comptent par centaines, pour la seule période de décembre 2024 à juin 2025, l’ACLED et SOHR, en a dénombré + de 200.

– Le 5 octobre 2003, il y eut l’attaque contre AIN es SAHEB;

– le 6 septembre 2007, l’«Opération Orchard» contre Deir ex-Zor;

– depuis 2011, ce fut des centaines et des centaines d’attaques aériennes contre le territoire syrien en soutien aux terroristes djihadistes de Daech et de l’État islamique à la solde des SIONAZIS et des États-Unis, le véritable patron derrière ces agressions, ces crimes de guerre à répétition.

– contre le Liban, il s’agit là aussi de centaines et de centaines d’attaques aériennes et d’invasion terrestres constituant autant de crimes de guerre.

– En 1978 et 1982, il y eut l’«Opération Mole cricket 19» pour détruire le réseau SAM dans la Bekaa et contre la population civile de Beyrouth.

– Récemment, il y eut l’assassinat extrajudiciaire du résistant Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.

– Les attentats terroristes contre des civils à l’aide des téléavertisseurs, les bombardements incessants contre la population civile du Liban et l’actuelle violation quotidienne du cesser le feu et l’occupation du Sud Liban à la frontière du fleuve libanais Litani.

– Contre le Soudan, en 2009, puis en 2012, lors d’opérations de bombardements des villes faisant de nombreuses victimes civiles.

– contre l’Iraq de 2019 à 2021, ils ont bombardé sans déclaration de guerre, tuant des centaines de civils.

– Contre le Yémen, les attaques ne se comptent plus et elles ont atteint le sommet de l’ignominie avec l’assassinat, le 25 septembre 2025, de tout le conseil des ministres, dont le premier ministre yéménite et des centaines de civils innocents.

– Contre l’Iran, l’entité israélienne a commis des assassinats terroristes contre de nombreux dignitaires étrangers.

JACQUES BAUD, ex-colonel du renseignement suisse et expert du droit international, démontrait, fait à l’appui, lors d’une entrevue à Espoir et Dignité, en janvier 2025, que jamais l’État israélien n’avait respecté sa parole, non plus que le moindre engagement et le moindre traité. Durant toute son histoire, l’État israélien n’a fait que violer impunément le droit international. Il concluait qu’Israël est un État terroriste, un État voyou, un État paria, sans foi ni loi, un État immoral et sans honneur. (Attaque israélienne contre Doha, drones ukrainiens en Pologne: le double jeu de l’Occident (Jacques Baud) – les 7 du quebec).

Le soi-disant « Plan de paix » de Trump (sic)

Croire à ce «règlement du génocide palestinien», croire à ce «Plan de paix pour finir le travail et effacer l’État fantôme de Palestine», concocté par ceux-là mêmes qui sont les auteurs du génocide palestinien qui sévit depuis 77 ans (1948) dans ce coin du monde oublié des Dieux, c’est comme de demander aux seigneurs de la peste de chasser la peste… sioniste.

L’humanité ne doit pas faire confiance aux seigneurs de la guerre que sont les impérialistes et leurs laquais sionistes, Trump et sa clique de fascistes et leur cerbère de gauche ou de droite comme Netanyahu.

Comment cette «experte» bourgeoise patentée et cette journaliste de Radio-Canada, tout aussi bourgeoise, peuvent-elles «oubliées» que l’entité sioniste israélienne est un État paria, terroriste, parjure et génocidaire qui fort du soutien de son suzerain américain n’a jamais respecté ses engagements, la parole donnée, les traités, les conventions, les résolutions de l’ONU, le droit international humanitaire. Visionnez cette vidéo: Agnès Levallois. «Ce n’est absolument pas un plan de paix!» https://www.youtube.com/watch?v=qOWrN0rp3X8 (2).

Les prisonniers de guerre

Comment le peuple palestinien pourrait-il libérer «les prisonniers de guerre israéliens», que les propagandistes médiatiques de l’entité sioniste appellent faussement des «otages», et renoncer à sa liberté nationale alors que tous les «cesser le feu», les «pourparlers de paix» (sic), les «négociations et les ententes» acceptées par les terroristes israéliens et par leur maître américain ne furent que mensonges, tromperies, pièges à «cons» pour endormir leurs interlocuteurs puis les agressés sauvagement.

Comme l’ont déclaré avec justesse les courageux résistants palestiniens qui doutent des intentions des mercenaires génocidaires israéliens et de leurs «alliés» occidentaux, Arabes et autres: «rendre les prisonniers de guerre sera l’opportunité qu’attendent les sionistes israéliens pour larguer sur Gaza une bombe de destruction massive afin d’exterminer le peuple palestinien, et «finir le travail génocidaire» a fanfaronné Netanyahu à la Maison-Blanche et transformer la bande de Gaza en canal Ben Grug, alias Ben Gourion et construire le «Trump Tower Resort, casino et bordel» sur les cadavres des Gazaouis (entre 200,000 et 600,000 personnes assassinées à Gaza, à 83% des civils selon la Revue médicale The Lancet) 👁‍🗨 Selon la base de données de l’armée israélienne, 83% des assassinés à Gaza sont des civils – les 7 du quebec.

Comment ces commentatrices bourgeoises, leurs collègues des médias mainstream et les estafettes politiques peuvent-ils cautionner les mercenaires terroristes israéliens qui exigent dans leur «Plan de guerre final», la reddition inconditionnelle de la résistance palestinienne que Tsahal et les États-Unis n’ont pas su vaincre dans les rues et sous les décombres de Gaza la résiliente?

Le monde capitaliste a atteint un tel degré d’inhumanité et de barbarie qu’il ne dénonce pas, ne condamne pas, ne combat pas les criminels de guerre et les génocidaires, mais les finances, les arme, les assiste, les protège, leur donne la parole pour mentir à l’ONU. Pire encore, les capitalistes exigent la reddition des peuples en résistance, car ces assassins tétanisés savent qu’ils seront les prochains à subir l’insurrection populaire dont la résistance palestinienne montre la voie.

LONGUE VIE AU PEUPLE PALESTINIEN RÉSISTANT

À BAS LES GÉNOCIDAIRES ISRAÉLIENS!

NOTES