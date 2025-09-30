Le huitième front de la guerre que mène le proxy Israélien se situe aux États-Unis!

11 Views

Par Alastair Crooke – Le 25 septembre 2025 – Source Conflicts Forum

La deuxième étape du « transfert » de la guerre en Ukraine par Trump aux Européens a été clairement exposée dans son post sur Truth Social, le 23 septembre. Dans la première phase de cette passation de pouvoir, Trump s’était retiré du rôle de principal fournisseur d’armements pour Kiev et avait indiqué, qu’à partir de maintenant, l’Europe devrait payer pour pratiquement tout – avec des armes achetées à des fabricants américains.

Bien sûr, Trump sait que l’Europe est en faillite financière. Elle n’a pas l’argent pour se financer elle-même, encore moins pour une guerre majeure. Il a ensuite « frotté du sel » sur cette blessure de crise budgétaire en mettant au défi les États de l’OTAN d’être les premiers à sanctionner tous les carburants russes. Cela n’arrivera pas non plus, bien sûr. Ce serait de la folie.

Dans ce dernier post sur Truth Social, Trump pousse le narratif de Keith Kellogg à sa reductio ad absurdum : « L’Ukraine, avec le soutien de l’UE, peut ramener le pays [l’Ukraine] à sa forme originale – faire ressembler la Russie à un « tigre de papier » et, qui sait, peut-être aller encore plus loin que ça! «

Sûr, Kiev est aux portes de Moscou ? Avancez l’autre jambe, M. Trump. Bien sûr, il se moque de Kellogg et des Européens.

Puis, à la suite de la rencontre entre Trump, Zelensky, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni à l’ONU, un projet de résolution du CSNU a été proposé faisant écho à la demande directe de capitulation russe faite par l’Europe et la Coalition des Volontaires. Trump a autorisé les responsables américains à participer activement à la discussion sur la résolution mais, au dernier moment, les États-Unis ont opposé leur veto.

De cette manière alambiquée, Trump réussit ainsi – comme Janus – à faire face à deux directions à la fois : Face à une direction, il est à 100% derrière l’Ukraine, vantant le « Grand Esprit » de l’Ukraine et adoptant la ligne de Kellogg selon laquelle Poutine est en grande difficulté. Mais « face à l’autre sens« , Trump s’engage au contraire à “ne pas restreindre la possibilité de pourparlers de paix, ni à voir les tensions s’intensifier davantage”.

Poutine peut vivre avec la « schizophrénie de Janus » de Trump, car les forces russes avancent sur tous les fronts de bataille clés. En fin de compte, la Maison Blanche a signalé qu’elle n’était pas intéressée par une guerre contre la Russie. C’est évident. Il y a de toute façon une guerre plus préoccupante qui se prépare à l’intérieur des États-Unis.

Cette guerre est le Huitième front israélien.

Netanyahu a récemment pris l’habitude de la nommer ainsi. Ce Huitième Front est en Amérique. Il se situe là-bas parce que l’Amérique domine les médias mondiaux.

Le soi-disant plan directeur de « l’Ordre fondé sur des Règles » (s’il a jamais vraiment existé au-delà du narratif) a été déchiré par Israël, très délibérément et de sang-froid.

Tom Barrack, ami de longue date de Trump et envoyé au Moyen-Orient – lorsqu’on lui a demandé quelle était la fin de partie des États-Unis pour la Région – a carrément rejeté les discours de « paix » :

« Quand nous disons paix, c’est une illusion« , a déclaré Barrack. « Il n’y a jamais eu de paix. [Certaines] personnes peuvent dire, eh bien, qu’elles se battent pour des frontières. [Mais ce n’est] pas pour cela qu’elles se disputent. Une frontière est [simplement] la monnaie d’une négociation« . Barrack a poursuivi « Le résultat final est que quelqu’un veut la domination, ce qui signifie que quelqu’un doit se soumettre. Dans cette partie du monde … il n’y a pas de mot arabe pour se soumettre. Ils ne peuvent pas se soumettre« .

La guerre sans limites ; sans règles ; sans loi – et sans frontières éthiques plus particulièrement – devient la condition préalable pour parvenir à la soumission totale de toute opposition.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Netanyahu, Meir Ben-Shabbat, écrivant (avec Asher Fredman) dans Foreign Affairs en septembre, affirmait que : « Israël n’adhère plus aux lignes rouges que ses voisins pensaient qu’il ne franchirait jamais. Israël n’accordera l’immunité à aucun dirigeant de groupes hostiles, quel que soit leur titre politique ou leur lieu de résidence« . Lorsque Ben Shabbat écrit « hostile« , c’est une plaisanterie pour signifier « qui ne se soumet pas« .

Cette nouvelle doctrine concerne la « domination » israélienne – et pour cela, les autres doivent logiquement « se soumettre« , insiste Barrack. Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a suggéré qu’une « soumission » suffisante pour qu’Israël « se sente pleinement en sécurité » n’émergerait que si la conscience arabo-musulmane était brûlée par une défaite totale de « déradicalisation ».

La notion de « Huitième Front » de Netanyahu découle donc de la proposition selon laquelle la domination juive totale (telle que décrite par l’envoyé américain Barrack) nécessite également une certaine domination en Amérique. Israël ne peut pas accomplir cette domination seul – il a besoin du soutien inconditionnel de l’Amérique qui maintient le flux d’argent, d’armements et de soutien opérationnel.

Jusqu’à récemment, ce soutien sans réserve était obtenu grâce à des milliardaires juifs ultra-riches qui « achetaient » des politiciens et des influenceurs américains et carrément les médias grand public. Cependant, la montée en puissance des médias alternatifs en tant que principale source d’informations pour les Américains a changé le calcul et envoyé des vagues de peur à travers la communauté juive milliardaire.

L’assassinat de Charlie Kirk est survenu à la suite de multiples pressions exercées sur Kirk par des milliardaires juifs préoccupés par le fait qu’une partie importante de la jeunesse américaine se retournait contre Israël, comme l’a souligné Max Blumenthal. Le conflit avec les grands donateurs juifs de Kirk a révélé le problème plus large de leur domination dans la politique d’influence américaine. La controverse qui a suivi a conduit à un effort total des milliardaires pro-israéliens pour prendre le contrôle des médias alternatifs américains, en particulier Tik Tok. (Toutes les plateformes sociales américaines ont un algorithme favorisant Israël, mais pas Tik Tok. Les milliardaires pro-israéliens qui sont sur le point d’acheter Tik Tok insistent sur le fait que son algorithme doit être « recyclé« ).

”[Ce à quoi les sionistes] sont confrontés“, affirme Blumenthal, « est un tsunami politique [de réalignement politique] aux États-Unis, et ils n’ont aucun moyen de le retenir. Et c’est pourquoi, à la suite de la mort de Kirk, et dans les jours précédant sa mort, certains de ces Hommes d’Argent sionistes ont lancé une campagne de prise de contrôle totale des médias américains. C’est comme une presse judiciaire complète aux États-Unis. Netanyahu menait une guerre sur Sept fronts dans la région, et maintenant les États-Unis sont devenus le Huitième Front. Et ils veulent empêcher quiconque de pouvoir s’exprimer n’importe où dans l’écosystème numérique en ligne en achetant simplement tout« .

Peu parmi ces donateurs milliardaires qui ont soutenu l’organisation de Kirk, TPUSA, ont fait plus que Robert Shillman pour clarifier la nature sous-jacente de la guerre du Huitième front : « Avec ce stylo et mon carnet de chèques, je fournis les munitions!« , a proclamé le milliardaire sous les applaudissements, lors d’un gala de l’Organisation sioniste d’Amérique (ZoA) de droite en 2021 :

Je manie la plume pour fournir des « munitions » [des dons] à ces organisations comme ZoA en première ligne de cette bataille face aux ennemis d’Israël et du peuple juif se défendant contre les islamistes qui souhaitent détruire Israël et les radicaux de gauche qui haïssent les Juifs qui souhaitent détruire le peuple juif.

Comment cette affaire se traduit-elle par une pression sur Trump pour qu’il persiste à poursuivre l’effort de guerre de l’Ukraine contre la Russie? Qu’est-ce qui relie les donateurs juifs extrêmement riches, les Russophobes américains classiques et l’Establishment européen dans la cause commune de faire pression sur Trump pour qu’il s’acharne contre la Russie ? La réponse est que les donateurs et les élites pro-israéliennes américaines et européennes ont tous un intérêt commun à ce que la Russie soit préoccupée (et, à leur avis, affaiblie) par le conflit en Ukraine.

Leur préoccupation particulière est la perspective d’une guerre au Moyen-Orient. Ils ne veulent pas voir la Russie ou la Chine s’engager directement dans le soutien de l’Iran, s’il devait être attaqué militairement. Ces élites craignent pour l’avenir d’Israël, en particulier si l’Iran était renforcé par les alliés des BRICS. Ils préfèrent une Russie enlisée et ne revenant pas en tant qu’acteur du Moyen-Orient – ce qui pourrait freiner l’ambition de suprématie juive/israélienne dans toute la région…pour le contrôle des ressources énergétiques (NDÉ).

Rappelons qu’en 1992, Paul Wolfowitz, alors sous-secrétaire à la Défense, auteur de la soi-disant Doctrine Wolfowitz, a déclaré qu’avec l’expulsion des Soviétiques du Moyen-Orient, les États-Unis étaient devenus la seule superpuissance incontestée de la région et pouvaient poursuivre leur programme mondial. Wolfowitz a souligné que la sortie de la Russie était le facteur crucial de la réalisation de l’hégémonie américaine sur le Moyen-Orient.

Rappelons également qu’à la suite de l’invocation du “Snapback” des sanctions de l’E3 contre l’Iran le 28 août, la Russie et la Chine ont conjointement signé des déclarations dénonçant le vote procédural de l’E3 comme « illégal et défectueux sur le plan procédural« . Dans un sens, cela permet à la Chine et à la Russie d’ignorer toute sanction ultérieure imposée à l’Iran en vertu de la disposition de relance. C’est la première fois que la Russie et la Chine contestent directement le Conseil de sécurité des Nations Unies et indiquent implicitement qu’elles ignoreront toute relance des sanctions.

Cependant, vue sous un angle différent, la dénonciation conjointe du Snapback pourrait ouvrir la porte à « un retour dans la région » de la Russie (et de la Chine) en fournissant un soutien militaire à l’Iran – s’il devait être attaqué par Israël, les États-Unis ou les deux.

La Russie étant actuellement pleinement engagée en Ukraine, il est moins probable qu’elle veuille apporter un soutien direct à l’Iran en cas d’attaque (la Russie est extrêmement attentive aux dangers d’une extension excessive). Si la guerre en Ukraine était terminée, la Russie aurait peut-être moins de scrupules à intervenir directement pour soutenir l’Iran. Il en irait de même pour la Chine au cas où le conflit ukrainien aurait atteint un certain résultat.

La dernière chose que le triumvirat d’influenceurs juifs sionistes, les faucons anti-russes américains et les élites européennes pro-Israéliennes veulent, c’est la Russie « de retour au Moyen-Orient« . Ce serait un cauchemar pour eux.

Lorsqu’on a demandé à l’envoyé américain Tom Barrack si Israël ressentait le besoin d’une autre « frappe définitive » contre l’Iran, il a répondu :

Il semble qu’ils marchent vers une résolution de tout le problème – ce qui est le cas pour Gaza en ce moment n’est-ce pas ? J’imagine que le simple fait de contrôler Gaza, le Hezbollah et les Houthis n’est pas fructueux si vous ne maîtrisez pas le régime iranien. Je n’ai aucune information sur ce qu’ils vont faire, mais je ne l’exclurais pas … Nous devons couper la tête de ces serpents et couper le flux de fonds. C’est la seule façon d’arrêter le Hezbollah.

Ainsi, le meurtre inattendu de Charlie Kirk s’est produite « de manière inattendue » à un moment clé de la tentative de domination régionale de Netanyahu – soulignant le soutien déjà décroissant pour Israël parmi une cohorte de jeunes Américains.

Le meurtre de Kirk a également débloqué par inadvertance, la prochaine phase de la longue guerre culturelle qui couve aux États-Unis. L’assassinat de Kirk est déjà devenu un moment important dans l’histoire américaine récente.

Si les paroles de Rober Shillman à son auditoire juif préconisant “d’affronter les ennemis d’Israël et du peuple juif – de se défendre contre les islamistes qui souhaitent détruire Israël et les Juifs radicaux de Gauche qui souhaitent détruire le peuple juif” n’étaient pas une déclaration de guerre assez claire et large, alors écoutez Stephen Miller, Chef d’État-major adjoint de la Maison blanche, s’adressant à la foule au Service commémoratif Charlie Kirk, sous les applaudissements nourris des 100 000 personnes présentes au service :

La Lumière vaincra l’Obscurité. Nous l’emporterons sur les forces de la méchanceté et du mal. Ils ne peuvent pas imaginer ce qu’ils ont éveillé. Ils ne peuvent pas concevoir l’armée qui s’est levée en chacun de nous. Parce que nous défendons ce qui est bon, ce qui est vertueux, ce qui est noble. Et à ceux qui essaient d’inciter à la violence contre nous, ceux qui essaient de fomenter la haine contre nous: Qu’avez-vous ? Vous n’avez rien. Vous n’êtes que méchanceté, envie, haine. Vous n’êtes rien. Vous ne pouvez rien produire. C’est nous qui construisons, qui créons, qui élevons l’humanité.

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/le-moment-americain-face-au-huitieme-front-de-la-guerre-que-mene-israel