2 réflexions sur “« Ils sont tous corrompus ces oligarques ukrainiens et leurs suppôts » (Scott Ritter)

  • JDEC
    3 décembre 2025 à 17 h 01 min
    Permalien

    Ce que nous avions dit dés 2014 :
    Politique Orange = globalisme & rien d’autre!Puis avant les bric’s & la réelection de Trump:alliance finale Est/West pour globalisme installé sur la plaque continentale Euro/Asie afin de l’étendre au Monde .Et depuis le début nous ne voyons que cela ..;en plus en passant par l’Arctique. Et c’est ce que signe Anchorage 2025 ( nous n’en dirons pas plus ici ) sans le dire .Et tel dit Scott Ritter « tout cela se résume à une énorme transaction commerciale  » Et volontairement ou pas il oublie de préciser ce que nous avons énoncé ,ci-dessus.
    Comment se fait il que les populations et élus du Monde mettent tant de temps à comprendre ? complicités & dilatoires guerres & paix certes mais plus encore bêtise humaine & insoutenable légèreté. + soudoiements économiques & financiers des multinationales qui adaptent le plan final à la dépose des appâts pour bêtas aux conjoncturels qui se dessinent .Les humains l’ont donc voulu :ils avaient tout ce qu’il fallait pour prévenir & ne l’ont pas fait ! Point ! Nous n’allons pas redire ce que nous avons annoncé en détails occasionnels depuis le début des années 2000!

