La solution à deux États pour justifier l’occupation de toute la Palestine

64 Views

par Hala Jaber.

Ce que le monde offre aux palestiniens n’est pas un État

La Solution à deux États est morte. Ce que le monde offre aux Palestiniens n’est pas un État.

Le concept d’une solution à deux États pour Israël et la Palestine est souvent présenté comme un chemin vers la paix, mais elle est devenue une promesse vide de sens, une illusion diplomatique qui détourne l’attention de la réalité de l’occupation et de l’apartheid. Ce fil examine pourquoi la solution à deux États était et n’est plus viable, en analysant ses promesses historiques, ses réalités actuelles et ses défauts inhérents.

Tout ce discours sur une solution à deux États est au mieux une illusion, au pire une arnaque.

Les dirigeants israéliens l’ont clairement indiqué : ils n’ont aucune intention, ZÉRO, de permettre un État palestinien souverain, JAMAIS.

Même Netanyahou l’a dit : «Il n’y a pas de scénario d’après-guerre qui conduirait à un État palestinien».

Cela se heurte à l’idée de souveraineté.

Cette position révèle une contradiction fondamentale : un «État» sans souveraineté n’est pas un État, c’est une occupation qui ne dit pas son nom. Les actions d’Israël, l’expansion des colonies, les politiques d’annexion et la violence quotidienne, la rhétorique et la réalité génocidaire, démontrent que le système est conçu pour empêcher l’État palestinien, et non pour le permettre. Ce n’est pas un bug, le système marche ainsi.

La rhétorique d’une solution à deux États persiste comme une distraction diplomatique, masquant la réalité de l’apartheid tout en offrant aux Palestiniens une promesse creuse. Alors qu’est-ce que tu négocies ? Un mirage ? Un otage avec un drapeau n’est pas un État ? Arrêtez de déguiser l’apartheid en diplomatie.

Supposons, juste pour argumenter, qu’un État palestinien soit déclaré demain, sa fonctionnalité serait impossible dans les conditions actuelles.

L’État proposé serait composé de deux territoires déconnectés : Gaza au sud-ouest et la Cisjordanie au nord-est, séparés par un Israël fortement militarisé. Israël contrôle toutes les frontières, l’espace aérien et les mouvements entre ces régions, rendant l’autonomie palestinienne dépendante de la permission israélienne.

Un État sans contrôle sur ses frontières, son économie ou sa défense n’est pas souverain. Le cadre d’Oslo exigeait une Palestine démilitarisée, la laissant sans défense contre les blocus, la violence des colons ou les incursions militaires. Même si la Palestine était «reconnue», ce ne serait un État que de nom avec :

Aucune armée.

Aucun contrôle sur les frontières, l’espace aérien ou l’économie.

Pas le droit de se défendre.

Aucune protection contre les bombes, les blocus ou les milices de colons.

Ce n’est pas un État, c’est une prison à ciel ouvert avec un drapeau… exactement comme présentement.

Mais plus important encore : la Nakba n’a jamais été reconnue : l’expulsion de 750 000 Palestiniens, le vol de 78% de leur patrie, l’effacement de leur droit au retour.

Même le territoire limité promis dans le cadre d’Oslo II, les zones À et B, soit environ 40% de la Cisjordanie, a été érodé. La zone C, qui comprend 60% de la Cisjordanie, reste entièrement sous contrôle israélien. Plus de 700 000 colons israéliens vivent maintenant dans 150 colonies et 128 avant-postes, la plupart construits après Oslo, fragmentant la Cisjordanie en enclaves déconnectées.

L’expansion des colonies et le vol de terres ont rendu impossible un État palestinien contigu. Ce qui reste est une mosaïque de cantons, entourés d’infrastructures d’apartheid, qui ne peuvent constituer la base d’un État viable.

Au lieu de cela, il est demandé aux Palestiniens d’accepter des restes symboliques pendant que leur patrie est dévorée et d’appeler cela la paix, à vrai dire, ce n’est pas de la réconciliation, c’est de la diplomatie occidentale pour blanchir la dépossession coloniale.

Ce n’est pas une «solution». C’est fait pour alléger la culpabilité de tout le monde sauf des Palestiniens. Le modèle à deux États est un cadavre : froid, enterré, maintenu artificiellement au chaud par des dirigeants qui veulent dire qu’ils «ont essayé». Mais la géographie, la justice et la réalité l’ont déclaré mort.

Les gestes symboliques, comme la reconnaissance internationale d’un État palestinien, n’ont aucun sens sans contrôle sur la terre, les ressources ou la sécurité. La solution à deux États est devenue un accessoire diplomatique, un moyen de maintenir l’apparence de progrès tout en permettant l’occupation.

Les déclarations de Netanyahou, celle-ci notamment : «Tout futur État palestinien indépendant constituerait une menace pour l’existence d’Israël», soulignent davantage la futilité des négociations.

Une reconnaissance sans souveraineté serait une publicité pour l’occupation, pas pour la libération.

Ce qui nous amène à aujourd’hui :

Les dirigeants occidentaux se précipitent pour «reconnaître» un État palestinien ; Starmer, l’Espagne, la Norvège, présentés comme un geste historique. Mais que proposent-ils réellement ? Le statu quo actuel : terres réduites, pas de souveraineté, pas de protection.

Même Netanyahou célèbre cela dans ses déclarations, y compris dans ses remarques de juillet 2025 à la Maison-Blanche selon lesquelles un État palestinien indépendant «constituerait une menace pour l’existence d’Israël».

La reconnaissance sans souveraineté est une publicité pour l’occupation, pas pour la libération.

Résumé :

La solution à deux États est morte, même si elle n’a jamais vraiment vécu. Elle n’offre aux Palestiniens ni souveraineté ni justice, servant plutôt de distraction des réalités de l’occupation, du déplacement et de la violence systémique. S’accrocher à ce cadre dépassé permet le statu quo, pas la libération.

Les Palestiniens méritent plus qu’un drapeau sur des ruines ou une place à une table où leurs droits sont perpétuellement différés. La vraie paix exige de s’attaquer aux causes profondes de l’injustice, de la Nakba, du vol de terres et de l’apartheid, et de démanteler les systèmes qui les perpétuent. Moins que cela n’est pas une solution ; c’est une illusion déguisée en diplomatie.

La reconnaissance sans justice n’est pas le maintien de la paix au contraire. C’est une trahison, emballée dans du papier cadeau, alors arrêtons de prétendre que c’est un État, ce n’est pas le cas.

C’est de la relation publique politique et de la fiction au sujet de la liberté.

source : Hala Jaber via Le Saker Francophone

https://reseauinternational.net/la-solution-a-deux-etats-pour-justifier-loccupation-de-tout-le-territoire/