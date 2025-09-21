dimanche, septembre 21, 2025
L’ex-chef de l’armée allemande dévoile les mensonges occidentaux sur la guerre de proxy en Ukraine

Par Robert Bibeau.

Après trois années de torpeur la faction nationaliste allemande sort de l’ombre et dévoile publiquement le nuage de guerre et de mensonges que diffusent les médias mainstreams et les politiciens larbins à propos de la guerre américano-européenne par procuration en Ukraine. Nul autre que Harald Kujat, ex-général en chef de l’armée allemande et représentant de l’Allemagne à l’État major de l’OTAN,  jette le gant et mène la charge contre les vassaux européens de l’Empire. Cet exposé complète le bilan de la guerre de proxy en Ukraine que nous avons publié récemment. De la guerre américaine en Ukraine, à la tentative de balkanisation de la Russie, à l’encerclement stratégique de la Chine – les 7 du quebec  

