De la guerre américaine en Ukraine, à la tentative de balkanisation de la Russie, à l’encerclement stratégique de la Chine

152 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Idéologues, géopoliticiens et analystes bourgeois, pro-occidentaux ou pro-orientaux, de droite comme de gauche, pro-Zelensky ou pro-Poutine, manipulent l’opinion publique en interprétant de manière concertée, le plus souvent mensongère, les simagrées des estafettes politiques ainsi que les délires médiatiques des spécialistes patentés des plateaux télé stipendiés par les marchands de canons qui mène le monde «aux pas de l’oie et des bottes cloutées» de la fascisation et de la militarisation de l’économie capitaliste déconfite.

Une économie écrasée sous le poids insupportable et impayable des dettes souveraines, gouvernementales, industrielles et privées. L’État bourgeois tente de nous faire croire qu’en nous écrasant sous les impôts et les taxes tout en élaguant les programmes sociaux si précieux pour les couches populaires dans la misère en ces temps de récession économique et d’inflation drastique, il parviendra à effacer la dette souveraine tout en assurant le réarmement et la militarisation des pays capitalistes en marche vers l’effondrement et la Guerre totale.

Ces guerres prochaines n’ont pas pour vocation de défendre la populace menacée – la paix et la prospérité seraient de meilleurs remparts contre l’insécurité. Ces guerres, celle du proxy ukrainien et celle du proxy israélien au Moyen-Orient par exemple veulent assurer le vol, le pillage et le brigandage des ressources nationales et des marchés conformément à la nature profonde du système capitaliste qui ne connaît que la guerre pour se «relancer» comme nous l’avons démontrer dans l’ouvrage:«[D]e l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne» (2025). De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub

La guerre sur le front médiatique

Ainsi que l’admet Poutine, le seul champ de bataille sur lequel l’OTAN et l’Occident collectif ont remporté des victoires tactiques contre son régime, fut celui de la propagande démagogique.(5)

Ces victoires furent obtenues grâce au monopole sans partage des médias mainstream et des médias «privés, publics et gouvernementaux» qui se mirent unanimement au service de cette guerre par «procuration». Les États légiférèrent pour chasser du marché occidental les médias «pro-russes» et firent censurer les contenus décréter «pro-russe» sur les réseaux sociaux, en somme, une vaste campagne «démocratique» pour faire taire toute opposition à cette guerre par procuration dans la plus pure tradition totalitaire maccarthyste et fasciste.

Cette campagne de propagande Goebelienne hystérique débuta par l’occultation des massacres survenus lors de l’Euromaïdan de 2014 par les UKRONAZIS; la violation flagrante de l’entente de respect de la Constitution par le gouvernement Louchanko légalement élu et son renversement par un coup d’État de couleur; la prise du pouvoir par des terroristes bandéristes aux ordres des États-Unis (Victoria Nulan); et l’adoption de lois discriminatoires à l’encontre des non-ukrainophone; et enfin, l’intégration de facto de l’armée ukrainienne à l’OTAN en violation de la Constitution de 1991 interdisant l’adhésion de l’Ukraine à un «bloc» militaire.

Après la phase des défaites militaires aux mains des «autonomistes ukrainiens russophones» du Donbass que l’OTAN appel des «séparatistes pro-russes», un mensonge que les Accords de Minsk 1 et 2 ont réfuté, les UKRONAZIS avec l’aval de leurs «garants» français et allemands ont refusé de respecter et se sont préparés à une guerre contre les Ukrainiens russophones du Donbass dans le but avéré de provoquer une guerre avec la Fédération de Russie.

Le gouvernement Poutine auparavant «champion démocratique» qui avait annexé la Crimée et s’était engagé dans «un pivot vers l’Asie», devint la «bête noire», le «totalitaire», l’«autocrate», l’«ennemi à abattre» par tous les gouvernements bourgeois occidentaux qui dorénavant l’accusait «d’opprimer» leurs médias subversifs complotant en Russie et leurs agents d’infiltration déguisée en «opposition» recrutée par l’occident pour corrompre, subvertir et renverser le régime de Poutine qui refusait de se soumettre aux diktats américains.

Cette campagne de propagande s’intensifia au fur et à mesure que l’armée UKRONAZIE se sentait prête à en découdre avec les «autonomistes» du Donbass, à réintégrer la Crimée dans le girond ukrainien et ultimement à vaincre l’inévitable intervention de la Russie pour protéger ses ressortissants exactement comme ils l’avaient fait pour les Géorgiens russophones en Ossétie du Sud. Le plan machiavélique était connu de tous et n’attendait que sa mise en œuvre, ce que le décret de Zelensky de décembre 2021 déclencha officiellement.

Dès lors, les médias mainstream se lancèrent, tête baissée, et visières levées, dans une vaste campagne de propagande démagogique où chacun redoubla de mensonges et de délires débiles, depuis «les «moujiks avinés» russes qui se battaient avec des pelles», «commandée par des officiers incompétents qui avaient été vaincus vingt ans plus tôt en Afghanistan», «équipée de matériel de la 1re et de la 2e guerre mondiale obsolète, et rouillée», «de missiles équipés de puces électroniques prélevés sur des machines à laver volés aux Ukrainiens», «jusqu’aux cinq cancers qui allaient libérer les Ukrainiens et les Russes de Poutine agonisant, remplacé par un sosie» (sic), les médias mainstream ne nous épargnèrent aucune fadaise aussi démentielle fut-elle.

Ainsi, la 2e armée du monde qui menaçait d’envahir l’Europe et le monde, de restaurer l’URSS était décrite par les propagandistes comme incompétente, inefficace et vaincue d’avance. En soufflant ainsi le chaud et le froid, les médias mainstream perdirent toute crédibilité et offrirent à leurs maîtres milliardaires des «victoires à la Pyrrhus», induisant la piétaille UKRONAZIS d’une perception faussée de l’armée russe qui allait leur nuire sur le champ de bataille et dans les tranchées sous les drones, loin du champ de bataille médiatique comme l’ont prouvé les victoires ininterrompues des armées russes et des Républiques de Donetsk et de Louhansk.

Du coup d’État du Maïdan (2014) à l’Opération Militaire Spéciale (2022)

Il n’est pas nécessaire de démontrer que le coup d’État de l’Euromaïdan ourdi et mené à terme par la CIA, le MI-6, la DGSE, le BND, et par les autres services secrets occidentaux avec l’approbation de leur gouvernement respectif commandant les UKRONAZIS de Svoboda, du «secteur droit», de Porochenko et la racaille bandériste, ont mené cette «révolution bidon de couleur» avec la tolérance du gouvernement Louchtchenko et les autorités russes qui espéraient se servir de ce gouvernement fasciste fantoche, cautionné par l’hégémon étatsunien pour pénétrer le marché européen à travers l’Union européenne.

Le régime Poutine qui croyait prendre fut pris au dépourvu lorsqu’il réalisa, via la trahison des Accords de Minsk, et via l’implantation de «bases secrètes et de laboratoires bactériologiques de la CIA à sa frontière ouest», le réarmement de l’armée ukrainienne et son passage sous la direction de l’OTAN, que les impérialistes occidentaux et leurs agents UKRONAZIS visaient plutôt à se servir de l’Ukraine comme base rapprochée pour renverser le régime proasiatique de la clique de Poutine et pour mener contre la Fédération de Russie, un LEBENSRAUM 2.0 en décapitant et en balkanisant la Fédération de Russie en petits États linguistiques, ethniques ou religieux ainsi que l’a admis l’Estonienne russophobe Kaja Kallas.

Un programme semblable avait été imposé avec succès en ex-Yougoslavie lors de la guerre de 1991 et avec moins de succès en Géorgie et dans le Caucase ex-soviétique ainsi qu’au Moyen-Orient via le proxy israélien.

Le programme «formel» de provocation d’une «guerre par procuration» des UKRONAZIS contre le gouvernement russe comme «catalyseur» d’un «coup d’État de palais», d’une «Révolution colorée» après le coup d’État de l’«Euromaïdan», se prolongea par la mise en œuvre de la politique fasciste de persécution des Ukrainiens russophones, notamment dans le Donbass.

« Révolution colorée » et « coup d’État de l’EuroMaïdan »

Confrontés au «coup d’État de l’EuroMaïdan», les Ukrainiens russophones ont soudain réalisé qu’ils deviendraient «les têtes de Turc» des UKRONAZIS bandéristes et qu’ils subiraient l’assaut des gouvernements occidentaux contre la faction poutinienne «pro-asiatique» de la bourgeoisie russe. Dès lors, la bourgeoisie du Donbass se mobilisa et entreprit une guerre civile pour se ménager une «protection» contre la russophobie déferlante sur l’ensemble de l’Europe.

Le gouvernement russe, toujours dépendant de ses ventes d’hydrocarbures à l’Europe, voulait ménager «la chèvre européenne et le chou ukrainien» en exerçant ses droits sur la Crimée où était basée sa flotte de la Mer Noire en vertu d’un bail emphytéotique. Le gouvernement russe organisa un référendum d’annexion de la Crimée, puis il apporta son soutien aux «autonomistes ukrainiens russophones».

La guerre civile dans le Donbass (2014-2025)

La guerre civile dans le Donbass (20,000 morts, 30,000 blessés et un million d’expatriés), en l’absence de négociations de mise en œuvre des Accords de Minsk, s’intensifia jusqu’au déclenchement de l’«Opération Militaire Spéciale» («OMS», le 24 février 2022) après que le gouvernement Zelensky, élu en 2019, pour «négocier et apporter la paix au Donbass», ce qu’il ne fit jamais, eut décrété «la reprise du Donbass par les armes», y ait massé 350,000 soldats et multiplié par trois les bombardements contre les civils.

La chancelière allemande Angela Merkel, le président français Hollande et l’ukrainien Petro Porochenko (2014-2019) poussèrent l’ignominie jusqu’à admettre publiquement que les «Accords de Minsk 1 et 2» furent consentis pour gagner du temps, réarmer et entraîner l’armée UKRONAZIS et pas pour défendre les «autonomistes» ukrainiens russophones jouissant des mêmes «droits constitutionnels» que les ukrainophones décrétés «autochtones», un régime juridique semblable à celui que l’Allemagne nazie accorda aux Ukrainiens au cours de la Grande Guerre patriotique (1941-1945).(1)

La guerre sur le front militaire



Les capitalistes mondiaux, tant européens qu’asiatiques, Russes et Ukrainiens, ont toujours su que militairement l’armée de leurs mercenaires UKRONAZIS KIÉVIENS BANDÉRISTES, même entraînée, armée et dirigée par l’OTAN ne faisait pas le poids et que jamais elle ne réussirait à vaincre l’armée russe et ses «alliés» des Républiques de Donetsk et de Louhansk.

Il suffisait d’évaluer, même sommairement, les forces armées, mobilisées et mobilisables, pour réaliser que jamais le «David» UKRONAZI ne vaincrait le «Goliath» russe et ses «alliés».

Comparons sommairement les forces en présence:



-145 millions de citoyens de la Fédération de Russie + 7 millions d’ukrainiens russophones du Donbass, contre 41 millions d’Ukrainiens;

-17 millions de km/carrés de territoire russe + 27,000 km/carré + 53,210 km/carrés Crimée et Donbass, contre 523,347 km/carrés Ukraine;

-2 millions de soldats (actifs et réservistes) russes + 25,000 soldats des Républiques populaires de Donetsk et Louhansk; contre 750,000 soldats (actifs et réservistes) ukrainiens;

-20 millions, dont 5 millions de soldats ayant une formation militaire, mobilisables côté russe; contre 2 à 3 millions (re:GlobalSecurity) pour l’armée Ukronazie;

-306 missiles ICBM pouvant transporter 1,185 ogives nucléaires stratégiques ou tactiques + 870 missiles tactiques de haute précision (Iskander- M, Iskander-k, Kinzhal, kH-59,101 et 555, Kalibr, Oniks,Zircon, Kh-31 P, Kh-58Shk) +1844 missiles tactiques (FAB500, 1500 et 3000); contre 500 missiles Tochka-U + 90 lanceurs (ré: IISS) + moins de 50 ATACMS + 14 Storm Shadow/SCALP EG;

-1,522 avions de combat (Re: AeroTime) ou 1,169 ( Re: Defence Express) ou 1,200 (Re: Defence24) Russes; contre 363 avions de combat ukrainiens (Re: GlobalMilitary.net) ou 98 (re: ISS/ FlightGlobal en 2011) ou 70 ( Re: Statista) Ukrainiens;

-5,570 chars de combat (re: Statista 2025) ou 13,000 chars ( Re: Visual Capitalist/ Global Firepower) ou 13,330 chars opérationnels en 2021 (Re: Military Balance) russes; contre 987 chars de combat ukrainiens (Re: Military Balance) ou 858 chars (RE: BBC Ukraine);

-13,985 systèmes d’artillerie (obusiers, canons, lance-roquettes multiples) environ 2,700 LRMS (MLRS) (Re: OINT: analyse indépendante à partir d’images satellites) ou 22,367 pièces d’artillerie en stockage dont 17,197 à remorquer (Re: LegalClarity, en 2022); contre 1,150 pièces d’artillerie d’origine soviétique dont: 750 obusiers de 152 mm et 350 obusiers de 122 mm + 424 pièces d’artillerie fournie par l’occident pour un total de 1,600 pièces d’artillerie ukrainiennes;

-15 à 20 millions d’obus de calibre 152 et 122 mm pour entre 1,3 à 1,5 tonne d’obus russes (Re: Global Security); contre 5 millions d’obus ukrainiens;

-4,5 millions de tonnes par an de production d’obus russes (RE: Blainville and Company,2024); contre 2,5 millions pour l’Ukraine et ses «alliés» de l’OTAN.

Ces chiffres, peu importe que l’on retienne les chiffres les moins élevés pour l’armée russe et les plus élevés pour l’armée ukrainienne démontrent une supériorité astronomique et insurmontable de l’armée russe sur l’armée des UKRONAZIS.

À cette supériorité militaire conventionnelle, il faut ajouter que l’armée russe est la 1re puissance nucléaire planétaire avec ses 5,459 ogives nucléaires contre 5,177 pour les U$A, 600 pour la Chine et 0 pour l’armée ukrainienne.

D’ailleurs, Poutine, en juin 2023, à l’occasion du forum économique de Saint-Pétersbourg, puis en mars 2024 (Re: Sputnik), a clairement et explicitement avisé l’OTAN et l’occident collectif qu’il n’hésiterait pas à recourir à la dissuasion nucléaire tactique et stratégique si jamais l’existence de sa dictature «élective» était mise en péril par cette guerre de «proxys»:

«La Russie est prête à utiliser des armes nucléaires si l’existence de l’État russe est menacée» (2024). Poutine: « le conflit entre l’Occident et la Russie n’est pas idéologique… nous sommes tous capitalistes! » – les 7 du quebec

Ces déclarations péremptoires de recours à l’arsenal nucléaire par le régime russe faisaient suite à la «modification de la politique nucléaire russe» adoptée dès 2020 et ne laissait place qu’à un scénario pour réaliser le LEBENSRAUM 2.0 contre la Russie et pour «la décapiter et la balkaniser en petits États linguistiques, ethniques ou religieux» (dixit: Kaja Kallas) pour s’emparer de ses ressources naturelles indispensables à la préparation européenne en vue de la Grande Guerre totale contre la Chine aux côtés de l’hégémon américain, soit «provoquer un coup d’État de palais, une pseudo Révolution colorée au sein même de l’État russe» auquel Poutine et son clan ne pourront répondre par des bombes nucléaires sans s’autodétruire, ce que ses alliés milliardaires les plus dévoués ne permettront pas, ils préféreront l’occire ou le livrer à l’ennemi. Sommes-nous à l’aube d’une Troisième Guerre mondiale (?) demande Poutine ? – les 7 du quebec

Il n’y a que les propagandistes occidentaux stipendiés pour prétendre que l’armée russe forte de 2 millions de soldats, sise sur 17 millions de km/carrés, aurait voulu conquérir l’ensemble de l’Ukraine corrompue jusqu’à la moelle, endettée et failli, dotée d’une armée de 750,000 soldats entraînés par l’OTAN en ne déployant que 162,000 soldats, sans déploiements massifs de son aviation, ce plan militaire insensé aurait été adopté par l’armée russe? Seule la propagande occidentale visant à tromper l’opinion publique afin de justifier son implication aux côtés de l’Ukraine «victime» d’une agression «non provoquée» (sic), et contraire à «leur ordre international basé sur leurs règles» patentées.(2)

En réalité, ce déploiement minimum de l’armée russe n’est compatible militairement qu’avec une «OMS» visant à encercler le gouvernement UKRONAZI pour le forcer à réclamer des négociations de paix afin de «sauver sa peau» de renégat, ce qui fut le cas.

En mars 2022, alors que l’armée russe encerclait Kiev, le gouvernement UKRONAZI demandait à négocier avec le gouvernement russe (Re: Jacques Baud).(3)

Ces négociations conduisirent au «traité d’Istambul» et au retrait des troupes russes de Kiev, comme preuve de la bonne volonté russe. C’est suite à cet Accord paraphé par la partie UKRONAZIE que «Bojo» Jonhson se rendit à Kiev convaincre Zelensky de trahir cet accord et de poursuivre la guerre contre la «promesse d’un soutien occidental tant que nécessaire», mais surtout qu’il le convainquit que l’OTAN aurait été sur le point d’atteindre son véritable objectif:«décapiter et renverser le régime de Poutine par un coup d’État coloré de palais et mettre à la place un régime pro-occidental qui abandonnerait le Donbass et livrerait la Fédération de Russie à la balkanisation en «petits États linguistiques et religieux».(4)

Pendant que les «sponsors» occidentaux intensifiaient leur guerre économique et médiatique à l’Ouest, les UKRONAZIS réclamaient toujours plus d’argent et surtout plus de missiles à longue portée capables de faire ressentir le poids de la guerre au peuple russe.

Craignant une escalade nucléaire, les «sponsors» occidentaux convainquirent leurs mercenaires UKRONAZIS qu’ils réussiraient à bouter dans la mer d’Azov, les Russes et les militaires des Républiques populaires, grâce à un apport de matériel «miracle» constitué essentiellement des restes d’entrepôts des armées occidentales.

Cette «grande contre-offensive miracle» devait débuter au printemps 2023, après des mois de tergiversations pathétiques, elle fut déclenchée en juin 2023 et se buta lamentablement aux défenses Sourovikine. Ce fut le moral de l’armée des mercenaires UKRONAZIS qui finit dans la mer d’Azov avec le matériel occidental de bric et de broc.

Suite à la défaite de la grande offensive de l’été 2023, les UKRONAZIS insistèrent pour obtenir des missiles capables de «faire souffrir le peuple russe». La ligue des bras cassés européens leur offrit des missiles Scalp et Storm Shadow, en nombre insuffisant et incapable de rivaliser avec les Iskander, les FAB-1500 et 3000 et la «noisette» russes.

Afin de remonter le moral de leurs mercenaires UKRONAZIS les proxénètes occidentaux sortirent de leur «botte secrète» le criminel de guerre repenti, l’impayable Prigogine qui, tablant sur la victoire de son armée de mercenaires stipendiés, les musiciens de la Kalachnikov wagnérienne, complota une insurrection armée de palais contre le tsar Poutine et appela les «russes» à une «révolution de couleur» (sic). N’est pas Lénine qui veut, tant s’en faut, et ce «pétard mouillé» des propagandistes et son «armée de repris de justice» fit long feu. Convoqués pour rendre des comptes sur qui avait financé cette insurrection d’opérette, Prigogine et son état-major furent «assassinés accidentellement» dans leur avion en vol vers Moscou.

Complétons ce bref survol des défaites militaires des UKRONAZIS avec la perle ultime: l’arrivée sur le champ de bataille de la version UKRONAZIE des V-1 et des V-2 hitlériens, ces armes qui selon la propagande allemande devait changer le cours de la guerre et donner la victoire au Reich de mille ans, pardon, à la République totalitaire d’Ukraine de dix ans. La guerre des drones et des tranchées aura anéanti ces armes de pacotilles et l’armée russe aura détruit ces armes «miracles».

La liste des défaites militaires des UKRONAZIS pourrait s’allonger. De fait, le seul champ de bataille où ils remportent des «victoires militaires», c’est dans les médias mainstream.

Alors que les UKRONAZIS vont de défaite en défaite sur le champ de bataille militaire qu’en est-il du champ de bataille sur le front économique?

La guerre sur le front économique

Confrontée de plein fouet à la supériorité colossale de l’armée russe sur l’armée lilliputienne des UKRONAZIS en termes d’armement conventionnel et tout particulièrement à sa supériorité nucléaire indéniable, les stratèges de l’OTAN, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France et Pologne en tête, résolurent de joindre à la guerre militaire et médiatique, une guerre économique tous azimuts contre les oligarques du Kremlin et contre le peuple de la Fédération de Russie afin de lui «imposer des souffrances en mettant l’économie russe à genoux» ce qui, espéraient les larbins occidentaux, convaincra les milliardaires russes de «renverser le régime Poutine», dixit Bruno Lemaire, le ministre français de l’Économie.

Afin de motiver les contribuables idiots utiles occidentaux à financer cette «Opération Barbarossa 2.0», les capitalistes occidentaux par la bouche du sénateur républicain fasciste, Lindsey Graham, mirent cartes sur table: «[C] ette guerre, c’est une question d’argent. On n’en parle pas beaucoup. Mais vous savez, le pays le plus riche d’Europe en terres rares, c’est l’Ukraine. Pour deux à sept mille milliards de dollars de minerais rares, très utiles au 21e siècle. L’Ukraine est prête à conclure un accord avec nous, pas avec les Russes. Il est donc dans notre intérêt de faire en sorte que la Russie ne prenne pas le contrôle d’endroits aussi riches» (Re: traduit de Fox News, fin 2024).

En juin 2024, ce chantre fasciste du capitalisme, sur CBS, lors de l’émission «Face the Nation», avait évalué à «dix ou douze trillions de dollars de minerais critiques en Ukraine qu’il ne fallait pas laisser aux mains de la Russie ou de la Chine». À une autre occasion, il eut l’outrecuidance perverse d’ajouter «que la guerre en Ukraine était la meilleure affaire. Elle rapporterait 15,000 millions de dollars sans sacrifier un seul ‘boy’ américain».

Ce que le sénateur Graham ne dit pas, c’est que ces «richesses ukrainiennes bon marché à piller» ne sont que «la pointe de l’iceberg» par rapport aux richesses russes de Sibérie convoitées par l’«Opération Barbarossa 1.0 en 1941 et par l’Opération Barbarossa 2.0 de l’OTAN en 2014», dont le véritable objectif n’est rien de moins qu’une réédition «militaro-idéologique-économique» du programme de LEBENSRAUM NAZI mis en œuvre par l’alliance germanonazie-collabos français, espagnols, polonais, finlandais, hongrois, etc., en 1941.

Ainsi, les héritiers du Reich NAZI ourdirent bien avant le 24 février 2022, leur programme de guerre économique contre la Russie comme complément à la guerre idéologique et militaire déjà en cours.

Dès le 6, puis le 17, le 20 mars et plus tard en juillet 2014, l’Union européenne et les États-Unis des ploutocrates lancèrent les hostilités avec une série de «trains de sanctions économiques» contre la Russie, ses oligarques, ses responsables politiques, militaires, financiers et ses trusts énergétiques.

Ces sanctions servirent de pressions économiques sur les capitalistes russes et leurs estafettes politiques afin de les contraindre à «tolérer» l’implantation militaire des Occidentaux en Ukraine.

Cependant, ces 18 trains de sanctions n’ont pas suffi à renverser la faction poutinienne des capitalistes russes et à livrer le marché russe à la domination occidentale, au contraire, elles eurent pour conséquence de rallier les différentes factions autour de la clique à Poutine et à rapprocher les capitalistes russes de leurs voisins chinois et de leur allié traditionnel indiens et à consolider les BRICS.(6)

Après avoir réorganisé l’armée UKRONAZI, l’OTAN se croyait prête à déclencher la phase «ultime» de son programme de LEBENSRAUM 2.0 à l’Est avec l’adoption du décret de «reconquête par la force du Donbass et de la Crimée» par le décret no 117/2021, entré en force de loi le 24 mars 2021 et l’intensification massive des bombardements sur le Donbass.

À ce programme militaire ambitieux, l’OTAN associa une vaste campagne de propagande et une guerre économique tous azimuts:

1- la saisie illégale des avoirs de la Banque de Russie, au montant de 300 milliards de dollars, confiés aux banques européennes comme gages de sa soumission à l’économie capitaliste mondiale;

2- la saisie illégale des actifs immobiliers et monétaires des oligarques russes associés au régime Poutine;

3- l’imposition illégale de 19,000 sanctions kamikazes contre l’économie russe qu’ils portèrent ensuite à 23,000; puis à 30,000 à travers «18 paquets de sanctions» qui ont contraint la Russie à renforcer son autonomie économique et à renforcer son indépendance politique.

Cette guerre économique visait à «faire souffrir les russes» (dixit Bruno Lemaire) et à convaincre les ploutocrates russes de «renverser Poutine et sa clique» pour ensuite le livrer à Kiev pour l’éliminer comme Milosevic, comme Saddam ou comme Kadhafi, mais la bourgeoisie occidentale allait vite réaliser que Poutine n’était pas un «has been» périmé, mais au contraire qu’il bénéficiait du puissant appui de Xi Jinping le nouvel empereur chinois.

Ainsi, confrontés à des échecs militaires, économiques et médiatiques à répétition, les capitalistes occidentaux dirigés par leur chef génocidaire grabataire Biden perpétrèrent le pire attentat terroriste en temps de paix contre les intérêts de leurs alliés européens, l’attentat terroriste contre le pipeline NordStream (re: Seymour Hersh Les raisons de la destruction de Nord Stream par les États-Unis (Seymour Hersh) Nouvelles révélations! – les 7 du quebec).(7)

Il suffit d’observer le Congrès de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), la célébration du 80e anniversaire de la victoire des communistes chinois et soviétiques, et le Congrès économique de Vladivostok en miroir avec la réunion de la «ligue des ‘volontaires‘ lilliputiens des bras cassés occidentaux – les amis de Zelinsky» boudé par Trump et le départ insolent du représentant américain pour savoir qui gagne et qui perd dans ce bras de fer mondial.(8) Tianjin, un sommet aux rythmes multipolaires – les 7 du quebec.

Même le «duce», le «Dad-Godfather» orangé aux cheveux peroxydés, fraudeur électoral condamné, failli et multirécidiviste, promoteur immobilier de casinos et hôtels Trump Tower sur les cadavres des palestiniens à Gaza et agent de la mafia de New York et d’Atlantic City quitte le navire en prévision du naufrage éminent de l’empire du mal occidental.(9) 👁‍🗨 700ème jour du génocide à Gaza tandis qu’Israël intensifie son pilonnage & les déplacements forcés – les 7 du quebec

Malgré la reddition complète et déshonorante des vassaux européens qui ont sacrifié leur économie nationale en détruisant leur cordon ombilical gazier avec la «mère nourricière» russe; et en versant le pizo mafieux de 5% à l’industrie de guerre américaine; et en payant 15% de surtaxe douanière sur les produits d’exportation; et en surpayant de 800% le gaz de schistes américain; en investissant 600 milliards de dollars que ces États en faillites ne possèdent pas; rien n’y fit, dans la plus pure tradition mafieuse américaine Trump a tendu la main à Poutine pour un nouveau partage des marchés mondiaux sans les Européens et sans les BRICS+.(10) En plus de perdre la guerre par procuration en Ukraine, l’OTAN perd la guerre économique avec les BRICS (Johnson) – les 7 du quebec

Poutine et le peuple russe qui ont déjà goûté à la médecine amère des capitalistes américains et de leurs vassaux européens sont comme «des chats échaudés, ils craignent même l’eau froide» de l’Alaska. La réponse «du berger à la bergère» a eu lieu sur la Place Tiananmen, aux portes de la Paix céleste, en présence du mandarin chinois Xi et du tsar russe Poutine, devant le plus imposant défilé militaire de l’histoire mondiale. Que l’occident se le tienne pour dit:«le pouvoir est au bout du fusil… et de la guerre» disait Mao et l’orient tient le fusil bien en main.(11) Le dauphin « pacifiste » chinois déploie son armée et ses armes de destruction massive – les 7 du quebec.

Cependant, alors que les estafettes politiques des capitalistes occidentaux et orientaux, sous les regards concupiscents des commentateurs des médias de tout bord se réjouissent de leurs succès, qu’en est-il des peuples eux-mêmes? Qu’advient-il du peuple ukrainien, du peuple russe, du peuple palestinien martyr, du peuple libanais, syrien, des peuples européens, du peuple américain au bord d’une récession mondiale pire que celle de 1929, qui fut la cause de la Seconde Guerre mondiale et de ses monstruosités inhumaines? Qui se soucie de ces «ogres» affamés de profits qui s’étant nourris de «chair à patrons» réclament aujourd’hui de la «chair à canons» ?

L’histoire de l’humanité sous le règne des classes exploiteuses en fut une de vol, de pillage, de brigandage des classes exploitées et tout démontre qu’il n’en sera pas autrement lors de la 3e Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique que les capitalistes, tant occidentaux qu’orientaux, préparent avec frénésie.

Notes