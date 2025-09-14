En plus de perdre la guerre par procuration en Ukraine, l’OTAN perd la guerre économique avec les BRICS (Johnson)

95 Views

Par Larry C Johnson – Le 27 août 2025 – Source Son of a new American revolution

L’Opération militaire spéciale (OMS) de la Russie a infligé une attrition massive des capacités militaires de l’Ukraine et a également révélé la faiblesse et les limites des pays de l’OTAN en matière de fourniture d’armes de remplacement, de munitions et de véhicules de combat. L’OMS a également démontré la supériorité des armes russes par rapport à celles de l’OTAN. La Russie, par exemple, a utilisé avec succès au moins quatre types de missiles hypersoniques, alors que l’OTAN n’en a même pas déployé un seul.

Mais l’OTAN ne se contente pas de lutter pour rester pertinente sur le champ de bataille, elle perd également sur le front économique face aux pays des BRICS. Examinons le ratio dette/PIB actuel des membres de l’OTAN. Ce n’est pas une belle image.

Le ratio dette/PIB des pays de l’OTAN en 2025 varie considérablement entre les 32 États membres, reflétant la diversité des politiques budgétaires, des conditions économiques et des engagements en matière de dépenses militaires. Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet basé sur les données disponibles provenant de sources Web, en mettant particulièrement l’accent sur les estimations les plus récentes pour 2025. Notez que les chiffres exacts pour certains pays peuvent être des projections ou légèrement dépassés (par exemple, les données de 2024), car tous les pays ne publient pas de statistiques sur la dette en temps réel. J’ai priorisé les sources les plus fiables et les plus récentes, y compris les résultats Web du SIPRI et de la Revue de la population mondiale, et complété par les estimations du FMI et de l’OCDE, le cas échéant. Là où des données précises sur 2025 ne sont pas disponibles, j’ai noté les derniers chiffres et tendances.

Pourquoi est-ce une mesure pertinente ? Le ratio dette/PIB mesure la dette publique générale d’un pays (y compris les obligations des administrations centrales, étatiques et locales) en pourcentage de son produit intérieur brut (PIB). Des ratios élevés indiquent un fardeau de la dette plus important par rapport à la production économique, ce qui pourrait limiter la flexibilité budgétaire, tandis que des ratios faibles suggèrent une marge d’emprunt. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les ratios dette/PIB des pays de l’OTAN, sur la base des projections disponibles pour 2025 ou des données les plus récentes (principalement 2024, ajustées pour tenir compte des tendances). Les pays sont classés par ordre alphabétique, avec des notes sur les sources et le contexte.

En général, les pays de l’OTAN dont l’économie est la plus importante sont également les plus lourdement endettés, c’est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et le Canada. Le chiffre pour l’Allemagne est trompeur car la dette de l’Allemagne augmente rapidement — son ratio en 2021 n’était que de 50% — en raison de la stagnation de son économie. Comparé aux pays de l’OTAN, il convient de noter que le ratio dette/PIB de la Russie en 2025 est estimé à environ 19%, nettement inférieur à celui de la plupart des pays de l’OTAN. Ce faible ratio offre à la Russie une flexibilité budgétaire pour gérer son déficit budgétaire (2,2% du PIB en 2025) et soutenir les dépenses liées à la guerre, contrairement aux membres de l’OTAN très endettés comme la France ou l’Italie, qui sont confrontés à des contraintes plus strictes.

Mais la Russie ne se bat pas seule contre l’Occident. Examinons le ratio dette/PIB des pays des BRICS. Comme je l’ai fait avec les pays de l’OTAN, je fournis une ventilation détaillée des ratios dette publique/PIB des pays des BRICS, sur la base des données et projections les plus récentes disponibles auprès de sources telles que le FMI, la Revue de la population mondiale et l’économie commerciale, comme indiqué dans les résultats Web. Là où les chiffres exacts de 2025 ne sont pas disponibles, j’ai utilisé les données de 2024 avec les tendances notées pour 2025. Les ratios concernent la dette publique générale (y compris les obligations centrales, étatiques et locales), sauf indication contraire.

En plus d’avoir un ratio dette/PIB plus sain que l’ensemble des pays de l’OTAN, la croissance économique prévue pour les pays BRICS en 2025 est également meilleure – environ 3,4% en tant que groupe – qui a dépassé la moyenne mondiale des pays de l’OTAN qui est de 2,8% et celle du G7 qui est de 1,2%. Voici les statistiques pour les nations BRICS individuelles et les nouveaux membres :

Inde : 6,2% (croissance la plus rapide parmi les grandes économies)

Chine : 4,8%

Brésil : 2,3%

Russie : 1,4% (après 4,3% en 2024)

Afrique du Sud : 1,0%

Éthiopie (nouveau membre des BRICS) : 6,6%

D’autres nouveaux membres tels que l’Indonésie et les Émirats arabes unis affichent également de bons chiffres (4,7% et 4%, respectivement).

Les BRICS sont actuellement en tête de la croissance mondiale, représentant désormais plus de 40% du PIB mondial selon le FMI (termes PPA), avec l’Inde et la Chine comme principaux moteurs.

Certains membres de l’OTAN continuent d’émettre des menaces belliqueuses dirigées contre la Russie, mais comme le révèlent les chiffres ci-dessus, l’OTAN est économiquement impuissante à affronter réellement la Russie. Plusieurs membres clés de l’OTAN, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, sont en récession, tout en faisant face à de forts vents contraires économiques qui exerceront une pression accrue sur leurs économies déjà fragiles. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Aucun de ces pays n’a les ressources financières nécessaires pour construire de nouvelles usines de production militaire ; ils n’ont pas d’argent de rechange caché pour acheter de nouveaux systèmes d’armes aux États-Unis et les envoyer ensuite en Ukraine ; et ils n’ont pas les moyens de renforcer leurs forces armées et de les équiper d’équipements modernes et de charges de munitions nécessaires pour soutenir les opérations sur le champ de bataille du 21e siècle.

Pour mes amis en Europe, j’ai une mauvaise nouvelle, vous n’êtes plus pertinent en tant que force militaire. Après 15 siècles de domination des événements mondiaux, vous entrez maintenant dans l’ère de l’impuissance. Mais, vous n’y allez pas seul… les États-Unis vous suivent sur cette voie vers l’insignifiance.

Larry C Johnson

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/en-plus-de-perdre-la-guerre-par-procuration-en-ukraine-lotan-perd-egalement-la-guerre-economique-avec-les-brics