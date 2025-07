Poutine: « le conflit entre l’Occident et la Russie n’est pas idéologique… nous sommes tous capitalistes! »

161 Views

Par Moon of Alabama – Le 14 juillet 2025

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe Rossiya, le président Vladimir Poutine a donné un aperçu de l’évolution du point de vue de la Russie sur l’Occident.

Malheureusement, aucune transcription n’est encore disponible. Divers médias russes fournissent des extraits de l’entretien en anglais :

La Grande-Bretagne, la France et d’autres anciens empires continuent de reprocher à la Russie le démantèlement de leur puissance coloniale, a poursuivi le président russe, ajoutant qu’il pouvait encore percevoir cette attitude historique négative envers son pays

Le bras de fer ne concerne que des intérêts géopolitiques, a déclaré le président russe

Je n’ai pas encore trouvé l’interview complète. Mais ces tweets de Djole comprennent quelques citations et extraits vidéo sous-titrés :

Dans une interview avec Pavlo Zarubin, un journaliste bien connu de la télévision d’État russe, Poutine a évoqué les profonds malentendus qu’il attribuait initialement, à tort, à des différences idéologiques. Mais avec le temps, souligne-t-il, il est devenu évident que le fond du problème n’était pas l’idéologie, mais autre chose : les intérêts. « Je pensais que les idées contraires avec l’Occident étaient principalement idéologiques. Cela semblait logique à l’époque : l’inertie de la guerre froide, des visions différentes du monde, des valeurs, de l’organisation de la société », a déclaré Poutine. « Mais même lorsque l’idéologie a disparu, lorsque l’Union soviétique a cessé d’exister, le même écart, presque systématique, par rapport aux intérêts de la Russie s’est maintenu. Et ce n’était pas à cause d’idées, mais à cause de la recherche d’avantages géopolitiques, économiques et stratégiques. » … « Le monde ne respecte que ceux qui peuvent se protéger », a-t-il déclaré. « Tant que nous ne montrerons pas que nous sommes une puissance indépendante et souveraine qui défend ses intérêts, personne ne nous traitera d’égal à égal. »

Ma première pensée en lisant cela a été « pourquoi a-t-il mis si longtemps ? ». Pendant la guerre froide, on m’avait endoctriné avec le conte de fées des libertés occidentales contre les méfaits du communisme oriental. Mais pour ma part, je n’ai jamais accepté ce point de vue. L’animosité occidentale envers la Russie remonte à plusieurs siècles (peut-être même avant le grand schisme de 1054). La lutte contre les « méfaits du communisme » n’était qu’une variante contemporaine de cette animosité.

On pourrait qualifier cela d’idéologique, mais je pense que cela a toujours été et reste une question de cupidité. Il y a un camp dans ce conflit qui semble ne jamais en avoir assez et qui convoite donc les richesses de la Russie. Comment expliquer autrement la marche de Napoléon sur Moscou ou la guerre britannique en Crimée ? (Voir Karlov1 qui écrit un peu plus sur l’aspect « idéologique » de cette affaire).

Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 2022 pour que Poutine et la Russie acceptent les conséquences de cette prise de conscience ?

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/poutine-le-conflit-entre-loccident-et-la-russie-nest-pas-une-question-dideologie