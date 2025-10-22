Gaza ou le nouveau «Grand Alibi» nationaliste (Matériaux Critiques)

1 Views

Gaza ou le nouveau «Grand Alibi»(1)

Face à la déferlante du spectacle médiatique, nous nous voyons « obligés » de réitérer

l’unique position prolétarienne en ce qui concerne la « question palestinienne » : le refus

catégorique de tout soutien à l’un ou l’autre des nationalismes se faisant face et l’affirmation

du défaitisme révolutionnaire dans tous les camps quelles qu’en soient les allégations

pseudo historiques ou les lamentations de la gauche du capital.

Cela fait déjà de nombreuses années que les conflits entre les impérialismes2 dans la région

moyen-orientale scandent la réalité des contradictions mondiales du capitalisme. Prenant la

place occupée durant plus de 25 ans par les guerres du Vietnam comme le plus grave abcès

de fixation belliciste entre les principales puissances capitalistes, la «question palestinienne»

est toujours l’enjeu des appétits et des manœuvres des bourgeoisies multiples sur fond de

massacres récurrents des populations civiles prises en otage par tous les protagonistes directs

et indirects de ces rivalités expansionnistes.

L’hystérisation des nationalismes est à son comble et celui « palestinien » porte le bellicisme

à son apogée, en employant notamment le terme « génocide » comme argument d’autorité

idéologique absolu face auquel toute critique doit être écrasée. On ne débattra pas ici de la

pertinence de l’emploi du terme génocide. Cela n’apportait rien à notre prise de position, si ce

n’est qu’il pourrait prêter à confusion en faisant croire que l’on minimise la teneur/terreur

meurtrière de cette guerre.

Ceux et celles qui meurent d’une faim provoquée, de maladie par

faute de soins ou sous les bombardements ont, de toute façon, tous et toutes été impunément

assassinés, indépendamment du qualificatif que l’on y accole.

Cela dit, il est tout aussi vrai que ce n’est pas un hasard si les médias insistent tant sur le terme

génocide ni s’il suscite un tel débat au sein des forces politiques du Capital. Comme toujours,

ils cherchent à nous imposer LE coupable : l’État d’Israël pour les uns, le nationalisme

palestinien et l’islamisme pour les autres. Dans tous les cas, les prolétaires sont poussés à

choisir un des camps en lice comme, bien sûr, dans la situation en Ukraine. Défendre cette

dernière ou défendre la Russie de Poutine sont les seules alternatives que les factions

capitalistes nous permettent de choisir.

La presse et les médias en général nous bombardent d’images atroces sur l’agonie d’une

population civile visée criminellement par l’État d’Israël. Cela provoque bien évidemment la

réaction indignée d’une grande partie des populations sur la croûte terrestre.

Mais pourquoi ces mêmes médias, au même moment, cessent-ils de parler des atrocités de

l’islamisme là où il domine ? Pourquoi ne disent-ils pas que le Hamas a été lui-même en

partie financé par l’État d’Israël pour affaiblir la partie laïque du mouvement palestinien de

l’ex-OLP de Yasser Arafat ? Pourquoi ne parlent-ils pas du mouvement des «refuzniks» en

Israël ? Et enfin, ce n’est pas un hasard si ces mêmes médias parlent en termes de peuples et

non de classes, induisant largement les populations du monde entier à en faire autant. (2)

Ils ne le font pas car ils montreraient, de fait, qu’il n’y a pas les bons d’un côté et les méchants

de l’autre. En effet, c’est bien la concurrence effrénée entre les diverses grandes puissances

capitalistes et impérialistes qui débouche sur ces conflits meurtriers et ravageurs. Face à cette

imposition à choisir un camp, nous rappelons notre lutte viscérale contre ces deux

visages de la bourgeoisie.

L’ «Autorité nationale palestinienne» est, depuis 2006, contrôlée par le Hamas, organisation

théocratique, nationaliste, antisémite et réactionnaire, qui constitue de facto, sous prétexte de

«résistance», la réelle armée d’occupation de ces territoires. Le Hamas (3), et son principal

soutien, l’Iran (mais aussi le Qatar et la Syrie), est l’archétype in vivo de l’islamo-fascisme (4)

tant idéologiquement que dans sa pratique mortifère.

Face à ce pôle belliqueux, Israël – et le gouvernement Netanyahou – défend sans aucun état

d’âme ses propres intérêts capitalistes et son extension territoriale justifiée par la nécessité de

sa défense «vitale» contre des ennemis qui veulent le détruire. La polarisation est symétrique

et complémentaire. Cela correspond exactement, et en tous points, aux besoins bellicistes des

deux camps ayant objectivement les mêmes revendications territoriales pour son

déclenchement.

L’équarrissage guerrier n’est pas achevé que, déjà, les protagonistes victorieux sont en train

de négocier la reconstruction qui, selon certains, devrait être à l’image aseptisée d’une

«nouvelle riviéra du Moyen-Orient» pour touristes fortunés en mal d’exotisme. Ce cynisme

économique n’est que l’affirmation décomplexée du fondement économique, financier et

géostratégique des conflits du capitalisme mûr qui, ne pouvant plus conquérir de territoires

«vierges», se doit de se répartir chaque fois plus violemment ceux déjà conquis de

nombreuses fois, depuis des siècles.

De la même manière, la dénomination de « Palestine » n’est qu’une pure construction

idéologique qui ne correspond ni à un territoire géographiquement défini – qu’il faudrait

désigner sous son véritable nom de « Judée-Samarie » (ce qui sent un peu trop le souffre

«judéo-bolchévique») – ni à un État ayant historiquement jamais existé et qui se présente,

encore aujourd’hui, par défaut, comme un «proto État de facto» (5). Celui-ci, parmi les plus

corrompus du monde, ne dispose d’aucune souveraineté territoriale, ni de monnaie propre(6)

Le slogan de « Free Palestine », crié d’un bout à l’autre de la planète gauchiste, n’a aucun

sens, ni aucune possibilité d’un quelconque accomplissement. De même, l’omniprésence

symbolique de son drapeau dans tous les événements spectaculaires ne peut que souligner son

absence de réalité matérielle.

La dite population « palestinienne » (sans parler du mythique « peuple palestinien »

qui ne connaitrait ni classes ni contradictions) habite, en fait, majoritairement en Cisjordanie,

à Jérusalem-Est et à Gaza.

Ceux qui dirigent les campagnes en faveur de la « Palestine Libre » contribuent à faire

accepter, dès aujourd’hui, aux exploités de la Terre de s’affronter le jour venu à d’autres

exploités, embrigadés dans l’autre camp. De fait, ils nous préparent à ce que nous acceptions

comme des moutons de nous faire massacrer sur l’autel de leurs profits, et ce dans les deux

grands camps qui finiront par s’affronter faute d’une révolution sociale mondiale ! C’est à

toutes ces forces « impérialistes » qu’il faut s’opposer sans demi-mesure en montrant

clairement ce qu’elles sont à tous ceux qui, partant d’une légitime indignation, se font

embobiner par elles.

La seule perspective de classe est aujourd’hui représentée par le mouvement des «refuzniks»

qui, certes encore très minoritaire, déserte de Tsahal, l’armée israélienne, et refuse de

participer à l’intervention militaire à Gaza. « Personne ne devrait coopérer avec un tel

régime. Notre moyen de résistance le plus puissant -peut-être le seul qui puisse avoir un effet-

est le refus du service militaire, couplé à la désobéissance civile ». Guy Perl, soldat infirmier,

le 11 avril 2025 (7).

Les révolutionnaires internationalistes sont les seuls qui s’opposent véritablement à toutes les

guerres, à tous les massacres induits par les intérêts capitalistes concurrentiels. Ils s’opposent

donc à l’État d’Israël tout comme à un hypothétique futur État palestinien. Ils s’opposent à

tous les États ou à ceux qui aspirent à en créer un nouveau, forcément de même nature. Ils

proclament, haut et fort, «À bas la Patrie», «À bas toutes les patries», «À bas la nation», «À

bas toutes les nations». Les prolétaires, les exploités, les esclaves salariés N’ONT PAS DE

PATRIE, ils se doivent de détruire, entre autres, toutes les frontières !

Matériaux Critiques, Octobre 2025.

Notes

1. Nous faisons ici référence au texte fondamental de notre courant historique intitulé :

«Auschwitz ou le Grand Alibi» publié en 1960 dans « Programme communiste »,

la revue du Parti communiste international (PCI) en français. Ce texte visait à

dénoncer l’hypocrisie du discours de l’antifascisme démocratique :

«La presse de gauche vient de montrer de nouveau que le racisme, et en fait essentiellement

l’antisémitisme, constitue en quelque sorte le Grand Alibi de l’antifascisme : il est son

drapeau favori et en même temps son dernier refuge dans la discussion »

2. Sur la question de l’impérialisme nous renvoyons le lecteur intéressé à notre texte :

«Impérialisme et anti-impérialisme,…Formule de confusion» dans notre revue Matériaux

Critiques N°2, ainsi que sur notre site web:

3. Le Hamas s’est constitué en 1987 en tant que branche armée des « Frères Musulmans ».

Dès la deuxième guerre mondiale, des liens politiques puissants ont lié les nazis aux différents

nationalismes arabes. Al-Husseini, le «Grand Mufti» de Jérusalem et ami personnel

d’Hitler en est l’exemple le plus connu. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Amin_al

Husseini

4. Sur cette qualification, voir nos articles : «Islamisme : La complicité criminelle de la

gauche et de l’extrême gauche du capital» et « Les nouvelles formes de fascisme latent »

dans notre revue Matériaux Critiques N°2 et N°5, ainsi que sur notre

5. La Palestine n’a jamais eu historiquement aucune existence indépendante, ni d’identité

autonome. Il s’est toujours agit d’un territoire non défini, multinational et multi confessionnel

passant d’une domination ottomane à une domination anglaise ou française, se situant au

croisement de nombreux empires et brassant des populations multiples.

6. La principale monnaie en circulation dans cette région est le Shekel, la monnaie

de «son meilleure ennemi» : Israël !

7. « Un groupe de jeunes gens ont brûlé publiquement leurs ordres de mobilisation.

Selon The Times of Israël, le taux d’assiduité des réservistes est tombé à 60 % contre 100 %

après les attaques du 7 octobre. » A voir sur le site web:

