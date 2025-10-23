Le plan d’austérité pour financer la dette et poursuivre la militarisation de l’ économie.

9 Views

Lecornu reprend les grandes lignes du budget de Bayrou. Un budget de 41 milliards d’économies sauf celui des armées augmentant encore de 7 milliards! Un déficit ramené à 4,7 % de PIB l’an prochain et reste avec l’objectif d’un retour sous 3% en 2029.

Au programme,

Le gouvernement cible principalement les salariés, les chômeurs, les retraités,les malades et handicapés: gel du barème des impôts(1), réforme de l’abattement de 10% sur les retraites, hausses des cotisations sur les tickets de restaurant et les ruptures conventionnelles, mutuelles taxées à 1 milliard supplémentaire, gel des retraites et prestations sociales, 7,1 milliards d’économies sur les arrêts maladie, doublement des franchises sur les médicaments les taxis et consultations médicales…

3 119 postes de fonctionnaires en moins en 2026

Pour commencer, Lecornu et sa suite veulent faire le ménage chez les fonctionnaires. Ils exigent que les opérateurs et agences de l’Etat face un effort de « rationalisation »,et propose de fermer 3 119 postes de fonctionnaires en 2026 , dont 1 735 dans les 434 agences de l’Etat, auxquelles il faut ajouter «des réductions de postes au sein des caisses de Sécurité sociale». Des postes «qui ne seront pas remplacés et participeront à la maîtrise de l’emploi public»,le PLF 2026.

Toutes ces ponctions pour financer directement ou indirectement l’ effort de guerre.

Gel des pensions de retraite.

C’est un véritable plan de paupérisation des retraités sur le long terme que Lecornu II veut imposer. Il veut « un gel de l’ensemble des retraites de base » suivi d’une sous-indexation des pensions, c’est à dire l’absence d’indexation des retraites sur l’inflation en 2026, et 2027, Dans le même sillage il veut aussi le gel des prestations sociales comme les allocations familiales. Des 2026 il faut se préparer à une montée des luttes.

Poursuite des déserts médicaux et attaque sans précédent sur les remboursements de la Sécurité Sociale

Il prévoit 7,1 milliards d’économie : sur les arrêts maladies, le remboursement des médicaments ou encore en « transférant », comprenez en privatisant certaines dépenses aux complémentaires santé. Qui augmenteront leurs tarifs.

Ainsi, le gouvernement propose de doubler le reste à charge sur les boites de médicaments,les taxis, les consultations médicales, et autres examens radiologiques.

Sous le vocable de lutte « contre la fraude », un contrôle sur « d’efficience des soins » sera mis en place. Ces attaques ils reprennent les propositions validistes contre les malades chroniques et les personnes handicapées.

les attaques contre les personnes handicapées

Prévues dans le budget Bayrou. les attaques contre les personnes handicapées sont au programme. Avec le gel des prestations et aides sociales, dont l’allocation adulte handicapé (AAH), frappant directement les personnes handicapées.

le gouvernement souhaite limiter l’accès à ce statut qui permet de bénéficier d’une exonération du paiement du ticket modérateur :

La taxocratie en plus

Hausse des taxes pour la collectes des ordures,

hausse de la taxe foncière,son augmentation touche en particulier 3,4 millions de ménages propriétaires de leur logement. Ceux ci verront la taxe foncière progresser de 18,7%. Les cartes grises, elles, progresse de 38,6%.

La taxe professionnelle progresse de 11%.

GB