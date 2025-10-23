La guerre américaine au Moyen-Orient pétrolier…Un siècle de colonialisme fasciste

5 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Les auteurs de «Matériaux critiques» (Gaza ou le nouveau «Grand Alibi» nationaliste (Matériaux Critiques) – les 7 du quebec) analysent la lutte des classes au Moyen-Orient en général et en Palestine occupée en particulier à travers le prisme racial et réducteur d’une «guerre» qui opposerait de prétendus «juifs» israéliens à des «islamistes» palestiniens alors que cette guerre qui a atteint le stade du GÉNOCIDE à Gaza et celui d’une campagne d’épuration ethnique dans l’ex-Palestine mandataire britannique n’a rien à voir ni historiquement, ni géographiquement, avec l’aberration biblique de l’utopique «Judée-Samarie» des sionistes génocidaires et dont «Matériaux Critiques» se fait le porte parole. https://les7duquebec.net/archives/302256

La guerre en cours, depuis 78 ans au Moyen-Orient, est une guerre économique et militaire impérialiste, néocoloniale dirons-nous, que livre l’hégémon occidental du Capital mondial, les États-Unis d’Amérique, aux autres puissances impériales (britannique, française, allemande, russe, chinoise, etc.) et aux cliques bourgeoises régionales (Arabes, Iranienne, Yéménite, Bédouine, Druze, Turque, Arménienne, etc.) pour le contrôle du commerce des hydrocarbures. Voilà l’objectif stratégique de cette guerre sans fin au paradis du pétrole. L’adhésion d’un groupe d’individus, d’une communauté régionale ou d’une secte lilliputienne à une langue, à une civilisation, à une culture, à une ethnie, à une religion ou à une idéologie ne justifie ni n’explique en rien la nature ni l’objectif de cette guerre sans fin.

Le rôle du prolétariat israélien, américain, européen, arabe, iranien, yéménite, arménien, turc, etc. est ici le même que pour toutes autres guerres impériales – servir de chair à canon pour le partage des redevances, des dividendes et des profits entre les clans capitalistes au prorata de leur puissance et de leur implication dans le conflit.

Depuis 1947 la méthode ou la tactique de subversion impériale privilégie l’immigration d’une secte religieuse (« juive ») soi-disant pour assurer sa sécurité. Pourtant, depuis 78 ans, les puissances impérialistes mondiales dressent cette secte religieuse dans une guerre perpétuelle contre les populations autochtones régionales. L’État fantoche d’Israël se résume à une base militaire surarmée de neuf millions de mercenaires conscrits et fanatisés, assiégés au cœur de l’Orient pétrolier, menant une guerre de proxy permanente au service des puissances impérialistes sous de fallacieux prétextes religieux, culturels, ethniques, nationalistes chauvins pour justifier l’occupation du sol régional et la confiscation de la rente pétrolière.

Examinons le «Manifeste des REFUSNICKS».

«Personne ne devrait coopérer avec un tel régime israélien. Notre moyen de résistance le plus puissant est le refus du service militaire (Refusnicks), couplé à la désobéissance civile» (Guy Perl, SOLDAT infirmier, 12/04/2025). Voilà les militants que les gauchistes devraient soutenir selon «Matériaux critiques» plutôt que les masses populaires mobiliser de par le monde pour s’opposer au génocide à Gaza et au nettoyage ethnique en Cisjordanie.

Les «REFUSNICKS» (en hébreu «sarbanim», littéralement «ceux qui refusent») auxquels réfèrent «Matériaux critiques» sont des citoyens israéliens «réservistes» de l’armée d’apartheid qui refusent d’obéir à l’ordre de mobilisation pour servir au sein de l’armée israélienne d’extermination, sous peine de prison pour une durée maximale de 3 ans. (Loi sur le service de sécurité, 1986).

Ainsi, s’agissant de «réservistes», il faut comprendre qu’ils appartiennent à l’armée SIONAZI israélienne pour y avoir fait leur service militaire obligatoire à compter de 18 ans, service militaire d’une durée de 32 mois pour les hommes et de 24 mois pour les femmes. Y sont pratiquement «interdits» de service militaire, les Arabes israéliens et en sont «dispensés», les Ultraorthodoxes (Haredim) faisant des études religieuses (yeshiva), les femmes mariées, enceintes ou mères, certains objecteurs de conscience, les «malades» et les résidents étrangers, citoyens parce que «juifs», mais vivant à l’étranger.

Ces «réservistes» sont des citoyens israéliens qui reconnaissent l’État capitaliste, raciste, suprémaciste, d’apartheid de la «nation juive» (sic) qui discrimine «religieusement et ethniquement» 20% de sa population nationale d’origine raciale non « juive » (sic).

L’État «théocratique Israélien» repose sur la discrimination en vertu de lois de même nature que celles de l’Allemagne nazie (procès de Nuremberg). Un État «juif» (sic) où les citoyens non-juifs (sic) sont des citoyens de 2e classe sujets aux discriminations, aux persécutions et aux malversations.

Sachant que l’armée fantoche israélienne est une armée d’occupation financée, armée, entraînée et protégée par l’impérialisme mondial, aujourd’hui principalement américain, européen, russe et chinois, pour servir ses plans de domination hégémonique, force en est de conclure qu’il s’agit d’une armée de mercenaires issue de «cette populace réactionnaire en entier», opérant dans une caserne militaire emmurée, entièrement dédiée à la guerre, à la détention et à l’extermination des populations en Résistance, peu importe l’origine raciale, ethnique, culturelle ou religieuse de ces Résistants.

La nature profonde de l’entité fasciste israélienne

La nature profonde de l’entité fasciste israélienne, gouverner par des laquais de gauche ou de droite (sic), est inscrite dans son patrimoine génétique depuis que l’impérialisme occidental, britannique, français, ottoman, puis américain et soviétique, ont résolu de créer un État mercenaire militariste au Moyen-Orient pétrolier et ce, dès 1909, pour servir de «coin» contre les aristocraties et les bourgeoisies régionales arabes, iraniennes, et autres, et ainsi contrôler à leur profit l’or noir, le sang de l’industrie capitaliste, le pétrole que recèle ce territoire.

L’histoire de l’État israélien fantoche, vassal des puissances impériales depuis sa fondation le 14 mai 1948, aux termes d’une vaste campagne terroriste ayant conduit à l’expulsion par la terreur et la guerre de 760,000 autochtones de leur terre et du massacre de milliers de citoyens des États voisins n’en a été qu’une de pogroms, de persécutions, de discriminations, d’épurations ethniques et religieuses pour culminer dans l’horreur inhumaine d’un génocide officiel et public révélé à l’humanité par la Résistance héroïque des peuples du monde.

Les États fascistes qui financent, arment, entraînent et protègent l’État sioniste israélien vassal de «cette populace réactionnaire en entier», sont incapables de faire appliquer les lois réactionnaires face à la résistance populaire de millions de manifestants. Bien entendu, ceci comprend les États fascistes régionaux (arabes, iranien, turque, musulmans, etc.) qui guerroient farouchement pour participer à la curée et s’emparer chacun de leur part de marché et de la rente énergétique.

En somme, les «Refusnicks», qui sont estimés à environ 1,500 sur les 450,000 «réservistes» appelés sous le drapeau nazi israélien pour mener l’actuel génocide à Gaza, sont les petits bourgeois «Occupy Wall Street» d’hier, les «pacifistes» de la réconciliation religieuse de classes et du laisser continuer les bombardements sur la population de Gaza, d’assoiffer, d’affamer et de massacrer les populations autochtones, la chair à canon du Capital, en feignant «de résister civilement» et en se fermant les yeux, se bouchant le nez, tout en continuant à profiter du «vol, du pillage, du brigandage» des terres, des ressources et du travail régional.

«Ces peuples réactionnaires en entier»

Friedrich Engels a osé écrire ce qui en est réellement de «ces peuples réactionnaires en entier» dans son article:«[L] a lutte des Magyars» ( Des mayyarische Kampf).» Paru le 13 janvier 1849, dans le «Neue Reinische Zeitung» où il définit ces «peuples réactionnaires», non pas moralement/religieusement comme «bon ou mauvais», mais en fonction des luttes révolutionnaires qui avaient cours en 1848-1849, en Europe.

Engels écrivait: «Les peuples qui, jusqu’ici, n’ont eu aucun mouvement propre dans l’histoire, qui, une fois entraînés dans le tourbillon révolutionnaire, ne servent que d’instruments aveugles aux intérêts étrangers (…) ces peuples sont sans histoire. (…) Ils seront anéantis dans la tempête révolutionnaire générale (…) La prochaine guerre mondiale effacera de la surface de la Terre non seulement des classes et des dynasties réactionnaires, mais des peuples réactionnaires tout entiers. Et cela aussi, c’est un progrès (…)»

Pour paraphraser Engels: la «populace «juive» israélienne», par opposition à un «peuple» puisqu’il s’agit d’une population créée artificiellement par l’impérialisme à partir d’une «religion» sans appartenance territoriale véritable, hormis un charabia biblique démentiel, qui colonise – occupe – nettoie ethniquement – le Moyen-Orient au service «aveugle» des «intérêts étrangers» de l’impérialisme, est précisément un de ces «peuples qui (…) ne servent que d’instruments aveugles aux intérêts étrangers» et sera «anéanti» comme il se doit par la Révolution prolétarienne internationale et ce sera un progrès quoi qu’en pensent et en disent, les idéologues de la bourgeoisie fussent-ils de «gauche», de «droite» et d’où ils servent «les intérêts étrangers» au prolétariat internationaliste. Voir «Peuples du monde, formez vos bataillons pour libérer la Palestine !»… de ces deux États fantoches – les 7 du quebec

Le prolétariat doit rejeter cet argumentaire «ultra gauchiste» qui sous des apparences «marxistes» et de «lutte de classes» professent de céder la direction du mouvement révolutionnaire prolétarien à des «réservistes pacifistes désobéissant civilement», et des «Opposite Wall Street» petits bourgeois, pendant que l’impérialisme impose sa domination sur les hydrocarbures du Moyen-Orient en préparation de la 3e Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique. Voir nos articles sur ce sujet : Résultats de recherche pour « guerre » – les 7 du quebec

Il n’existe pas de prolétariat «juif» comme il n’existe pas de prolétariat «musulman», «chrétien», «confucéen», «hindoue» et tutti quanti, ad nauseam. Toutes ces distinctions «religieuses» obscurantistes moyenâgeuses, antimatérialiste, dialectique et historique sont des «résidus» du passé, de la société divisée en classes sociales pour assurer la dictature des exploiteurs sur les exploités, pour droguer le peuple avec cet «opium» religieux, nationaliste, chauvin et lui faire supporter l’insupportable dictature de classe bourgeoise.

De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub et ici https://www.editions-harmattan.fr/catalogue/livre/de-l-insurrection-populaire-a-la-revolution-proletarienne/77706

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET DÉTRUISEZ

L’IMPÉRIALISME MONDIAL ET SES CRÉATURES GÉNOCIDAIRES.