Une France de Macron le raciste, face à une Algérie de Tebboune qui résiste!

Sous de Gaulle et Chirac, la France avait le pouvoir de faire valoir ses opinions. Aujourd’hui, avec Macron et sous l’emprise d’une forte minorité israélo-sioniste, elle n’est plus qu’une exécutante, bavarde et étourdie, se contentant de marmonner ce qui est décidé ailleurs, même au détriment de ses intérêts.

Les comportements de Macron, dont le penchant est de ‘tourner à tout vent’, ainsi que l’hystérique Retailleau, ce frêle exalté, illustrent une politique défaillante. Après avoir mis leur pays à mal, parions qu’ils se (re)présenteront aux présidentielles avec, de nouveau, le slogan «sauver la France»! Lors d’un échange en direct, un Français l’a qualifié (2) de «nul, machiavélique, manipulateur, et menteur». Le petit-fils de De Gaule l’a accusé «d’imposteur». Bayrou, lui, a averti (3) que «si rien ne change, le bateau va couler…». Quoi de plus pour réveiller le patriotisme des Français?

La «règle» de conduite de cette France est que lorsqu’elle pressent une victoire, elle intensifie son agressivité; si elle appréhende l’échec, elle se retire en suggérant d’illusoires dialogues; puis elle recommence! En Afrique, il n’y a pas un seul de ses objectifs qui ne soit pas atteint par son contraire! Elle échoue à chaque fois en raison d’un abâtardissement.

La France fonctionne par inertie, coincée dans les mêmes paradigmes – qui génèrent les mêmes effets, en raison d’un manque de culture politique et de souveraineté – encadrée par une foule de fonctionnaires, véreux, dont une fraction est composée de «sayanim», des Juifs au service du Mossad.

Entre l’atlantisme et le sionisme, elle est fragilisée, ne sachant plus qui elle est, ni ce qu’elle défend. Une identité brouillée, des mœurs altérées, un pouvoir confisqué, une population écartée des choix fondamentaux pour cause de dirigeants confus, qualifiés d’«adolescents» et de «gamins».

Ils s’immiscent fréquemment pour discréditer les actions algériennes qui relèvent de sa souveraineté, y compris dans ses relations avec l’Italie, dont elle envie le pragmatisme et la perspicacité !

Pensant pouvoir compromettre cette relation, ils se retrouvent ignorés par leur propre camp européen. Ils ont poussé leur crétinisme jusqu’à de dire que la visite aurait dû être «discrète»! Giorgia Meloni (4) a bien retourné à Macron les qualificatifs de «dégoutant, cynique et irresponsable» sans qu’il ne réagisse, en plus de cette intervention brusque (5) où elle résume les méfaits de la France en Afrique!

Discours creux et panurgisme médiatique

Leurs narratifs, et leurs médias, dévoilent souvent leurs plans d’actions. Ils croient que «sanctionner» et «hausser le ton» peuvent faire plier les Algériens. C’est mal les connaître. Les Algériens s’en foutent de ce que pense ou qui vient de ce régime honni même par le peuple français. Ces islamophobes ont même usé, de l’Islam en sollicitant le concours du représentant des musulmans de France. Un Islam qui devient un recours? Toutes les astuces et tromperies sont permises avec ces gens-là.

Ils réalisent parfaitement qu’ils ne peuvent plus dominer l’Algérie que ce soit politiquement, médiatiquement, ou culturellement; des espaces verrouillés. Malgré le tumulte et les propos creux et menaçants, ils se retrouvent à jouer les durs en frappant un mur à pieds nus. Aux «accords de 1968» qu’ils agitent comme levier de pression, ils devraient inclure les «accords d’Évian» pour faire bonne mesure! Sincèrement, les Algériens s’en fichent! Ce régime «macronien» baigne dans ses illusions de puissance et de fermeté, qu’il considère centrales, pour «effrayer» une Algérie qui parvient à tempérer aisément ses ambitions malsaines en le confrontant simplement à la réalité et à ses contradictions! Le ministre Bruno Retailleau a beau s’exclamer: «Nous ne voulons pas la guerre avec l’Algérie, c’est l’Algérie qui nous agresse», les faits prouvent le contraire. Son inversion accusatoire est contredite par leurs actions agressives récurrentes. Du fumier dans une salade ! La France est dans la honte en accueillant des terroristes, des djihadistes, ses voyous, des corrompus et des voleurs de fonds publics, pour les instrumentaliser! L’Algérie (et l’Afrique) n’est plus le bastion qui l’enhardi en lui permettant de «bomber le torse» devant d’autres puissances!

La France perd du temps avec Marcon. Sa prétendue fermeté, pour améliorer son image, est plus une manifestation de faiblesse qu’une démonstration de pouvoir. Sa visibilité à l’international ne se manifeste que pour ses pitreries et fadaises lorsqu’il brave la Russie qu’il insulte (6). Quand ses dirigeants se livrent à la corruption et à des bizarreries telles que l’homosexualité et la pédophilie, c’est les signes d’un effondrement. Ils savent qu’ils n’ont plus d’importance sur la scène internationale, à part se lier à un ramassis de roitelets arabes lâches, fossoyeurs de l’Islam, justes capables de façonner les intégrismes les plus immondes !

Leurs médias de propagande, dantesques et déconnectés, ne savent que falsifier et publier des balourdises ou les mêmes textes ‘directeurs’ sous des titres différents. Croyant berner, ils ont même évoqué des événements de l’époque de Bouteflika (qu’ils soutenaient) comme s’ils se produisaient aujourd’hui. C’est A. Tebboune qui a mis un terme aux manigances, comportements et privilèges exorbitants dont la France profite, ce qui les rend rageux. Nous avons remarqué que les médias africains affichent un professionnalisme supérieur à celui de ces médias français de grand chemin.

Les dirigeants français font face à un problème de conscience qui trouble leur esprit. L’histoire sombre de leur pays les affecte. Ils peinent à l’oublier. Cela les ronge au point d’agir de manière irrationnelle; même s’ils s’efforcent de se montrer bon! « Le diable est diable parce qu’il se croit bon » (Ramiro de Maeztu). S’ils se montrent «anges» c’est pour abuser! S’ils se montent “abeilles” c’est qu’ils sont “frelons”! Ni l’Algérie, ni les autres pays africains ne sont l’exutoire de leurs frustrations ou leur souffre-douleur.

.

Rassurons, toutefois, que l’honneur de la France est quelque peu «sauvé» grâce aux sites alternatifs et quelques personnalités politiques et médiatiques éclairées, patriotes et souverainistes, qui donnent de l’espoir, pour contrer les effets de leurs baratins. Dans cette lassitude, jusqu’à quand les Français supporteront-ils le dictat de cette socialo-bourgeoisie composée d’oligarques et de hauts fonctionnaires? C’est parce que la France est au beau fixe que l’état profond financier, met en avant « l’érudit »/voyou, de fils du criminel Sarkozy, descendu du ciel, pour les conduire vers le firmament?

Un progrès algérien qui préoccupe la France ?

Il est cependant réconfortant de noter, en revanche, que l’Algérie se révèle importante dans le narratif et les ambitions des candidats de droite à la présidence française. Cela montre qu’elle suscite des préoccupations, mais aussi que leur programme se restreint à celui de leur imposteur ‘racialiste’ B. Lugan.

L’Algérie peut aller au-delà de ce que croient les dirigeants français, mais elle opère de manière réfléchie et «graduelle», leur laissant la responsabilité de commettre l’erreur à laquelle elle répond par la réciprocité. Les Algériens se fichent des accords, devenus caduques à force de tripatouillages, initiés par la France dans son propre intérêt. Économiquement, en 2024, sa dette extérieure très faible représente 1,3 % du PIB (France 113% du PIB); sa balance commerciale est excédentaire (France déficitaire de 81 Mds€) ; son taux de croissance est de 4% ou 4,8% hors hydrocarbure (France 1,2%). Les indicateurs macro-économiques sont «positifs» selon la Banque Mondiale. Elle présente aussi un dynamisme diplomatique remarquable.

L’Algérie n’est pas isolée.

Elle est membre de plusieurs organisations internationales et a de bonnes relations avec plusieurs pays de tous les continents, dont européen. Les États intègres sont plus enclins à traiter avec des partenaires patriotes qui défendent sincèrement les intérêts de leur nation, qu’avec des dirigeants panurgiques, versatiles, irrespectueux des lois.