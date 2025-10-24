Le conflit israélo-palestinien : une analyse nuancée (Sylvain Treton) !!?…

4 Views

Regards croisés sur l’histoire, les responsabilités et les enjeux religieux (Sylvain Treton – Octobre 2025)!!?…

Introduction

Face au désastre qui s’installe de plus en plus au Moyen-Orient, chacun prend parti avec les arguments qui lui sont chers suivant le côté vers lequel penchent ses affinités. Difficile s’y retrouver et de se faire sa propre opinion tant les arguments des uns et des autres, souvent sortis du contexte général peuvent paraitres convaincants.

Ont-ils tous raison, ont-ils tous tort ou la vérité (si elle existe), ne se situe-t-elle pas quelque part entre les deux extrêmes, comme dans une séparation…

Alors je vais essayer d’y voir plus clair en faisant ma propre analyse en tachant de prendre du recul face à tous ces évènements qui s’enchainent.

7 octobre 2023 : attaque du Hamas sur Israël à partir de la bande de Gaza. Un déferlement d’images, de reportages plus ou moins plus horribles les uns que les autres nous assaillent et partout dans le monde, on assiste à un élan de solidarité et de compassion envers le peuple israélien face aux violences et atrocités commises par le Hamas et ce indépendamment des affinités que chacun peut éprouver pour l’un ou l’autre des deux peuples.

Ma première réaction fut la même que le monde entier, mais très rapidement je me suis posé des questions face à l’incohérence de certains faits rapportés, de la responsabilité de chacun des protagonistes et surtout du contexte ayant conduit à ces évènements. On doit souvent se demander « A qui profite le crime? » Pour avoir une partie des réponses. J’avais écrit peu apres le 7 octobre, une réflexion sur le sujet ou j’exprimais mes interrogations et il semble qu’il reste toujours d’actualité.

J’avais dans ce texte, repris l’histoire de la naissance de l’état d’Israël à partir du mouvement sioniste. Rappel très intéressant qui permet de conceptualiser et de comprendre l’action du peuple israélien, comment pour se construire, il a dû faire face à un univers complétement hostile, mais aussi comment il a traité le peuple palestinien pour s’installer et prendre ses terres, en justifiant ses actions sur l’Histoire du peuple juif (son passé historique) mais aussi son passé proche (la deuxième guerre mondiale, la persécution des juifs, la Shoa). Cela a toujours été le rêve du peuple juif de retourner sur « ses terres » et de reconstruire le « Grand Israël » avec pour résultat dans le temps la situation dans laquelle se trouve cette région du monde.

Rappel historique

L’État d’Israël a été créé par un mouvement politique, le sionisme, afin de trouver un refuge pour les juifs ayant survécu à la Shoa. Cette installation ne s’est pas faite sans heurt, car le territoire revendiqué (déjà occupé par le peuple palestinien) se trouve dans un environnement très hostile.

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l’indépendance de l’État d’Israël. En 1946, un territoire a deux états a été voté par les Nations Unies, mais l’état d’Israël (nouvellement créé) a refusé cette partition (elle-même également refusée par les palestiniens).

En 2006 : L’Autorité palestinienne, sous la présidence de Mahmoud Abbas et à la suite de Yasser Arafat, son premier président élu en 1996, œuvre en vue de la création d’un État palestinien.

Le 25 mai 2006, Mahmoud Abbas annonce la tenue d’un référendum en ce sens. Toutefois, à la suite de violents affrontements inter palestiniens, les islamistes du Hamas ont pris le contrôle de la bande de Gaza le 14 juin 2007, tandis que Mahmoud Abbas, soutenu par le Fatah, annonçait la mise en place d’un « cabinet d’urgence » à Ramallah, en Cisjordanie. Ainsi, avant même d’avoir pu accéder à la souveraineté internationale, le futur État palestinien se trouve partagé de fait en deux entités rivales, l’une à Gaza et l’autre en Cisjordanie.

2007: À la suite de la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, le gouvernement israélien décide du blocus du territoire fin juin 2007 2009 : en mars les Élections législatives israéliennes amènent au pouvoir. Benyamin Netanyahou qui forme un gouvernement ancré à droite. 2012 : le 29 novembre, l’État de Palestine est reconnu comme État Observateur Non-Membre par l’Assemblée générale des Nations Unies. En définitive, la Cisjordanie est gouvernée par le Fatah , le parti laïque créé par Yasser Arafat avec Mahmoud Abbas et ses proches; il est financé par les États-Unis, l’Union européenne et Israël.

Tandis que la Bande de Gaza est aux mains du Hamas, c’est-à-dire de la branche palestinienne de la Confrérie des Frères musulmans. Ses dirigeants ne conçoivent pas l’islam comme une spiritualité, mais comme une arme de conquête. Le Hamas est principalement rémunéré par le Royaume-Uni, le Qatar, Israël, la Türkiye, l’Iran et l’Union européenne.

Les deux camps se sont opposés à toute nouvelle élection depuis 16 ans.

Il faut toutefois faire une différence entre les dirigeants extrémistes du Hamas et la population palestinienne de la Bande de Gaza dont font partie les fonctionnaires (payés par le Hamas, lui-même financé par…) et qui permettent à la bande de Gaza de maintenir un certain nombre de services de fonctionnement, essentiels dans un État dont la population subit elle aussi, les excès du Hamas.

Analyse des responsabilités

A qui profite le crime?

Nous avons affaire a deux entités qui ne peuvent s’entendre.

Israël ne peut accepter d’avoir à côté de lui un état indépendant. Dans ce contexte, le meilleur moyen n’est-il pas de favoriser l’instabilité dans la région en maintenant un état de conflit continuel avec ses voisins? quitte à créer ces mêmes conflits : attaque de l’Iran (demi-échec ou demi-succès?) attaque sur le Qatar, à Doha pour éliminer les négociateurs palestiniens … pour servir ses intérêts.

Le Hamas refuse l’existence d’Israël.

Entre les deux entités et de chaque côté, un peuple qui souffre.

-Les actions des palestiniens :

On ne peut nier les actions terroristes du Hamas et du Hezbollah au cours de décennies sur Israël et la population israélienne. On ne peut nier l’action du 7 octobre, même si des nuances doivent etre apportées car on sait que le pouvoir en place (dans tous les pays…), souvent avec la complicité des médias, sait rapporter fabriquer ou maquiller des faits lorsque cela sert ses intérêts.

La question est pourquoi toutes ces actions violentes? Un début de réponse :

– le vol de terres occupées par un peuple depuis des siècles :1948, les palestiniens se retrouvent sans État, entre 700 000 et 900 000 d’entre eux fuient vers les territoires palestiniens restants et vers les pays voisins. C’est la « Nakba » (la catastrophe).

-la non-reconnaissance de l’existence de ce peuple et son droit légitime d’avoir un état propre et etre ainsi maitre de sa destinée …

-Les actions du gouvernement israélien :

Depuis sa création, Israël est en conflit avec tous ses voisins arabes (différentes guerres).

Apres le 7 octobre, une réaction excessive, abusive et criminelle contre une population civile (+de deux millions d’habitants sur 345Km2) avec : 65.000 morts (selon le Hamas), plus de 200.000 (selon certains hauts gradés israéliens), la destruction complète de villes entières, la famine et les milliers de blessés dont beaucoup de femmes et d’enfants … pour obtenir l’élimination de 8000 combattants palestiniens (mais, depuis, combien d’autres, par réaction et solidarité, se sont joints au Hamas!?), le tout sous prétexte des crimes commis par le Hamas le 7 octobre.

Un véritable génocide est en cours et est reconnu par plusieurs instances mondiales dont l’ONU.

Toutefois, concernant le 7 octobre :

-On peut s’interroger sur la vérité de toutes les exactions attribuées au Hamas car de nombreuses interrogations et preuves existent, venant souvent des journalistes israéliens eux-mêmes. (Voir mon premier texte).

-On peut s’interroger sur la non-connaissance du projet du Hamas par le gouvernement, puisque le renseignement militaire israélien, l’Égypte et les USA l’avaient averti que quelque chose se tramait dans la bande de Gaza.

-Et si c’est le cas, pourquoi a-t-il pris le risque de laisser faire (sans se douter de l’ampleur de l’attaque), si ce n’est pour avoir un prétexte afin se débarrasser définitivement du Hamas.

-Depuis le 7 octobre, de nombreux témoignages sont venus étayer toutes ces interrogations.

Cela nous rappelle un autre évènement survenu sur le sol Américain qui a permis d’instaurer le contrôle des populations sous le prétexte de terrorisme.

Rappelons qu’au cours de l’histoire récente de l’état d’Israël, le gouvernement n’a jamais reconnu les différentes recommandations de l’ONU, ni appliqué le droit international malgré les différents rappels des organisations.

La prochaine étape dans la vision du gouvernement, sous la pression des partis orthodoxes radicaux, est la création du Grand Israël, avec la Cisjordanie (Judée-Samarie), la Jordanie, le Liban et pourquoi pas la Syrie apres avoir occupé toujours illégalement les monts du Golan. Cela en toute impunité car le grand frère américain et le lobby sioniste veille.

A part les Houthis au Yémen, on ne remarque aucune réaction forte des gouvernements occidentaux ni même des pays arabes « dits frères », ce qui montre une certaine lâcheté de leur part et un manque d’humanité malgré les grands discours. Cependant on note partout une forte réaction des populations face à ce génocide de la population palestinienne par le gouvernement israélien.

Enjeux religieux (sic)

Les 3 religions monothéistes (le Judaïsme, le Christianisme, l’Islam) sont nées dans la même région du globe, a des périodes différentes. Elles ont les mêmes racines en revendiquant l’héritage d’Abraham (Ibrahim pour l’Islam) et leur développement ultérieur a conduit à des cultures bien distinctes.

Le conflit israélo-palestinien est souvent présenté comme une confrontation religieuse entre judaïsme et islam. Pourtant, de nombreux chercheurs insistent sur le fait que la dimension territoriale et politique prévaut sur la dimension strictement religieuse. Les textes sacrés des différentes religions ont parfois été invoqués pour justifier la violence, mais il faut rappeler que de telles justifications existent dans tous les grands courants religieux et ont, au fil de l’histoire, servi à légitimer des conflits internes et externes (l’exemple du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, en est un exemple).

Dans ce contexte, l’autre est jugé comme Hérétique aux yeux de ceux qui ne reconnaissent que leur Vérité, et à ce titre, il mérite de disparaitre : « Tuer au nom de Dieu »

Aujourd’hui, la confusion entre antisémitisme, antisionisme et critique du gouvernement israélien contribue à entretenir les tensions. Le sionisme, mouvement politique à l’origine de la création de l’État d’Israël, ne doit pas être confondu avec le judaïsme, qui est avant tout une religion. De même, le terme « sémite » désigne des groupes linguistiques dont font partie aussi bien les Juifs que les Arabes (CNRTL)

On peut en déduire que les actes dits antisémites sont en général des actes antisionistes … mais l’amalgame est volontairement entretenu par tous les partis en cause, suivant leurs intérêts et leur vision, pour justifier leurs actions en précisant que « c’est contre les juifs ou pour les juifs! »

Conclusion et réflexions personnelles

Le conflit israélo-palestinien demeure l’un des plus épineux de notre époque, nourri par des décennies d’histoire, des enjeux géopolitiques, des rivalités internes et des manipulations idéologiques. Les populations civiles, qu’elles soient israéliennes ou palestiniennes, paient le prix fort de cette impasse politique. Mon analyse, qui se veut nuancée et informée, montre qu’il n’existe pas de vérité unique ou définitive. Les responsabilités sont multiples et, à ce jour, aucune solution durable ne semble en vue tant que les acteurs principaux privilégient la confrontation à la négociation.

Au risque d’en choquer plusieurs, je ne peux qu’approuver l’annonce de la reconnaissance de l’État Palestinien par de plus en plus de pays dans le monde . Un long chemin reste à parcourir depuis que l’ONU, avec le soutien conjoint des États-Unis et de l’Union soviétique et malgré l’opposition de tous les pays arabes, votent le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine en trois secteurs, l’un arabe (45 %), l’autre juif (55 %) et le troisième, la ville de Jérusalem, sous la tutelle de l’ONU.

Et non, contrairement à ce que pensent certains, ce n’est pas une reconnaissance du Hamas et de ses actes terroristes, mais la Reconnaissance d’un Peuple qui a le droit, lui aussi d’exister.

Je crains, que à cause des actions extrêmes du gouvernement actuel, avec la pression et le pouvoir des juifs orthodoxes, minoritaires mais puissants, qui veulent renouer avec le Grand Israël, nous risquions d’assister à un rejet international d’Israël et du peuple israélien. Alors les différents dirigeants des différents pays, n’auront pas d’autre choix que de suivre le mouvement de leur population.

Rejeté par tous, Israël prend le risque de perdre tous ses acquis reconnus depuis des décennies, et de favoriser entre autres, le rapprochement des différents pays arabes.

J’invite donc chacun à poursuivre sa démarche d’information critique, à consulter des sources diverses et à ne pas céder à la simplification ou à la polarisation du débat. Seule une compréhension fine des enjeux historiques, politiques et religieux permettra, peut-être, d’entrevoir une issue plus juste et plus humaine à ce conflit tragique.

Sylvain TRETON octobre 2025

NOTE : Concernant les évènements récents : on ne peut que se réjouir de l’arrêt des combats, du retour des otages, des échanges de prisonniers, de l’arrivée de vivres dans l’enclave de gaza etc.

Mais, le problème de fond n’a pas été résolu : l’existence du peuple palestinien, l’arrêt éventuel du l’expansion territoriale d’Israël aussi bien en Cisjordanie que dans les pays voisins. Malheureusement et j’en suis bien triste, je crains que la véritable paix ne soit pas encore pour demain.

