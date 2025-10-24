Accord USA-Russie: freiner l’expansion de l’OTAN et accepter une victoire russe en Ukraine
par Glenn Diesen
George Beebe est directeur de la grande stratégie à l’Institut Quincy et ancien directeur de l’analyse sur la Russie à la CIA. Beebe soutient que la fenêtre d’opportunité pour parvenir à un accord mettant fin à l’expansionnisme de l’OTAN se referme, et que l’alternative sera une victoire russe désastreuse.
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/10/acordo-eua-russia-conter-expansao-da.html