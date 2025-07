Soutenir le peuple Palestinien de Gaza

View in Browser Bonjour,

Je vous écris au nom d’Humanité & Inclusion Canada, où je suis directeur de la communication, pour partager la déclaration conjointe ci-jointe, alors que la famine de masse s’étend à Gaza, les travailleurs humanitaires souffrent désormais de la faim aux côtés des personnes qu’ils tentent d’aider. 115 organisations humanitaires appellent à une action urgente et concrète : Ouvrir tous les points de passage terrestres

Mettre fin au siège

Rétablir un acheminement de l’aide sous leadership onusien (ONU), fondé sur les principes humanitaires Humanité & Inclusion Canada est disponible pour tout commentaire ou entrevue avec les médias. Merci,

