L’allégorie de la Chine superpuissance sympathique et prospère !

L’auteur de cette vidéo décrit correctement plusieurs facettes de l’économie politique chinoise. Cependant, il n’identifie pas concrètement les sources structurelles de la faillite chinoise. La stratégie et les tactiques de développement de la Chine respectent parfaitement les principes et les règles du capitalisme de marché et c’est la raison pour laquelle la Chine vacille avant même d’être parvenue à imposer son hégémonie. Quels sont les paradoxes et les contradictions qui condamnent le Chine comme ils ont condamnés les États-Unis et l’Angleterre avant elle ?