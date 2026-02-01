L’allégorie de la Chine superpuissance sympathique et prospère !
L’auteur de cette vidéo décrit correctement plusieurs facettes de l’économie politique chinoise. Cependant, il n’identifie pas concrètement les sources structurelles de la faillite chinoise. La stratégie et les tactiques de développement de la Chine respectent parfaitement les principes et les règles du capitalisme de marché et c’est la raison pour laquelle la Chine vacille avant même d’être parvenue à imposer son hégémonie. Quels sont les paradoxes et les contradictions qui condamnent le Chine comme ils ont condamnés les États-Unis et l’Angleterre avant elle ?
3 réflexions sur “L’allégorie de la Chine superpuissance sympathique et prospère !”
Hormis des accusations outrageusement sans fondement, proférées sur un ton sentencieux et ex-cathedra, sur quels chiffres «réels», sur quelles études scientifiques s’appuient ces «accusations» de «falsifications de donnés», de «corruption systémique», de «faillite imminente de l’économie chinoise» et de «banqueroute de son programme des nouvelles routes de la soie»?
Affirmer que la population chinoise serait «peut-être» de 1,2 milliards comme il le pontifie plutôt que de 1,4 milliards comme le prétend l’État chinois, serait la preuve que l’État chinois «ment» en tout et sur tout.
Sur quelle étude scientifique démographique irréfutable, objective et indépendante repose cette accusation?Pourquoi dire «peut-être» s’il s’agit d’une preuve irréfutable de malversation? En quoi surévaluer une population serait-il cause de «ruine» d’une économie et entraînerait-il l’incapacité de «payer» les retraites alors que l’immigration existe pour combler tout manque de main d’œuvre? D’où sort ce chiffre de «peut-être 1,2 milliards»? De la CIA? Du MI-6?Du MOSSAD?
Le commentaire de ce vendeur de BITCOINS et d’agent des milliardaires qui «en s’enrichissant» créeraient de «la richesse» pour la société alors qu’ils ne font que gaspiller les ressources sociales et conduisent le monde capitaliste à sa ruine, tient de la propagande la plus démagogique et la plus insignifiante qui soit; une litanie abrutissante d’affirmations gratuites inventées par les capitalistes pour discréditer leurs ennemis; des idioties sur «l’autoritarisme ennemi de la créativité et de la démocratie», ces mensonges éculées qu’on croyait jeter dans la poubelle de l’histoire depuis que les U$A ont mis à feu et à sang les trois quart de la planète sous ces prétextes criminels.
En quoi le gaspillage de milliards de $ U$ dans le projet d’Elon Musk de «Tesla», de voitures électriques hors de prix qui n’ont pas d’acheteurs et qui n’enrichissent que des actionnaires spéculateurs, serait-il une réalisation «géniale de l’entreprise privée» alors que le programme étatique chinois de voitures électriques, de qualité et bon marché, qui envahissent les marchés mondiaux serait insensé?
Si ce commentateur prétentieux qui ne nous fournit aucun chiffre, aucune statistique, aucune analyse économique sauf des banalités bourgeoises débilitantes et démagogiques qu’il énonce sur un ton sentencieux intimidant, postulant: «l’autoritarisme frein à la créativité», les «milliardaires créateurs de richesses fuyant la Chine» et autres débilités avait un iota de crédibilité, pourquoi les U$A et leurs va$$aux mondiaux déclarent-ils la guerre économique à la Chine plutôt que d’attendre que l’économie chinoise ne s’effondre par elle-même comme cela se produit au Japon et en Europe?
Plutôt que de sombrer dans la démagogie et les ragots les plus débiles comme le fait cet idiot de service des milliardaires capitalistes «démocratiques», examinons les chiffres du FMI sur l’état réel de l’économie mondiale.
Ainsi, pour 2025: le Produit Intérieur Brut à Parité de Pouvoir d’Achat (PIB/PPA) estimé est le suivant:
Chine: ~41billions $; ~19-20% du PIB/PPA;
U$A: ~30,6 billions $; ~15% du PIB/PPA;
UE: ~30,6 billions $; ~14-15% du PIB/PPA;
inde: ~17,7 billions $; ~8-9% du PIB/PPA;
Le PIB/PPA en calculant le PIB total ajusté aux prix locaux constitue un indice de «richesse» réel des économies nettement supérieur à celui du PIB et selon cette évaluation scientifique, l’économie «autocratique, stagnante et ennemi de la créativité et de la richesse par l’exode et l’emprisonnement de ses milliardaires» selon le vendeur de bitcoins, l’économie chinoise est de loin la plus grande économie du monde en 2025.
A ce tableau qui ridiculise notre vendeur de bitcoins et zélotes des milliardaires, il faut ajouter la «part dans la production manufacturière mondiale».A ce chapitre, les chiffres sont les suivants:
Chine: ~28-31% de la production manufacturière mondiale;
U$A: ~15-18%;
Japon: ~6-8%;
Ici encore la Chine «autocratique et ennemi de la créativité» occupe la 1ière place, ce qui en fait «la fabrique manufacturière du monde».
Reste à examiner le PIB/PPA par habitant, le chiffre que brandit le bonimenteur pour affirmer la supériorité de la dictature des milliardaires «libéraux» occidentaux sur les milliardaires «autocratiques» chinois.
Selon «Worlometer» 2025, les chiffres seraient les suivants:
U$A: ~ 85,000-90,000 $ par habitant;
Chine: ~ 29,000 $;
Allemagne: ~73,000 $;
France: ~66,000 $.
Ainsi, selon ces chiffres, la «productivité par habitant» serait supérieure en occident qu’en Chine.Ces chiffres de «productivité par habitant» ne sont que des attrapes-nigauds qui reflètent la plus grande rapidité de «valorisation apparente» du capital» sur le travail qui vient de la seule circulation du capital dans des économies capitalistes financiarisées.
MARX a démontré que: « La valeur nouvelle naît uniquement dans la production, par le travail vivant (…) et la circulation (achat-vente-crédit, finance, commerce) ne crée pas de valeur, ils ne font que réaliser, redistribuer ou anticiper la valeur».
MARX a aussi démontré que «[Q]and la rotation du capital s’accélère par la finance, le crédit, la spéculation, la logistique rapide de flux des capitaux, etc, cela multiplie les revenus (profits) réalisés par unité de temps mais ne crée pas de la plus value réelle , non plus qu’aucun «bien matériel» réellement consommable: «les $ ne mettent pas de beurre dans les épinards».
MARX dans le Livre III du Capital a analysé le «capital fictif» que sont les «actions, les obligations, les dettes, les produits financiers», ces «capitaux» qui ne correspondent pas nécessairement à un capital productif réel mais qui peuvent avoir une expansion énorme des valeurs boursières, créée une croissance fulgurante des revenus du secteur financier qui gonflent un «PIB par habitant» totalement fictivement et c’est exactement ce à quoi correspond le «PIB par habitants» des U$A et des économies capitalistes occidentales.
Ainsi, les économies capitalistes qui ajoutent à leur «PIB» les «revenus» générés par ces activités économiques qui ne créent pas de «valeur réel» falsifient les résultats.L’économie britannique a atteint un tel niveau de perversité qu’elle calcule dans son PIB les «revenus» grossièrement exagérés de la prostitution, du trafic de stupéfiants et de la criminalité.
Dans les pays de l’OCDE, le secteur parasitaire des services représente 70% du PIB tandis que la part de l’industrie manufacturière qui seule crée de véritable biens consommables, ne dépasse pas ~ 13%.
Aux U$A, les revenus «fictifs» de la finance parasitaire atteint le pourcentage hallucinant de ~76% et dans l’U€, ils s’élèvent à ~64-65%, ce qui fait de ces économies des économies parasitaires et condamnés à l’extinction à moins de miser sur la domination militaire, ce à quoi le monde assiste présentement avec les guerres impérialistes de domination mondiale de l’occident sous la férule des U$A.
En 2018, l’économie capitaliste chinoise représentait 21,4% de la production industrielle mondiale contre 14,2% pour les U$A et 18,1% pour l’U€.Le secteur industriel (industrie et construction) chinois représentait ~38% du PIB chinois.
En 2025, ce pourcentage chinois est passé à ~28-31% et l’économie chinoise croîtra d’environ 6-7% dans les segments clés de la fabrication d’équipements et de hautes technologies, preuves irréfutables que l’économie capitaliste chinoise ne repose pas sur une «illusion statistique patentée» comme le prétend ce vendeur de bitcoins démagogiques au ton martial mais sur une capacité industrielle réelle.
Les biens manufacturés chinois plutôt que les $ U$ de pacotille ou les € sans valeur, sont ce à quoi aspirent tous ceux qui commercent avec eux dans le cadre des routes de la soie, voilà pourquoi les vendeurs de bitcoins et zélotes des milliardaires comme ce prophète autoproclamé délire comme il le fait et que les U$A attaquent l’économie chinoise et ses clients avec des tarifs douaniers démentiels, des sanctions kamikazes et des menaces militaires déchaînés: c’est le drogué qui menace son pusher de se faire harakiri s’ils ne lui donne pas sa dose, plus fou, tu meurs.
Ceci étant, il ne faut jamais oublier que l’économie chinoise est une économie impérialiste gouvernée par des capitalistes milliardaires organisés au sein d’un faux Parti communiste, un parti «national-socialiste à la chinoise», des nazis chinois en somme, qui dominent l’État chinois: «ce comité exécutif de la bourgeoisie chargé d’administrer les intérêts communs de cette bourgeoisie» comme l’ont si justement démontré MARX et ENGELS dans le «Manifeste du Parti communiste» prolétarien.
Les impérialistes chinois rivalisent avec leurs ennemis capitalistes occidentaux, U$A en tête, pour dominer le monde et le réduire à l’esclavage salarié à leur profit et pour réaliser leur ambition hégémonique, ils offrent des biens manufacturés chinois en échange des matières premières et de l’esclavage de leurs «co-contractants» alors que les U$A et leurs va$$aux offrent des $ U$, de toute évidence, le monde choisi les biens manufacturés chinois et rejettent les $ U$ de pacotilles d’où que les U$A et leurs va$$aux passent à l’étape incontournable sous le capitalisme: LA GUERRE.
Le prolétariat mondial doit savoir que comme en 1914, puis en 1939, la GUERRE MONDIALE THERMONUCLÉAIRE APOCALYPTIQUE EST INÉVITABLE:
GUERRE ou RÉVOLUTION, telle est la question.
PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET CHOISISSEZ LA RÉVOLUTION: OUI À LA LIBÉRATION; NON À LA DISPARITION.
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/uma-alegoria-da-china-como.html
Tout a fait d’accord avec Norman Bibeau qui connaît son sujet en appui de l’analyse marxiste qui reste indéboulonnable dans le temps.
Le vendeur de bitcoin est seulement catstrophé pour son univers classique. Il pense que les grandes firmes cherchent à s’évader? oui et ce n’est pas une découverte.
Le capitalisme ne supporte pas d’être encadré. Il ne supporte pas les nationalisations, les contraintes du partage du gâteau. Le système chinois n’est pas socialiste au sens de Marx, loin, loin s’en faut. Le marxisme est l’idéal mais il appliqué par les hommes qui eux ne sont pas étalonnés par l’idéal, on le sait.
Mais si des propiétaires chinois veulent s’installer au Japon, en Corée du Sud, a Taïwan, aux US ? qu’ils y aillent. Cela épurera la Chine des spéculateurs/promoteurs.
Mais d’abord que ces opportunistes remboursent ce qu’ils doivent à la Chine. Sur l’Education, sur Le Système Social (les plans de Retraite financés) sur la Santé, etc.
Ils partiront (bon vent) lorsque la nation chinoise aura d’abord récupérée de ce qu’ils doivent au pays envers tous les travailleurs qui patientent encore sous l’exploitation de la plue value.
La Chine n’est toujours pas le paradis socialiste, on le regrette tous. Mais par la planification, le développement du système social, l’élévation du pouvoir d’achat, l’éducation, l’accés au logement, l’accés aux bien s vitaux , etc.. la voie engendrée par le système chinois est le cadre minimum qui doit être maintenu. C’est une marche minimum , une condition sine qua none.