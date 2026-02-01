Karl MARX et Friedrich ENGELS-LA CHINE

46 Views

Voici un document indispensable pour comprendre l’ évolution économique de la CHINE on retiendra en particulier:



Les Chinois, battus sur terre et sur mer, devront [438] s’européaniser, ouvrir leurs ports au commerce universel, construire des chemins de fer et des fabriques et, par conséquent, mettre complètement en pièces l’antique système qui permettait de nourrir tant de millions d’êtres humains.

La Chine ressentira subitement sa surpopulation sans cesse croissante ; les paysans chassés de leur terre afflueront vers les côtes, afin de chercher leurs moyens de subsistance dans les pays étrangers. Jusqu’ici des milliers de Chinois ont émigré. Or à présent des millions seront candidats à l’émigration. Dans ces conditions, les coolies chinois iront partout, en Europe, Amérique et Australie, et ils auront pour effet d’y faire baisser les salaires et d’adapter le niveau de vie de nos ouvriers à celui des Chinois. Alors le moment sera venu pour nos ouvriers européens. Or, les Anglais seront les premiers à souffrir de cette invasion, et ils devront de nouveau lutter

1973

LA CHINE

Traduction et préface

de Roger DANGEVILLE

Table des matières

PR É FACE [5]

I. LE CÉLESTE EMPIRE ET LES DÉMONS CAPITALISTES . [7]

Allemagne et Chine [7]

Races et modes de production [11]

Facteurs de race et de nation [13]

Modes de production valables pour toutes les races [18]

Mode de production asiatique en Europe [20]

La terre et le Céleste Empire [28]

Retard millénaire de l’Asie [35]

Retard séculaire de l’Europe [45]

Voie unique de la contre-révolution [49]

II. BOND PAR-DESSUS LE CAPITALISME [61]

Économie et révolution [61]

Pourquoi le stade capitaliste ? [68]

Révolution bourgeoise et ouvriers [74]

Schéma international de la révolution socialiste [80]

Au centre : la violence révolutionnaire, L’État et la dictature [84]

Progression et bond [91]

Schéma de la révolution double [94]

Dissolution des sociétés précapitalistes extra-européennes [101]

Accumulation primitive en Angleterre et Outre-mer [104]

Double renversement du passé [107]

Les crimes bourgeois Outre-mer [117]

Marx et l’exemple russe d’un petit saut par-dessus le capitalisme [122]

III. RÉVOLUTION CHINOISE ET NATURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA CHINE [143]

Crise et révolution [143]

Guerres et révolution [146]

La révolution russe et le parti chinois [150]

La pire défaite se déroule progressivement [156]

La révolution chinoise de Mao-Tsé-toung [159]

La réforme agraire [162]

Industrialisation petite-bourgeoise en Chine [168]

Question coloniale et question syndicale [172]

Anti-impérialisme et socialisme [177]

TEXTES DE MARX-ENGELS [191]

I. LA CHINE, L’ANGLETERRE ET LA RÉVOLUTION [191]

Karl Marx – Déplacement du centre de gravité mondial [193]

Karl Marx – La révolution en Chine et en Europe [199]

Karl Marx – Le conflit anglo-chinois [213]

Frédéric Engels – Perse-Chine [223]

Frédéric Engels – La nouvelle campagne anglaise en Chine [233]

Karl Marx – La Russie et la Chine [239]

II. DISSOLUTION PARLEMENTAIRE ET GUERRES COLONIALES [255]

Karl Marx – Débats parlementaires sur les hostilités en Chine [255]

Karl Marx – La défaite du ministère Palmerston [265]

Karl Marx – Les élections anglaises [277]

Karl Marx – La situation des ouvriers de fabrique [281]

Karl Marx – Quel est le fauteur d’atrocités en Chine ? [285]

Karl Marx – Extraits de la correspondance officielle [293]

Karl Marx – Palmerston et les élections générales [301]

III. LE POISON CAPITALISTE EN CHINE [313]

Karl Marx – L’histoire du commerce de l’opium [315]

Karl Marx – Les effets du traité de 1842 sur le commerce sino-britannique [327]

Karl Marx – Le nouveau traité avec la Chine [335]

Frédéric Engels – Opium, alcool et révolution [345]

Frédéric Engels – La pénétration russe en Asie centrale [349]

Frédéric Engels – Les gains de la Russie en Extrême-Orient [361]

IV. RUINE DE LA CHINE TRADITIONNELLE [373]

Karl Marx – La nouvelle guerre chinoise [375]

Karl Marx – Le commerce avec la Chine à la lumière des structures sociales de ce pays [405]

Karl Marx – Politique anglaise [413]

Karl Marx – Affaires chinoises [Taïpings] [423]

Karl Marx – Le commerce britannique du coton [429]

Frédéric Engels – Le traité de commerce avec la France [433]

Frédéric Engels – Marché colonial et marché mondial [435]

Frédéric Engels – La guerre sino-japonaise [437]

par Roger DANGEVILLE, 1973.