Les armes, l’énergie, l’Iran, les forces de maintien de la paix en Ukraine, et la tri-multipolarité sont les sujets de discussion les plus probables entre Vladimir Poutine et Modi de l’Inde impériale.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé que des préparatifs étaient en cours pour le voyage réciproque de Poutine à Delhi après la visite de Modi à Moscou l’été dernier, premier voyage à l’étranger de son troisième mandat. Les lecteurs peuvent consulter les résultats de leur sommet le plus récent ici, tandis que le présent article prévoira ce dont ils pourraient discuter lors de leur prochain, dont la date n’a pas encore été déterminée. Compte tenu de leurs intérêts communs persistants et des derniers développements internationaux, ils devraient discuter des sujets suivants :

1. Armes

« Les liens de défense russo-indiens évoluent avec le temps », après avoir dépassé leur relation transactionnelle antérieure pour partager les technologies russes afin d’aider à développer le complexe militaro-industriel intérieur de l’Inde. Les généralités de cela seront probablement discutées dans le contexte de leur pacte militaire récemment mis à jour, tout comme les détails liés à l’acquisition prévue par l’Inde de missiles de croisière supersoniques BrahMos d’une portée de 800 km et à son intérêt pour les avions russes Su-57.

2. Énergie

L’Inde est devenue l’un des principaux partenaires énergétiques de la Russie depuis 2022, ce qu’elle prévoit de rester, comme le prouve l’accord pétrolier historique de 10 ans qu’elle a conclu à la fin de l’année dernière et malgré les dernières sanctions des États-Unis. La « nouvelle détente » naissante entre la Russie et les États-Unis pourrait même voir l’Inde devenir un investisseur majeur dans le mégaprojet Arctic LNG 2, en fonction de l’évolution de la levée progressive des sanctions américaines. Cela pourrait remplacer de manière importante le rôle perdu par la Chine dans ce pays après le retrait de ses entreprises sous la pression des sanctions américaines.

3. L’Iran

Le rétablissement de la politique de « pression maximale » de Trump sur l’Iran menace la viabilité économique du corridor de transport Nord-Sud sur lequel la Russie et l’Inde prévoient de s’appuyer pour développer le commerce dans le secteur réel. Néanmoins, la « nouvelle détente » russo-américaine naissante pourrait conduire la Russie à négocier une « nouvelle détente » irano-américaine, comme l’ont suggéré deux hauts responsables du Kremlin, dont Poutine pourrait discuter de la possibilité avec Modi, puisque le soutien indien à ce processus proposé pourrait être essentiel pour obtenir l’accord de l’Iran.

4. Gardiens de la paix

La récente proposition de Poutine pour que l’ONU prenne temporairement le contrôle de l’Ukraine nécessiterait la participation des soldats de la paix de cet organisme mondial, dont l’Inde est l’un des plus grands contributeurs, il serait donc judicieux pour lui et Modi d’en discuter. Il en va de même pour l’alternative réduite d’une région démilitarisée de « Trans-Dniepr » qui a été suggérée de manière informelle ici, ou même simplement l’idée de base pour les soldats de la paix de l’ONU de surveiller et de faire respecter un cessez-le-feu ou un armistice le long de la ligne de contact existante.

5. Tri-Multipolarité

Enfin, un nouveau paradigme dans les relations bilatérales est nécessaire en ce moment historique de la transition systémique mondiale, qui pourrait voir Poutine et Modi convenir de faire progresser conjointement la tri-multipolarité. Ce concept a été développé dans l’analyse précédente mais se résume à la création par la Russie et l’Inde d’un troisième pôle d’influence distinct des superpuissances américaines et chinoises. Cela pourrait empêcher le retour de la bi-multipolarité sino-américaine et faciliter l’émergence d’une multipolarité complexe.

———-

Bien qu’il reste à voir exactement ce dont Poutine et Modi discuteront, et que le public ne soit bien sûr pas au courant de tous les détails de leur conversation, les cinq sujets énumérés ci-dessus sont sans doute les plus probables. L’issue de leurs pourparlers pourrait également ne pas se matérialiser tout de suite, de sorte que certaines spéculations pourraient abonder par la suite. Tout ce que l’on sait avec certitude, c’est que la Russie et l’Inde continuent de renforcer leur partenariat stratégique vieux de plusieurs décennies en vue de promouvoir des intérêts communs.