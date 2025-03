Protectionnisme et tarifs douaniers sont aussi vieux que l’Amérique

67 Views

Par Normand Bibeau.

Qu’est-ce que le «globalisme», le «progressisme», le «gauchisme», «l’environnementalisme» et le « mondialisme »?

Qui sont ceux et celles qui personnifient ces «chevaliers de l’apocalypse» dominant le monde sans y avoir été élu et qui imposent aux « autres» de vivre dans une «Tour d’effroi» dans laquelle, parabole quasi Biblique, il suffirait de briser un élément pour provoquer l’effondrement?

N’est-ce pas la Tour de Babel ? Sodome et Gomorrhe ? Une version moderne de ces vieilles fables éculées, concoctées par les seigneurs de guerre féodaux et leurs prêtres pour imposer leur dictature d’exploitation à la paysannerie?

À l’opposé, qu’est-ce que le «protectionnisme», l’«isolationnisme», le «populisme» et le «nationalisme» qui combattraient le «globalisme», «progressiste» et «gauchiste» en promouvant le «retour à la terre» pour une économie rurale de nature locale, quasi tribale?

Ainsi, Smith postule que le «globalisme», le «progressisme», la «gauchisme» et l’«environnementalisme» sans les définir sont les ennemis à abattre par le «protectionnisme», l’«isolationnisme», le «populisme» et le «conservatisme», autres concepts qu’il ne définit pas davantage, pour sauver le monde de la famine, de la crise et de la Troisième guerre mondiale.

Voir l’article de Brandon Smith ici: Alors que le globalisme décline, les nations doivent produire leurs propres moyens de survie face à la menace de guerre – les 7 du quebec

En somme, à travers un salmigondis d’amalgames «populistes» non définis et dont les protagonistes sont dépeints par leurs seules étiquettes, Brandon Smith promeut sa philosophie «nationaliste de retour à la terre et à l’autarcie tribale pour une alimentation locale – de proximité – digne de l’Amérique des mormons, des quakers et autres mercenaires assassins d’indiens« .

Quid des classes sociales, des possédants et des possédés, des riches et des pauvres, des bourgeois et des prolétaires, des exploiteurs et des exploités, des capitalistes, des fascistes, des socialistes, des droitistes et des gauchistes, tous sont réduits aux étiquettes : «protectionnistes-nationaliste-patriotiques» contre «globalistes-mondialistes».

«Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la revivre»

( Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti Communiste, 1847).

Cette analyse de Smith n’est «nouvelle» qu’en apparence et ne trompe que les ignares ou les hypocrites intéressés. Déjà le président Woodrow Wilson, 28ième président américain (1913-1921), premier président sudiste élu, promulgua une politique «isolationniste», «protectionniste» sous le slogan impérialiste de «l’Amérique aux américains» qu’il résumait ainsi:

«l’Amérique appartient aux U$A, Elle est notre pré-carré, toutes les richesses de l’Amérique, Nord et Sud, appartiennent aux capitalistes YANKEES et doivent servir à les enrichir; européens hors d’Amérique, bas les pattes sinon c’est la guerre: MAKE AMERICA GREAT CAPITALIST»…un siècle avant Donald Trump.

Fort de cette politique «nationaliste-patriotique-isolationniste-protectionniste», Wilson refusa d’embarquer les USA dans la Première Grande Guerre Mondiale sauf pour y vendre des armes et des vivres car l’«isolationnisme», le «protectionnisme», et les «barrières tarifaires» ne s’appliquent qu’à ce qui rentre aux U$A et jamais à ce qui en sort, c’est la loi du 2 poids, 2 mesures imposés par la canonnière, la loi du plus fort, subissez de gré ou de force notre «dumping», nous ne subirons pas le vôtre: «AMERICA FIRST»… un siècle avant Donald Trump.

Voir cet article sur la politique protectionniste Américaine et sur les droits de douane : Pourquoi Trump impose des droits de douane? Pourquoi cette politique isolationniste? (Charles Carey) – les 7 du quebec

Cette politique impérialiste perfide «isolationniste» inique et unilatérale dura jusqu’à ce qu’il devienne évident que l’Alliance Franco-britannique-russe-italienne gagnerait contre l’«Axe» Prusse-Empire austro-hongrois-Empire ottoman, alors les U$A adaptèrent à leur avantage leur politique expansionniste et se joignirent aux vainqueurs afin de participer au partage du butin de cette guerre impérialiste de pillage, de brigandage et de vol livrée sous la propagande de vaincre les «dictatures impériales» pour la gloire des «démocraties libérales» (sic), foutaises démagogiques visant à occulter la quête de nouveaux marchés, de nouvelles colonies, de nouvelles sources de main d’œuvre salarié et de nouvelles richesses naturelles à exploiter.

Il est révoltant de lire, d’entendre et de voir que les capitalistes matraquent encore et toujours l’opinion publique avec les mêmes rengaines pour promouvoir leurs guerres: «patriotique/nationaliste/protectionniste» contre le «globalisme/mondialiste»; «nous contre eux»; les «patriotes/nationalistes contre les étrangers «sarrasins, boches, rouges, communistes, jaunes, noirs, slaves, arabes, musulmans, etc».

Brandon Smith ne fait que mettre à jour, moderniser et «enrubanner de brun», les veilles politiques «survivaliste/protectionniste/isolationniste», contre celles du «globalisme/expansionniste/environnementalisme et wokiste»; bref, les mêmes vieilles politiques militaristes, bellicistes et guerrières qui ont conduit l’humanité au bord du gouffre.

Smith propose tout cela pour tromper le «populo» sur la vraie nature de ces fléaux que sont les crises économiques à répétition: le CAPITALISME, l’exploitation de l’homme par l’homme, l’anarchie de la production soumise à la main invisible du marché et au gaspillage que le capitalisme génère suivant le balancier aveugle de l’offre et de la demande.

Les théories démagogiques du «patriotisme/nationalisme/isolationnisme/protectionnisme», pour les riches, contre les théories frauduleuses du «globalisme/mondialisme/libre échangisme», pour les riches, ainsi que les pseudos théories de l’«État profond», de «démocratie libérale» et d’«autoritarisme totalitaire» qui ont conduit aux deux précédentes Guerres mondiales si elles ne sont pas combattu par l’internationalisme prolétarien conduiront l’humanité à une Troisième Guerre mondiale thermonucléaire apocalyptique dont Einstein écrivait qu’il ne savait pas comment elle se déroulerait mais ce dont il était certain c’est que cette ultime guerre ramènerait l’humanité à l’âge de pierre car les mêmes causes engendrent nécessairement les mêmes conséquences.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS !

COMBATTEZ « LE PATRIOTISME, LE NATIONALISME BOURGEOIS» et L’IMPÉRIALISME

Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub :

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Pour commander: De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub

Une Révolution sociale est un mouvement de classe par lequel la classe dominante d’un mode de production obsolète est renversée, ses infrastructures économiques et matérielles et ses superstructures sociales, politiques et idéologiques détruites pour être remplacées par un nouveau mode de production.