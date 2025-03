Alors que le globalisme décline, les nations doivent produire leurs propres moyens de survie face à la menace de guerre

45 Views

Par Brandon Smith − Le 5 mars 2025 − Source Alt-Market, sur Alors que le globalisme se brise, les nations doivent produire leurs propres moyens de survie | Le Saker Francophone

Le terme « protectionnisme » est généralement considéré comme péjoratif dans le monde économique, au même titre que « isolationnisme » et « populisme ». À une époque où le globalisme est considéré comme la panacée de l’évolution sociale et géopolitique, l’idée de prendre du recul et de reconsidérer la notion d’indépendance et d’autonomie est odieuse. Les globalistes et les progressistes soutiennent qu’il n’y a pas de retour en arrière possible et qu’eux seuls connaissent la voie à suivre.

Il est plutôt commode qu’ils soient devenus les prophètes autoproclamés de la bonne politique économique, n’est-ce pas ?

Je ne sais pas qui a voté pour que ces élites financières assument un tel rôle ; pour autant que je sache, personne ne l’a fait. Mais elles ont certainement pris l’autorité de dicter la voie du commerce international, la méthodologie des devises et même la création de la dette. Les banquiers centraux et leurs homologues globalistes contrôlent toutes les politiques fiscales qui déterminent si vous ou moi vivons une vie d’abondance ou une vie de paysannerie, et, d’un simple geste, ils peuvent faire s’effondrer l’ensemble du système global.

Les globalistes ont ce pouvoir parce qu’il n’y a pas de sécurité intégrée – il n’y a pas de redondances et il n’y a pas de plan B. Plus la population a besoin du système, plus elle a besoin des globalistes, et plus elle a besoin des globalistes, plus les globalistes ont de pouvoir.

Le réseau commercial international est conçu comme une tour de Jenga complexe dont les fondations, composées de quelques pièces de bois, soutiennent une cathédrale vaste et apparemment infinie. Cependant, il suffit de retirer l’une de ces pièces de base pour que l’édifice tout entier s’effondre. La globalisation repose sur une interdépendance forcée entre les nations, de sorte que chaque pays a besoin de quelque chose de tous les autres pays pour survivre. Aucune nation n’est autorisée à compter sur ses propres ressources et sa propre production. Comme nous l’avons vu, c’est ce qu’ils appellent le « protectionnisme ». C’est le grand tabou, une violation de la volonté des petits dieux globalistes.

Mais que se passe-t-il lorsque les globalistes créent des divisions internationales et sèment les graines de l’instabilité ? Que se passe-t-il lorsqu’ils déclenchent plusieurs guerres ? Ou lorsque les gens en ont assez des déséquilibres, ce qui entraîne des sanctions, des droits de douane et des différends commerciaux ?

Aujourd’hui, il existe au moins trois régions du monde dans lesquelles la Troisième Guerre globale pourrait éclater, notamment l’Ukraine, Iran/Israël et Taïwan. Les sanctions entre les pays de l’OTAN et la Russie ont fortement affecté la sécurité énergétique de l’Europe et l’UE s’est sabotée elle-même avec des réglementations sur le changement climatique qui détruisent sa capacité à construire davantage de centrales électriques et à produire plus de nourriture.

Les pays des BRICS cherchent activement à mettre en place un nouveau système de change pour remplacer le dollar américain comme monnaie de réserve globale. Ils sont soutenus par des institutions bancaires globales telles que la BRI et le FMI, qui se préparent à introduire des CBDC (monnaies numériques de banque centrale) comme nouveau cadre pour les échanges bancaires.

Pendant ce temps, Donald Trump s’engage dans une politique de droits de douane plus large, qui pourrait ramener l’économie américaine du bord du gouffre de la dette, mais seulement s’il parvient à accélérer d’une manière ou d’une autre la production nationale en même temps. S’il échoue, le consommateur américain se retrouvera avec des biens principalement fabriqués à l’étranger et tous ces biens seront plus chers.

Les globalistes ont créé un scénario dans lequel la globalisation est un préjudice exponentiel. Je crois que leur plan initial était de créer suffisamment de chaos pour forcer les nations à une centralisation encore plus profonde (un système monétaire global, une société sans argent liquide, une redistribution des richesses, un rationnement et un revenu de base universel). Mais que se passe-t-il si certains pays prennent une autre direction ? Que se passe-t-il lorsque les nations cessent de participer au jeu de la dépendance et s’en vont ?

Eh bien, vous obtenez une crise économique mondiale, mais aussi une grande ruée des États-nations pour stimuler leur production nationale. Vous obtenez une ruée vers le localisme. Si les pays espèrent survivre à ce qui s’annonce, ils vont devoir commencer à fabriquer leurs propres biens de survie. Sinon, ils seront confrontés à des troubles civils et à un effondrement interne.

Un tel environnement de crise s’accompagne d’une multitude de problèmes, principalement dans la chaîne d’approvisionnement. Il sera difficile de se détacher du globalisme après tant de décennies de dépendance. Dans le cas des États-Unis, un grand nombre de produits non essentiels sont fabriqués à l’étranger plutôt que dans le pays, mais il y a aussi pas mal de produits essentiels produits ici.

Les États-Unis ont la chance de disposer de ressources naturelles considérables, notamment de richesses minérales et pétrolières inexploitées (l’Amérique possède plus de pétrole inexploité que tout autre pays de la planète). Le problème est que nous ne les utilisons pas, du moins pas de manière efficace. La préoccupation, bien sûr, est la dégradation de l’environnement si l’Amérique exploitait un jour ces ressources à grande échelle.

L’EPA et les environnementalistes d’extrême gauche ont tendance à exagérer les risques liés à l’exploitation des ressources. La technologie permettant de prévenir la pollution est bien maîtrisée, même s’il est vrai que plus les entreprises doivent dépenser pour prévenir la contamination, plus les prix augmentent.

Il est également vrai que la plupart des Américains, indépendamment de leur appartenance politique, ne veulent pas vivre dans un pays riche en production si cela signifie qu’il est également pauvre en matière de santé. En d’autres termes, lorsque l’Amérique passera à un modèle de production nationale, elle devra le faire à un coût beaucoup plus élevé que les pays en développement comme la Chine qui ne se soucient pas de leur propre environnement.

Une préoccupation beaucoup plus importante, cependant, est la sécurité des approvisionnements énergétiques et alimentaires nationaux. Comme indiqué, l’Europe est foutue. L’UE tente activement de saboter toutes les structures restantes de production indépendante d’énergie et de nourriture et le gouvernement britannique suit son exemple avec un impôt sur les successions écrasant sur les terres agricoles et une obsession pour les projets d’énergie verte inefficaces.

Ce n’est pas que ces fonctionnaires aient oublié d’où vient leur nourriture, ils le savent très bien. Ils VEULENT détruire la production nationale. Ils veulent que le monde occidental soit paralysé par la dépendance alimentaire.

Aux États-Unis, l’agriculture est forte, mais le système de fret juste à temps ne l’est pas et l’utilisation d’usines alimentaires comme intermédiaires au lieu de produits agricoles locaux allant directement aux marchés crée un obstacle à la localisation. L’agriculture industrielle permet aux grands conglomérats de négocier avec les supermarchés pour qu’ils acceptent des fourchettes de prix plus basses avec lesquelles les petites exploitations ne peuvent pas rivaliser. Des prix plus bas, c’est bien, mais ce modèle rend chaque communauté dépendante pour son alimentation.

Changer le système actuel de distribution alimentaire pourrait prendre des années, avec des politiciens et des entreprises corrompus qui s’opposent aux réformes à chaque étape. Mais les petites communautés peuvent et doivent se pencher sur des programmes de culture et de sécurité alimentaires locales. Si les marchés de quartier s’approvisionnaient pour la moitié de leurs produits et de leur viande auprès de petites exploitations agricoles voisines, cela pourrait contribuer à protéger les villes d’une crise de la chaîne d’approvisionnement. Les gouvernements pourraient inciter les petites exploitations agricoles à vendre leurs produits directement au public (à un prix inférieur) en accordant des crédits d’impôt aux exploitations disposant d’un magasin sur leur terrain.

Ce qui m’inquiète le plus, c’est que beaucoup trop de pays et de communautés ne feront rien pour la production nationale tant qu’ils ne seront pas durement touchés par une pénurie d’approvisionnement. En Amérique, il existe un très grand nombre de personnes qui se préparent à l’éventualité d’une crise (au moins 30 % de la population adulte, selon les enquêtes), ce qui pourrait contribuer à éviter un effondrement total. Cela dit, un soudain bond national vers le « protectionnisme » et l’éloignement de la globalisation pourrait nécessiter des années d’adaptation.

Il faut s’attendre à ce scénario. Il suffit de voir à quel point nos « alliés » ont été hostiles à l’idée de négocier des tarifs douaniers tout en utilisant le consommateur américain comme vache à lait pendant des décennies. C’est une voie à sens unique depuis si longtemps qu’ils n’ont aucune notion de fair-play sur les marchés. Beaucoup de ces pays parlent de « faire du mal » aux États-Unis par tous les moyens possibles à mesure que des tarifs douaniers réciproques sont introduits. L’Amérique doit être prête à répondre à ses propres besoins à la demande pour éviter les dommages causés par les représailles.

Au niveau individuel, cela signifie que les gens doivent disposer d’un approvisionnement solide en produits de première nécessité, y compris en denrées alimentaires stockées, juste pour se donner le temps d’ajuster la production nationale. Pendant ce temps, il faut s’attendre à des pénuries et à des prix élevés pour un certain nombre de produits. Le but du globalisme est de punir les nations qui agissent de manière indépendante ; les efforts des États-Unis pour devenir plus autonomes ne se feront pas sans douleur.

Positionnez-vous en tant que producteur si vous le pouvez, ou en tant que personne capable de réparer des biens existants. Pour la majorité des Occidentaux habitués à des chaînes d’approvisionnement ultra-pratiques et à des livraisons le jour même, cette idée peut sembler ridicule. Ne vous laissez pas prendre par le biais de la normalité. Notre situation économique peut changer à tout moment ; assurez-vous d’avoir un plan de secours.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone