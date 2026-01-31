Le Venezuela est heureux de céder au chantage des USA ? vidéo 1’57

Le Venezuela dé-nationalise sont pétrole

Enregistré sur France 3 Auvergne le 30 janvier 2026 vers 12h45

Question : Croyez-vous que l’on puisse comparer à ceci :

« En 1918, Lénine et les bolcheviks signèrent le traité de Brest-Litovsk, cédant de vastes territoires à l’Allemagne impérialiste afin de sauver la jeune République soviétique de l’anéantissement. Accusé de trahison par les communistes de gauche de son parti, il compara ce compromis à celui de donner son portefeuille à un bandit armé en échange de sa vie. »

C’est un extrait d’un texte parlant de la situation actuelle du Venezuela. Il est indiqué sous l’article dans un encadré. Il a été publié le 5 janvier 2026. Mais, plus tard, le 26 janvier 2026, Delcy Rodriguez, vice-présidente du Venezuela, prétendait que : « Le Venezuela n’accepte d’ordre d’aucun agent étranger ». Et le 29 janvier, le Venezuela obéissait aux ordres des Américains ! Alors, « Brest-Litovsk » ou pire ?

Croyez bien que je suis totalement désolé pour le Venezuela, et que J’espère de tout coeur que les USA paieront très chers leur victoire momentanée. Ce qui fait le plus mal dans tout ça, c’est que Delcy Rodriguez fait comme si elle était heureuse de cette nouvelle situation (voir la vidéo) ; car, cela m’incite à penser que c’est bien pire qu’un « Brest-Litovsk » !

