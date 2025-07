Plus de 115 ONG internationales s’alarment: « Cessez d’affamer GAZA »

20 Views

Alors que la famine se propage à Gaza, nos collègues

et ceux que nous aidons dépérissent. Plus de 115

organisations tirent la sonnette d’alarme pour

que l’aide humanitaire soit acheminée à GAZA.

Alors que le siège imposé par le gouvernement israélien

affame la population de Gaza, les travailleurs

humanitaires font désormais la file aux mêmes

distributions alimentaires, risquant d’être abattus simplement pour nourrir leurs familles.

Les réserves étant désormais totalement épuisées, les organisations humanitaires

voient leur propre personnel et leurs partenaires dépérir sous leurs yeux.

Deux mois exactement après le début des activités de la Fondation humanitaire de Gaza,

une organisation contrôlée par le gouvernement israélien, plus d’une centaine

d’organisations (ONG) tirent la sonnette d’alarme et exhortent les gouvernements à agir pour :

♥ faire ouvrir tous les points de passage terrestres ;

♥ rétablir l’approvisionnement complet en nourriture, en eau potable, en fournitures

médicales, en articles de première nécessité et en carburant à travers un mécanisme fondé

sur les principes humanitaires et dirigé par l’ONU ;

♥ mettre fin au siège et conclure un cessez-le-feu immédiat.

«Chaque matin, la même question résonne dans toute la bande de Gaza : vais-je manger

aujourd’hui ?», a rapporté le représentant de l’une des organisations.

Des massacres ont lieu presque quotidiennement dans les emplacements de

distribution alimentaire à Gaza.

Au 13 juillet, l’ONU a confirmé que 875 Palestiniens avaient été tués

alors qu’ils tentaient d’obtenir de la nourriture, soit 201 sur les routes d’acheminement de

l’aide humanitaire et les autres sur les sites de distribution. Des milliers d’autres ont été

blessés.

Parallèlement, les forces israéliennes ont déplacé de force près de deux millions de

personnes épuisées, le dernier ordre de déplacement massif ayant été lancé le 20 juillet,

confinant la population palestinienne dans moins de 12 % du territoire de Gaza.

Le Programme alimentaire mondial avertit que les conditions actuelles rendent les opérations

intenables. Affamer des civils comme méthode de guerre constitue un crime de guerre.

Juste à l’extérieur de Gaza, dans des entrepôts – et même à l’intérieur de Gaza –, des

tonnes de nourriture, d’eau potable, de fournitures médicales, d’articles de première

nécessité et de carburant restent intactes, les organisations humanitaires étant empêchées

d’y accéder ou de les distribuer.

Les restrictions, les retards et la fragmentation imposés par le gouvernement israélien en

vertu de son siège total ont engendré le chaos, la famine et la mort. Un travailleur

humanitaire fournissant un soutien psychosocial a évoqué l’impact dévastateur sur les

enfants :

«Les enfants disent à leurs parents qu’ils veulent aller au

paradis, car au moins là-bas, il y a de quoi manger».

Les médecins rapportent des taux records de malnutrition

aiguë, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

Des maladies telles que la diarrhée aiguë se propagent, les

marchés sont vides, les déchets s’accumulent et des adultes

s’effondrent dans les rues, victimes de la faim et de la

déshydratation.

Les distributions à Gaza s’élèvent en moyenne à

seulement 28 camions par jour, ce qui est loin d’être

suffisant pour plus de deux millions de personnes, dont

beaucoup n’ont reçu aucune aide depuis des semaines.

Le système humanitaire dirigé par l’ONU n’a pas échoué,

il a été empêché de fonctionner.

Les agences humanitaires ont les capacités et les ressources nécessaires pour

intervenir à grande échelle. Mais l’accès nous étant refusé, nous ne pouvons venir

en aide à celles et ceux qui en ont besoin, y compris nos propres équipes épuisées et affamées.

Le 10 juillet, l’Union européenne et Israël ont annoncé des mesures visant à renforcer l’aide

humanitaire. Mais ces promesses de « progrès » sonnent creux tant qu’il n’y a pas de

changement réel sur le terrain. Chaque jour sans aide humanitaire en continu signifie que

davantage de personnes meurent de maladies évitables. Des enfants meurent de faim en

attendant des promesses qui ne se concrétisent jamais.

Les Palestiniennes et les Palestiniens sont pris au piège dans un cycle d’espoir et de

désespoir, attendant de l’aide et un cessez-le-feu, pour se réveiller chaque jour dans des

conditions qui ne cessent de se détériorer. Il ne s’agit pas seulement d’une souffrance

physique, mais aussi psychologique. La survie est comme un mirage. Le système

humanitaire ne peut pas fonctionner sur la base de fausses promesses. Les organisations

humanitaires ne peuvent pas travailler avec des calendriers changeants ou attendre des

engagements politiques qui échouent à donner accès à la population.

♥ Les gouvernements doivent cesser d’attendre la permission d’agir. Nous ne pouvons pas

continuer à espérer que les dispositions actuelles fonctionnent. Il est temps de prendre des

mesures décisives :

♥ exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent ;

♥ lever toutes les restrictions bureaucratiques et administratives ;

♥ ouvrir tous les points de passage terrestres ;

♥ garantir l’accès à toutes les personnes dans toute la bande de Gaza ;

♥ rejeter les modèles de distribution contrôlés par l’armée ;

♥ rétablir une réponse humanitaire fondée sur les principes

humanitaires et dirigée par l’ONU ;

♥ et continuer à financer les organisations humanitaires

impartiales et fondées sur les principes humanitaires.

Les États doivent prendre des mesures concrètes pour mettre fin au siège,

telles que l’arrêt du transfert d’armes et de munitions vers Israël.

Les mesures fragmentaires et les gestes symboliques, tels que les largages aériens ou les

accords d’aide déficients, servent de paravent à l’inaction. Elles ne peuvent remplacer les

obligations juridiques et morales des États de protéger les civils palestiniens et de garantir

un accès significatif à grande échelle. Les États peuvent et doivent sauver des vies avant

qu’il n’y en ait plus à sauver.

Les signataires :

1. American Friends Service Committee (AFSC)

2. A.M. Qattan Foundation

3. A New Policy

4. ACT Alliance

5. Action Against Hunger (ACF)

6. Action for Humanity

7. ActionAid International

8. American Baptist Churches Palestine Justice Network

9. Amnesty International

10. Asamblea de Cooperación por la Paz

11. Associazione Cooperazione e Solidarietà (ACS)

12. Bystanders No More

13. Campain

14. CARE

15. Caritas Germany

16. Caritas Internationalis

17. Caritas Jerusalem

18. Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD)

19. Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

20. CESVI Fondazione

21. Children Not Numbers

22. Christian Aid

23. Churches for Middle East Peace (CMEP)

24. CIDSE- International Family of Catholic Social Justice Organisations

25. Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)

26. Council for Arab‑British Understanding (CAABU)

27. DanChurchAid (DCA)

28. Danish Refugee Council (DRC)

29. Development and Peace – Caritas Canada

30. Doctors against Genocide

31. Episcopal Peace Fellowship

32. EuroMed Rights

33. Friends Committee on National Legislation (FCNL)

34. Forum Ziviler Friedensdienst e.V.

35. Gender Action for Peace and Security

36. Glia

37. Global Legal Action Network (GLAN)

38. Global Witness

39. Health Workers 4 Palestine

40. HelpAge International

41. Human Concern International

42. Humanity & Inclusion (HI)

43. Humanity First UK

44. Indiana Center for Middle East Peace

45. Insecurity Insight

46. International Media Support

47. International NGO Safety Organisation

48. Islamic Relief

49. Jahalin Solidarity

50. Japan International Volunteer Center (JVC)

51. Justice for All

52. Kenya Association of Muslim Medical Professionals (KAMMP)

53. Kvinna till Kvinna Foundation

54. MedGlobal

55. Medico International

56. Medico International Switzerland (medico international schweiz)

57. Medical Aid for Palestinians (MAP)

58. Mennonite Central Committee (MCC)

59. Medicine for the People – Belgium (MPLP/GVHV)

60. Médecins Sans Frontières (MSF)

61. Médecins du Monde France

62. Médecins du Monde Spain

63. Médecins du Monde Switzerland

64. Mercy Corps

65. Middle East Children’s Alliance (MECA)

66. Movement for Peace (MPDL)

67. Muslim Aid

68. National Justice and Peace Network in England and Wales

69. Nonviolence International

70. Norwegian Aid Committee (NORWAC)

71. Norwegian Church Aid (NCA)

72. Norwegian People’s Aid (NPA)

73. Norwegian Refugee Council (NRC)

74. Oxfam International

75. Pax Christi England and Wales

76. Pax Christi International

77. Pax Christi Merseyside

78. Pax Christi USA

79. Pal Law Commission

80. Palestinian American Medical Association

81. Palestinian Children’s Relief Fund (PCRF)

82. Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

83. Peace Direct

84. Peace Winds

85. Pediatricians for Palestine

86. People in Need

87. Plan International

88. Première Urgence Internationale (PUI)

89. Progettomondo

90. Project HOPE

91. Quaker Palestine Israel Network

92. Rebuilding Alliance

93. Refugees International

94. Saferworld

95. Sabeel‑Kairos UK

96. Save the Children (SCI)

97. Scottish Catholic International Aid Fund

98. Solidarités International

99. Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina

100. Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

101. Terre des Hommes Italia

102. Terre des Hommes Lausanne

103. Terre des Hommes Nederland

104. The Borgen Project

105. The Center for Mind-Body Medicine (CMBM)

106. The Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

107. The International Development and Relief Foundation

108. The Institute for the Understanding of Anti‑Palestinian Racism

109. Un Ponte Per (UPP)

110. United Against Inhumanity (UAI)

111. War Child Alliance

112. War Child UK

113. War on Want

114. Weltfriedensdienst e.V.

115. Welthungerhilfe (WHH)

116. Humanité & Inclusion https://les7duquebec.net/archives/300928