mercredi, septembre 17, 2025
Guerre psychologique et propagande, quelques principes, la manipulation sémantique…3e capsule (Icaros)

Robert Bibeau

Dans un article précédent nous avions présenté les deux premières capsules de la Guerre psychologique, propagande et technique de persuasion, dans la guerre que la classe bourgeoise – dominante – mène contre la classe prolétarienne – dominée – et contre le peuple tout entier.

  1.  Guerre psychologique :  Le principe de la connaissance commune. « J’y croit puisque tout le monde y croit« ;   https://youtu.be/xlhDRfFL2WI   et  Guerre psychologique et propagande, quelques principes – les 7 du quebec et ici:  https://les7duquebec.net/archives/301616
  2. Guerre psychologique :  Le principe de subversion programmée et de la double pensée. « Lorsque le système souhaite que nous soyons « anti-système » (sic).  Guerre psychologique et propagande, quelques principes – les 7 du quebec et ici:   https://youtu.be/OnJUzrNnddc
  3. Guerre psychologique : Le principe de la manipulation sémantique suivant les règles de la novalangue  présentées dans le roman de Georges Orwell « 1984« . « Si tu contrôle la langue, tu contrôle les esprits » ici: https://youtu.be/xlhDRfFL2WI et ci-contre.

 

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

