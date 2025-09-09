Guerre psychologique et propagande, quelques principes

31 Views

Mensonges flagrants, provocations, contradictions… Icaros nous parle ici de la subversion dans la guerre psychologique menée contre le prolétariat et contre les peuples.

Guerre psychologique – la connaissance communément admise

Dans cette première « capsule » Essentiel News, Icaros explique un principe essentiel des techniques de guerre psychologique: il s’agit de la connaissance commune.

Dans cette présentation, Icaros explique le rôle que jouent les médias de masse pour forger la «connaissance commune»; il démontre qu’on n’a pas besoin de soi-même croire en ce que les médias de masse diffusent pour être influencés par ces médias de propagande de masse.

La connaissance commune est adjacente à la théorie de l’identité sociale et sous-tend, pour tous ceux qui disposent d’une intelligence dépendante, le conformisme de la pensée (c’est-à-dire la délégation de son discernement à la populace, «j’y crois puisque tout le monde y croit»).(1) https://youtu.be/05O1m5IBBGA

Ce principe avait d’abord été présenté par écrit dans l’article du 6 mars 2025 La vidéo «Trump-Gaza» et la guerre psychologique contemporaine. Voir ici : https://essentiel.news/video-trump-gaza-et-guerre-psychologique-contemporaine/

Guerre psychologique – subversion programmée

Dans cette deuxième «capsule» Essentiel News, Icaros explique un principe de guerre psychologique tout aussi important que le précédent que vous trouverez ici: https://youtu.be/05O1m5IBBGA celui de la subversion programmée et de la double pensée. (2)

Icaros démontre que le système de propagande de masse cherche délibérément à cultiver le cynisme, le dégoût et la révolte. En d’autres termes, le système souhaite que les gens deviennent antisystèmes !!! Pourquoi ?

La nature exacte de ce sentiment de révolte change selon l’identité sociale que l’on s’identifie plutôt «à droite» ou «à gauche» (sic). Tantôt on accuse le «mondialisme dirigiste», et tantôt c’est le «capitalisme libéral» qui est en cause; pourtant, dans les deux cas, le dégoût est le même, et de part et d’autre ce cynisme est sciemment cultivé.

La seconde vidéo commence en donnant quelques exemples de subversion manifeste, lorsque des « os » sont délibérément jetés aux «complotistes» coupables du crime de la pensée décrit par Orwell dans son roman «1984».(2)

Le principe plus général de «révélation de la méthode» est ensuite expliqué, et ses objectifs probables énumérés.

Icaros conclut en émettant l’hypothèse d’un point d’inflexion prochain, et en mettant en garde de ne pas succomber aux provocations, à la haine, ou à la survenance d’un quelconque sauveur.

Commentaires

Deux exposés intéressants par l´apparente contradiction des faits qu’il relate (ex.: pourquoi ne pas avoir planqué des «armes de destruction massive en Iraq» pour valider les mensonges du récit officiel). L’aspect second degré des explications a pour effet que la bourgeoisie – les médias de propagande qu’elle possède – en offrant à la populace des faits préjudiciables à ses intérêts provoquerait une «révolte patentée, éphémère et défaitiste»… «Nous ne pouvons rien changer. La dernière fois avec les Gilets jaunes ça n’a rien donné…etc.» voir LES MAGNIFIQUES SAUVAGES (Gilets jaunes au poste de combat) – les 7 du quebec

L’analyse d’Icaros fait fi des contradictions au sein de la bourgeoisie elle-même dont les factions en lutte s’affrontent pour le partage de l’argent et dont chaque «famille» a ses propres «sources» et ses propres médias dont elles se servent pour dénoncer ses rivaux et s’arracher le capital.

Un des effets pervers de l’impunité du mensonge sert la bourgeoisie en prouvant au monde entier qu’elle peut mentir effrontément, que ce soit prouvé et qu’il n’y a aucune conséquence, preuve ultime de sa domination sans partage, de sa dictature démocratique électoraliste, et de l’impuissance du prolétariat et du peuple opprimé.