7 de garde L’Iran mène le bal des négociations pendant la guerre d’attrition 27 mars 2026 Robert Bibeau 23 Views 1 Comment L’Iran dit à Trump : « on ne veut pas de tes négociateurs de pacotilles — envoie Vance et le détroit reste fermé » Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “L’Iran mène le bal des négociations pendant la guerre d’attrition”
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