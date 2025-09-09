Ce traitre de Mélenchon appelle à la non-violence pour le 10 septembre 2025 (vidéo)

134 Views

Mélenchon tente de stériliser le mouvement

En appelant à la non-violence

Enregistré au 20 heures de France 2 le 8 septembre 2025

Il a peur de ne pas être élu, alors il fait de la lèche auprès des médias du pouvoir !

Mais, appeler ainsi le mouvement « Bloquons tout » à la non-violence est totalement contradictoire avec ses déclarations du 22 août 2025 :

« Notre stratégie est d’aider et de servir le mouvement. Nous ne sommes PAS un parti d’avant-garde qui trace la direction politique des masses. Nous sommes un mouvement politique qui aide les masses à s’auto-organiser. »

Voir la preuve de cette déclaration dans la vidéo ci-dessous :

Tous les partis du NFP soutiennent le mouvement

Enregistré sur franceinfo le 22 août 2025 vers 19h30

Bien entendu ce mouvement fait peur aux syndicats.

Les syndicats n’aiment pas les mouvements auto-organisés. Je me rappelle, à propos de la coordination des cheminots en 1986, le pauvre krasucky, chef de la CGT, qui répétait en criant à la radio : « La seule coordination, c’est la CGT ! » Et non, la seule coordination, c’était la coordination !

Jean-Luc Mélenchon après 4’36 :

« Notre stratégie est d’aider et de servir le mouvement. Nous ne sommes PAS un parti d’avant-garde qui trace la direction politique des masses. Nous sommes un mouvement politique qui aide les masses à s’auto-organiser. »

Maintenant, il se prend pour l’avant-garde du mouvement du 10 septembre en lui faisant des recommandations, voire en lui donnant des ordres !

Bien à vous,

