Ce traitre de Mélenchon appelle à la non-violence pour le 10 septembre 2025 (vidéo)
Mélenchon tente de stériliser le mouvement
En appelant à la non-violence
Enregistré au 20 heures de France 2 le 8 septembre 2025
Il a peur de ne pas être élu, alors il fait de la lèche auprès des médias du pouvoir !
Mais, appeler ainsi le mouvement « Bloquons tout » à la non-violence est totalement contradictoire avec ses déclarations du 22 août 2025 :
« Notre stratégie est d’aider et de servir le mouvement. Nous ne sommes PAS un parti d’avant-garde qui trace la direction politique des masses. Nous sommes un mouvement politique qui aide les masses à s’auto-organiser. »
Voir la preuve de cette déclaration dans la vidéo ci-dessous :
Tous les partis du NFP soutiennent le mouvement
Enregistré sur franceinfo le 22 août 2025 vers 19h30
Bien entendu ce mouvement fait peur aux syndicats.
Les syndicats n’aiment pas les mouvements auto-organisés. Je me rappelle, à propos de la coordination des cheminots en 1986, le pauvre krasucky, chef de la CGT, qui répétait en criant à la radio : « La seule coordination, c’est la CGT ! » Et non, la seule coordination, c’était la coordination !
Jean-Luc Mélenchon après 4’36 :
Maintenant, il se prend pour l’avant-garde du mouvement du 10 septembre en lui faisant des recommandations, voire en lui donnant des ordres !
Bien à vous,
do
2 réflexions sur “Ce traitre de Mélenchon appelle à la non-violence pour le 10 septembre 2025 (vidéo)”
Le pouvoir veut des débordements avec Les black blocs policiers ( photographies au cul de leur camion à se déguiser lors des gilets jaunes).
Guerre civile = Macronescu qui reste au pouvoir sans élections, même pas besoin d utiliser les logiciels de fraude électorale.
Alors rassurez vous ce ne sera pas calme, et melanchouille aura Le sang des lycéens sur Les mains d après Les voyants.
Versão em Língua Portuguesa:
