Asie/Afrique

NON à la participation de l’équipe « Israël Premier Tech » aux prix cyclistes de Montréal et Québec

Rendez-vous à Montréal, le 14 septembre, à 13 h,
au monument à George-Étienne Cartier (avenue du Parc)
Pour le Grand Prix à Québec, le 12 septembre, à 9 h, au Parc de la Francophonie, 758 Grande Allée Est.

 Pétition et manifestations : NON à la participation de l’équipe sioniste
               Israël Premier Tech aux Grands Prix Cyclistes 
PRÉCISION : Il ne s’agit pas de l’équipe nationale d’Israël, mais d’une équipe privée, que son propriétaire israélo-québécois, admirateur de Netanyahou et de Trump, a créée pour redorer l’image d’Israël.
Pour suivre l’actualité du Collectif Échec à la guerre :
Notre adresse postale est :
Collectif Échec à la guerre
UPS Store 306, # 127
765 rue Beaubien Est
Montréal, QC,  H2S 1S8
N.B. Il n’y a pas de bureau du Collectif à cet endroit, ce n’est qu’une adresse postale.

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

Une réflexion sur “NON à la participation de l’équipe « Israël Premier Tech » aux prix cyclistes de Montréal et Québec

