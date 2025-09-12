Israël frappe Doha pour éliminer des hauts responsables du Hamas

RTS – La Matinale du 10 septembre 2025, à 7 h – Myriam Benraad

Cliquer sur l’image pour voir cette vidéo de 6’07

RTS le 10 septembre 2025 : Israël a bombardé mardi 9 septembre 2025 le Qatar, ciblant des représentants du Hamas et faisant six morts dans leur entourage. Cette attaque sur le sol d’un pays allié des Etats-Unis illustre une divergence d’intérêt et d’objectifs entre Washington et Tel Aviv.

do le 10 septembre 2025 :

Trump fait semblant d’être en désaccord avec Netanyahu alors que c’est lui qui lui a donné l’ordre d’assassiner de hauts dirigeants du Hamas au Qatar attirés là par de prétendues négociations !

Rien n’a changé : Les Américains n’ont jamais respecté un seul traité de paix. Déjà, les cow-boys tuaient les chefs Indiens venus signer de tels traités. Ils les tuaient dès qu’ils arrivaient dans le camp militaire américain. Avant-même qu’ils soient descendus de cheval. C’est comme ça qu’ils ont eu Hassan Nasrallah ; ils lui ont parlé de négociations alors il s’est pas méfié. C’est comme ça qu’ils ont roulé l’Iran : ils l’ont endormi en parlant d’un traité de paix, et lui ont immédiatement après tiré dessus avec leur porte-avions nommé « Israël ». Et ils ont procédé de même avec les chefs du Hamas !

