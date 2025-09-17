La classe capitaliste veut que vous pensiez qu’Israël contrôle l’Empire Américain

72 Views

par Jonathan Cook

Les élites occidentales ne se soucient pas de ce que vous pensez ou dites, tant que vous ne remarquez pas que ce sont elles qui gagnent de l’argent grâce à un génocide, en dépouillant les économies occidentales de leurs actifs et en saccageant notre planète.

Inévitablement, plus les actions de l’Occident sont extrêmes – en aidant activement, par exemple, le génocide israélien à Gaza – plus les hypothèses sur les causes de ce comportement sont extrêmes.

En conséquence, certains tombent dans un piège facile tendu par les institutions occidentales. Ils supposent que le petit Israël contrôle l’Occident et sa politique étrangère, et consacrent ensuite leur énergie à défendre ce cadre analytique.

En un sens, le débat sur la question de savoir si Israël contrôle l’Occident ou si l’Occident contrôle Israël ne peut être gagné sur la seule base des faits. Il est trop facile de sélectionner les faits qui correspondent à son point de vue. Il est plus logique d’essayer de comprendre le contexte dans lequel ce débat s’inscrit et de se demander «Cui bono ?», ou «À qui profite-t-il en fin de compte ?»

J’ai publié un long essai cette semaine, que vous pouvez lire ici, dans lequel je soutiens que l’Occident utilise Israël pour donner un vernis moral à ses propres objectifs coloniaux plus vastes dans le Moyen-Orient riche en pétrole – des objectifs que l’Occident poursuit depuis plus d’un siècle, lorsque la Grande-Bretagne a promis d’implanter une entité explicitement «coloniale», qu’elle a façonnée comme un «État juif», dans la gorge du monde arabe.

En clair, la thèse selon laquelle c’est l’Occident qui contrôle Israël, et non l’inverse, n’exclut pas le fait évident qu’Israël poursuit ses propres objectifs et s’immisce dans la politique intérieure occidentale pour les atteindre. Il peut le faire tant que ces objectifs n’entrent pas en conflit significatif avec le programme impérial plus vaste de l’Occident, qui vise à exercer une «domination militaire mondiale à tous les niveaux» et à contrôler les ressources.

On peut croire qu’Israël est un État client à part entière de l’Occident sans avoir à écarter le fait qu’il existe un puissant lobby israélien qui cherche à élargir sa marge de manœuvre dans le cadre des objectifs généraux de la politique étrangère occidentale, ou le fait que certains dirigeants israéliens, comme Benjamin Netanyahou, sont plus difficiles à gérer que d’autres pour les élites de Washington.

On peut aussi concilier cela avec le fait qu’Israël – dans la mesure où ses objectifs concordent plus ou moins avec l’agenda de politique étrangère d’une bureaucratie invisible et permanente à Washington – peut faire tourner en bourrique un président américain essayant de le maîtriser dans le cadre de sa propre création de mythes, comme Barack Obama a manifestement essayé de le faire, sans succès.

Passivité politique

Cette politique de surface est ce que l’on nous encourage à considérer comme de la «vraie politique». Il n’en est rien. Les élections, comme on dit, ne seraient pas autorisées si elles avaient un réel impact. Dans les systèmes politiques occidentaux, la soi-disant droite et la soi-disant gauche partagent les mêmes postulats fondamentaux en matière de politique étrangère : le maintien du contrôle occidental sur les ressources mondiales.

Remettre en question la finalité de l’OTAN et le néocolonialisme qu’elle incarne est en soi un signal d’alarme suffisant pour vous faire désigner comme l’ennemi public n°1, comme l’a rapidement découvert l’ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn. Tout comme le nouveau chef du Parti vert britannique, Zack Polanski, s’il commence à faire des percées électorales significatives.

Les partis politiques traditionnels ont toute liberté pour se chamailler sur les détails de la politique intérieure. C’est sur cela que nous sommes encouragés à nous concentrer. Devons-nous soutenir une austérité extrême qui profite aux élites fortunées, ou une austérité légèrement moins extrême qui profite également aux élites fortunées, mais dans une moindre mesure ? Soutenir un Brexit qui profite à un groupe d’oligarques, ou un maintien dans l’UE qui profite à un autre groupe d’oligarques ?

Plus généralement, les élites occidentales – la classe des milliardaires – se protègent et protègent les structures de pouvoir qu’elles ont créées pour préserver leur richesse en véhiculant, principalement par l’intermédiaire des médias officiels, de profondes idées fausses sur la nature de nos systèmes politiques. Elles veulent que nous cherchions aux mauvais endroits.

Pour beaucoup – la majorité – l’erreur est de penser que nous, le peuple, contrôlons le système politique mais que les politiciens corrompus nous ont laissé tomber.

Pour d’autres, il s’agit d’imaginer que de puissants lobbies – comme celui d’Israël – déforment et empoisonnent ce qui serait autrement des structures politiques beaucoup plus réactives et bienveillantes.

Ces deux approches conduisent à la passivité politique en posant un diagnostic erroné de la réalité. Elles partent toutes deux du principe que notre politique peut être améliorée en s’attaquant aux problèmes superficiels.

Dans le premier cas, la solution consiste à élire un Donald Trump aux États-Unis ou un Nigel Farage au Royaume-Uni qui se prétendent – en contradiction directe avec leur propre histoire au sein des élites occidentales – des outsiders défendant les citoyens ordinaires. Sans surprise, ils souhaitent que vous fassiez des boucs émissaires sur les «immigrants illégaux», les «profiteurs des aides sociales» et la «gauche traîtresse», au lieu de vous attaquer à la classe des milliardaires qu’ils représentent réellement.

Dans le deuxième cas, la solution consiste à débusquer un agent étranger – le lobby israélien – qui a infiltré et contaminé le système politique, et ainsi à restaurer la santé de ce système.

Ces deux poursuites futiles de changements politiques illusoires ne font que donner plus de temps à la classe des milliardaires et à ses structures de pouvoir discréditées, qui poussent notre espèce et d’autres espèces au bord de l’extinction, pour continuer à faire comme si de rien n’était.

Double avantage

L’hypothèse selon laquelle «Israël contrôle l’Occident» est une double aubaine pour la classe des milliardaires et totalement autodestructrice pour ceux qui veulent un véritable changement politique.

Premièrement, cela détourne notre attention de l’endroit où se trouve le véritable pouvoir et de ceux qu’il sert : la classe des milliardaires et leurs partisans.

Deuxièmement, la classe des milliardaires, en affirmant à tort que l’État génocidaire d’Israël représente les Juifs, peut alors facilement dénoncer l’affirmation selon laquelle Israël contrôle l’Occident comme une nouvelle forme d’«antisémitisme». Les États occidentaux, soi-disant engagés dans une lutte contre ce «nouvel antisémitisme», peuvent alors justifier l’accroissement de leurs pouvoirs pour réprimer la liberté d’expression et étendre les lois antiterroristes.

Un cadre d’analyse approprié – bien plus utile si nous voulons changer notre réalité actuelle et désastreuse – mène dans une direction entièrement différente.

Il comprend qu’il existe une raison bien plus plausible pour laquelle l’Occident a fourni les bombes pour détruire Gaza, a sapé le rôle des agences d’aide de l’ONU pour aider Israël à affamer un million d’enfants et a effectué des vols d’espionnage au-dessus de Gaza pour recueillir des renseignements afin d’aider Israël à cibler des journalistes et à tuer des travailleurs humanitaires.

Un cadre analytique approprié peut expliquer pourquoi Trump et les dirigeants européens souhaitent feindre l’indignation face à l’attaque d’Israël contre un allié, le Qatar, même s’il est clair que les États-Unis ont donné à Israël le feu vert pour l’attaque – une tentative d’assassinat des négociateurs du Hamas qui étaient sur le point de signer un accord de cessez-le-feu pour ramener chez eux les captifs israéliens dont Israël et l’Occident se soucient tant, nous dit-on, qu’ils ont dû assassiner et mutiler des centaines de milliers de Palestiniens pour faire avancer le retour de ces captifs.

La vérité, c’est que nous vivons dans une bulle de fiction politique. Les médias et Hollywood – les bras armés des relations publiques de la classe des milliardaires – créent des contes de fées destinés à nous maintenir dans l’ignorance, la division et les querelles. Ils se moquent de ce que vous pensez ou dites, tant que vous ne remarquez pas que la classe des milliardaires s’enrichit grâce à un génocide, pille les économies occidentales et saccage notre planète.

L’ampleur de tout cela est trop grave, trop terrifiante pour que la plupart d’entre nous puissent y faire face. Mais nous devons y faire face, si nous voulons garder l’espoir d’améliorer notre monde.

source : The Unz Review via La Cause du Peuple