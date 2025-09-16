53 Views

par Philippe Rosenthal

«Perte de contrôle», «inflation», «crise de la dette» sont les éléments qui sont en train de provoquer le krach en France.

Avec l’effondrement de la France, c’est l’effondrement de la zone euro. «Le gouvernement parisien est en faillite, une fois de plus», martèle Bild. Les experts du monde de la finance en Allemagne lancent un regard méprisant sur ceux qui dirigent la France d’aujourd’hui.

«Le Premier ministre français François Bayrou a été évincé par un vote de confiance», poursuit le tabloïd qui fait et défait les gouvernements en Allemagne. C’est qu’avec la chute de la France, il y a «des conséquences potentiellement dramatiques pour toute la zone euro!», avertit Bild. «La France pourrait donc devenir la prochaine Grèce, mais en bien pire!»

Bayrou a lui-même lancé le vote de confiance pour s’assurer le soutien de son plan d’austérité de 44 milliards d’euros. Cependant, l’opposition a immédiatement annoncé son opposition, et elle a mis sa menace à exécution: lors du vote de confiance lundi soir à l’Assemblée nationale, Bayrou n’a recueilli que 194 voix. «364 députés ne l’ont pas soutenu», note Observateur Continental: le vote de confiance initiée par Bayrou en personne à l’Assemblée nationale a désapprouvé la déclaration de politique générale du gouvernement.» C’est une défaite cuisante pour le président Emmanuel Macron», stipule Bild.

La dette de la France représente 116% de la production économique. Bild a interrogé des experts du monde de la finance et leur a demandé d’exposer les conséquences pour la France et l’Europe? «Le président de l’Ifo, le professeur Clemens Fuest, qui est un économiste allemand, conseiller politique et professeur d’économie à l’Université Ludwig Maximilian de Munich et président de l’Institut Ifo, met en garde dans Bild contre «une nouvelle hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’État françaises et des charges pesant sur le budget français». «Cela s’explique par la crainte des investisseurs d’un défaut de paiement sur les obligations françaises. Le déficit public français est déjà colossal: la dette du pays représente 116% de la production économique!», avertit-il.

Avec la chute de la France, la stabilité de la zone euro et la Banque centrale européenne sont sous pression. Le professeur Friedrich Heinemann, directeur du département de recherche «Fiscalité des entreprises et finances publiques» au Centre de recherche économique européenne (ZEW) à Mannheim, l’affirme clairement: «La situation en France nuit à la réputation de l’euro et pourrait également mettre la Banque centrale européenne sous pression. La dette française risque désormais de perdre le contrôle».

Avec la chute de la France, c’est le retour du choc des prix. Bild évoque «l’inquiétude des experts: la Banque centrale européenne (BCE) pourrait tirer les marrons du feu et acheter des obligations françaises». Jörg Krämer, économiste en chef de la Commerzbank, a déclaré au tabloïd: «Si un État membre ne trouvait plus suffisamment d’acheteurs pour ses obligations, la BCE interviendrait à nouveau, achèterait massivement des obligations et baisserait les taux d’intérêt. Mais cela entraînerait une inflation à long terme». Cela signifie que les prix pourraient à nouveau augmenter. «Le signal envoyé aux ministres des Finances de l’UE serait également fatal», avertissent les experts à Bild car «au lieu d’épargner, le pays serait finalement récompensé pour s’être endetté, malgré la limite claire du déficit pour les États membres (3% du produit intérieur brut)».

«Mais si la France continue d’enregistrer des déficits budgétaires aussi élevés à long terme, la dette nationale continuera d’augmenter sans relâche et, rapportée à la production économique, pourrait atteindre presque le niveau de l’Italie dans dix ans. Cela augmente le risque d’une résurgence de la crise de la dette souveraine à un moment donné», rapporte Jörg Krämer. Bild constate: «La France pourrait donc devenir la prochaine Grèce, mais en bien pire! Parce qu’elle compte plus d’habitants (68 millions, Grèce: 11 millions), une puissance économique plus importante (2.900 milliards d’euros; Grèce: 238 milliards d’euros) et une dette nettement plus importante (3.300 milliards d’euros; Grèce: 300 milliards d’euros)».

Si l’UE doit survivre à la chute de la France, elle doit taper dans le portemonnaie des Français. Les experts allemands sont affirmatifs et s’exprimant comme les Gauleiter de la France du Troisième Reich: «Les problèmes de la France sont également d’origine nationale. Ils résultent d’années de politique budgétaire laxiste et de l’incapacité à mettre en œuvre des réformes». Et, pour eux, «la Commission européenne, qui est -bien sûr- dirigée par l’Allemande von der Leyen, doit désormais faire preuve de plus de rigueur, sinon personne ne croira à la mise en œuvre du cadre européen de la dette». La France devient ainsi l’esclave absolue de l’autorité allemande même s’il faut bien se l’avouer que c’est à cause de l’élite actuelle en France que le destin des Français est menacé.

L’UE et Berlin craignent la chute de la France et de leur poulain Macron car «une paralysie politique du deuxième plus grand pays de la zone euro serait néfaste pour les grands défis communs de l’UE car cela pourrait également nuire à la capacité d’action de l’UE». L’UE ne pourra pas mener ses plans pour faire la guerre commerciale et la guerre à la Russie. Avec la chute de la France, ce sont les ambitions belliqueuses de la caste mondialiste qui explosent en plein vol, déjà que les sanctions de l’UE n’ont jamais fonctionné pour mettre à genoux l’économie russe.

«La crise financière de la France représente un fardeau supplémentaire pour son propre développement économique», concluent les experts financiers. «Le moment de la chute du gouvernement français ne pourrait guère être plus mal choisi», s’attriste Bild qui agit comme un véritable organe de propagande pour Kiev contre la Russie.

Pour le Berliner Zeitung, «le vacillement de Macron menace d’entraîner l’Europe dans l’abîme». «Après la chute du gouvernement, la France s’enfonce dans une crise politique et économique», poursuit le quotidien de Berlin, avertissant comme Bild: «La faiblesse de Macron met également à rude épreuve le rôle de l’Europe sur la scène internationale».

Macron a non seulement détruit de l’intérieur la France avec son arrogance, mais il entraîne avec la chute de la France celle de la zone euro. En fait, sa chute représente la libération du peuple de France et des autres nations européennes qui se trouvent sous le diktat de Bruxelles. La Russie, elle, sort grandie et plus puissante sur la scène internationale.

source : Observateur Continental