7 de garde Thierry Meyssan: Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Iran et Qatar. Le proxy israélien au service de l’Amérique tue le droit international? 16 septembre 2025 Robert Bibeau 70 Views 1 Comment Partager : Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “Thierry Meyssan: Gaza, Liban, Syrie, Yémen, Iran et Qatar. Le proxy israélien au service de l’Amérique tue le droit international?”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/09/thierry-meyssan-gaza-libano-siria-iemen.html