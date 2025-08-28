Invités Guerre et famine face à la diplomatie mondiale (Jacques Baud) 28 août 2025 Robert Bibeau 135 Views 2 Comments Partager : Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
2 réflexions sur “Guerre et famine face à la diplomatie mondiale (Jacques Baud)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/08/guerra-e-fome-face-diplomacia-mundial.html
A VISIONNER POUR QUI VEUT SAVOIR ET COMPRENDRE LE GÉNOCIDE DES PALESTINIENS MARTYRS.
L’ex-COLONEL de l’armée suisse, Jacques Baud, authentique expert militaire ayant servi dans l’«active» au sein de mission de maintien de la paix de l’ONU, analyste stratégique spécialiste du renseignement et du «terrorisme», ayant participé réellement à plusieurs missions de l’ONU, conseiller spécial de l’ONU sur le DROIT INTERNATIONAL HUMAIN et SURTOUT LA CIBLE DES CALOMNIES VICIEUSES DE L’ENCYCLOPÉDIE DE LA CIA, wikipédia, boycotter par tous les merdias mainstream et alternatifs des milliardaires et accusé de «conspirationniste et de complotiste», TOUTES DES preuves irréfutables de la véracité et de la qualité de ses analyses, nous expose dans cette entrevue la COMPLICITÉ AVEC LES GÉNOCIDAIRES ISRAÉLIENS, DE TOUS LES ÉTATS signataires de la Convention pour la prévention du génocide et sa punition et des TOUS LES MERDIAS MAINSTREAM DES MILLIARDAIRES et de leurs FAUX JOURNALISTES CORROMPUS, tout particulièrement les U$A et leurs va$$aux occidentaux.
Faits et textes de loi à l’appui, il démontre que l’occident RACISTE est revenu à l’ignoble époque du nazisme hitlérien, du fascisme mussolinien, du militarisme japonais et de la collaboration pétainiste et al, remplaçant les «juifs» martyrs par les palestiniens martyrs, l’histoire se répète prouvant que les dirigeants mondiaux étaient et sont toujours des monstres de cupidité inhumaines.
A suivre.