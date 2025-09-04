La Russie, la Chine et les BRICS enterrent le dollar américain ! (Pepe Escobar)
par Danny Haiphong.
Poutine et la Chine viennent de lancer une véritable bombe BRICS sur Trump, selon l’analyste géopolitique Pepe Escobar, et cela dévaste le dollar américain de manière inattendue. La guerre de Trump contre les BRICS vient de se retourner contre lui et tout est sur le point de changer.
source : Danny Haiphong
2 réflexions sur “La Russie, la Chine et les BRICS enterrent le dollar américain ! (Pepe Escobar)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/09/a-russia-china-e-os-brics-enterram-o.html
Ping : La Russie, la Chine et les BRICS enterrent le dollar américain ! (Pepe Escobar) | Raimanet