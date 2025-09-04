jeudi, septembre 4, 2025
Récents :
Actualite économique

La Russie, la Chine et les BRICS enterrent le dollar américain ! (Pepe Escobar)

Robert Bibeau 105 Views 2 Comments

par Danny Haiphong.  

Poutine et la Chine viennent de lancer une véritable bombe BRICS sur Trump, selon l’analyste géopolitique Pepe Escobar, et cela dévaste le dollar américain de manière inattendue. La guerre de Trump contre les BRICS vient de se retourner contre lui et tout est sur le point de changer.

Pepe Escobar

source : Danny Haiphong

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

2 réflexions sur “La Russie, la Chine et les BRICS enterrent le dollar américain ! (Pepe Escobar)

