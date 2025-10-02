Les énergies fossiles comme motifs récurrents de guerres économiques et commerciales

10 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Le colonel Mc Gregor se fourvoie lorsqu’il affirme que les U$A n’ont plus d’intérêts dans le pétrole et le gaz «arabe» aux motifs que l’empire américain serait autosuffisant. (La guerre américano-israélienne contre le bloc asiatique au Moyen-Orient (Douglas Macgregor) – les 7 du quebec).

Ce raisonnement occulte le fait que ce sont les compagnies capitalistes américaines qui touchent la part du lion dans l’extraction du pétrole et du gaz de leurs «colonies» arabes, profits qu’ils rapatrient aux États-Unis et avec lesquels ils financent les campagnes électorales de leurs estafettes politiques.

Ainsi, pour la dernière campagne électorale présidentielle (2024), le secteur pétrolier/gaz («Big Oil») a contribué pour environ $96 millions à la PAC prorépublicain et $14 millions destinés au candidat Trump. Lors de l’inauguration de la campagne présidentielle, Chevron lui a versé $2 Millions, Exxon et Conoco, qui ont versé $1 Million chacune. Ces plus de $100 Millions de dons dans l’élection de Trump ne comptabilisent pas les dons individuels faits par les actionnaires et les dirigeants milliardaires de ces corporations capitalistes, ni de leurs employés ni les dons faits aux candidats républicains individuellement.

Examinons sommairement les profits gargantuesques réalisés par les compagnies américaines dans le pillage de l’OR NOIR arabe dont Mc Gregor nous dit qu’ils seraient sans intérêt pour Trump et ses acolytes milliardaires.

Visionnez : La guerre américano-israélienne contre le bloc asiatique au Moyen-Orient (Douglas Macgregor) – les 7 du quebec

ExxonMobil (XOM), en 2023, a réalisé entre $4,4 et $10,2 Milliards (Md) pour une moyenne ~$7,3 Md de profits «upstream» dans les pays arabes où elle opère en son nom propre. Pour 2024, les profits seront entre ~ $4,6 et $10,6 Md pour une moyenne estimé de $7,6 Md. (Émirats arabes unis, Qatar, Égypte, Iraq)

Chevron (CVX), en 2023, a réalisé entre $0,6 et $1,8 Md de profits dans ses opérations «arabes» et projette des profits en légère hausse pour 2024 (Koweït et Arabie Saoudite).

ConocoPhillips (COP), en 2023, a réalisé environ $2,39 Md de profits pour ses opérations en Libye seulement. Elle a aussi réalisé des profits au Qatar.

Autres majors OXY, EOG, Marathon, Phillips66, etc., en 2023, ont réalisé d’importants profits de l’exploitation des hydrocarbures dans les pays arabes qui sont chiffrés à quelques milliards de dollars américains.

Au total, il est estimé que les multinationales capitalistes américaines pour 2023 auraient réalisé entre $11 Md et $14 Md de profits pour l’année 2023, montant calculé à partir des paiements faits aux États arabes calculés en fonction des profits réalisés et qui sont répertoriés au bilan financier de chacune de ces multinationales (formule SD, Extraction payment report Blomberg, Reuters).

À ce premier sujet d’intérêt déterminant, il faut ajouter celui du contrôle qu’exerce les U$A sur ses concurrents qui dépendent de leur approvisionnement en pétrole arabe, car comme l’affirmait le criminel de guerre Henry Kissinger:«[C]elui qui contrôle le pétrole contrôle les nations».

Dans cette perspective hégémonique et considérant l’extrême dépendance aux hydrocarbures arabes des économies asiatiques en général et, chinoise, japonaise et sud-coréenne en particulier, il devient évident que les guerres commandées aux mercenaires génocidaires du mandataire SIONAZIS israélien par leur suzerain américain contre les «vendeurs» de pétrole arabe aux concurrents asiatiques, n’est qu’une forme de la guerre de l’empire occidental contre l’Empire chinois oriental pour l’hégémonie mondiale.

Cette guerre pour l’«énergie vitale» s’ajoute à celle contre la Russie par le «proxy » ukrainien, la Russie étant un fournisseur substitut au pétrole arabe, preuve que ce n’est pas «la queue SIONAZIE israélienne qui secoue le chien impérialiste yankee, mais le chien impérialiste yankee qui secoue sa queue SIONAZIE israélienne comme elle secoue son autre queue UKRONAZIS KIÉVIEN dans sa guerre pour l’hégémonie mondiale sans partage.»

Il est pathétique de constater l’ignorance des analystes de la géopolitique mondiale alors que d’aucuns sait que le Japon militariste a déclaré la guerre aux U$A en attaquant Pearl Harbour, le 7 décembre 1941 et déclenchée la Seconde guerre mondiale dans le Pacifique, en réplique au blocus total sur les produits pétroliers et ses dérivés dont le Japon dépendait à 80%, imposé, le 1er août 1941, au Japon par les États-Unis. Le pétrole est le sang de l’industrie moderne et couper l’approvisionnement entraîne la mort et pire encore, l’effondrement des profits des capitalistes.

Tous les analystes bourgeois, à un degré ou à un autre, en sont réduits à s’humilier honteusement avec des «explications» toutes plus débiles les unes que les autres. Pour les plus idiots et ils sont légions, le sort de l’humanité dépendrait des humeurs de Trump, de Poutine, de Macron, de Starmer, de Merz, de Von der Lahyène, de Kaja Kallas et tutti quanti, ad nauseam.

Ces idiots inutiles sont les mêmes qui juraient, il y a une élection de cela, que tout dépendait de Biden, de Poutine, de Jonhson, de Bearbock, de Schultz, de Trudeau, de Macron, tous ces «hasbeen» jetés depuis à la poubelle de l’histoire.

Ainsi, les «décideurs» changent, les décisions restent et il faudrait croire que ces has been décidaient!?… Tous les électorats ont chassé du pouvoir ces «décideurs» et en ont élu d’autres qui juraient qu’ils changeraient les «décisions», ce qu’ils n’ont pas fait comme les menteurs éhontés et renégats qu’ils sont. Dès lors, qu’est-ce qui n’a pas changé malgré le changement de «décideurs» (sic)? Le système capitaliste et les milliardaires qui le dominent dictatorialement et sans partage… la réelle source des problèmes du prolétariat international.

Nombre d’«experts» autoproclamés, patentés et stipendiés ne cherchent même plus à expliquer ces guerres et leurs tribulations, ils s’emploient à répéter comme des perroquets les déclarations mensongères, démagogiques de ceux qui les paient: les milliardaires qui possèdent les médias qui les emploient ou leurs estafettes politiques qui contrôlent les médias publics.

Le colonel Mc Gregor, Larry Johnson, Scott Ritter, Alastair Crook ne sont pas de ces engeances, mais en même temps, aucun d’eux ne fournit d’explications convaincantes de la logique militariste des belligérants qu’ils soient américains, européens, russes, chinois ou tout autres et pour cause, ils ne sont pas marxistes, au contraire, ils sont des analystes bourgeois, mais dans l’opposition aux «globalistes-unipolaires» d’où leurs critiques souvent judicieuses, conformes aux faits, mais sclérosées par leur refus fondamental de reconnaître que «la guerre est l’économie et la politique par d’autres moyens» (Clausewitz). Pour comprendre les tenants et aboutissants de toute guerre, il faut se poser l’ultime question: À QUEL CAPITAL FINANCIER PROFITE LA GUERRE(?) en sachant que «la guerre, ce sont des hommes qui ne se connaissent pas et qui se massacrent au profit d’hommes qui se connaissent, mais ne se massacrent pas» ( Paul Valéry), planqués dans leurs bunkers à crier aux idiots-utiles:«Il vaut mieux que vous mourriez debout jusqu’au dernier que moi je vive sans profit!». Voir cet article sur la guerre du proxy ukrainien Bilan de trois ans de guerre de haute intensité en Ukraine (Diplomate Média) – les 7 du quebec .

L’économie capitaliste est en crise et sa solution c’est la guerre, une guerre de «vol, de pillage et de brigandage» ( Lénine). Nous proposons de mettre fin au cycle infernal des guerres : De l’insurrection populaire â la révolution prolétarienne», Mesloub et Bibeau.

La dernière guerre mondiale a débuté par le génocide des «juifs», celle-ci débute par le génocide des palestiniens.

La dernière a débuté par le vol des avoirs japonais et un «blocus pétrolier» contre le Japon, celle-ci débute par le vol des avoirs russes et un blocus économique contre la Russie et des «blocus douaniers» contre la Chine, l’Inde et toute la planète.

La dernière a débuté avec des insurrections populaires massives qui furent sauvagement et cruellement réprimées ( mouvement spartakiste en Allemagne; Guerre d’Espagne; Front populaire en France; etc.), celle-ci a vu les gilets jaunes être massacrés et on assiste partout à la criminalisation de la résistance populaire et la répression des soutiens aux Palestiniens martyrs.

La dernière a débuté avec la montée et la prise du pouvoir politique par des mouvements «patriotiques nationalistes» fascistes, nazis et militaristes, celle-ci débute avec la montée des mouvements «patriotiques-nationalistes» d’extrême droite et/ou d’extrême gauche décomplexés qui défilent «aux pas de l’oie avec leurs bottes cloutées» et une bourgeoisie militariste déchaînée et tétanisée.

Toutefois, comme l’a si bien dit Einstein, l’a s’arrête les similitudes, car «si on ne sait pas comment exactement se déroulera la prochaine guerre mondiale, on sait que la suivante se fera avec des bâtons et des silex», car l’arme atomique retournera l’humanité à l’âge de pierres.