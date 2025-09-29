lundi, septembre 29, 2025
La guerre américano-israélienne contre le bloc asiatique au Moyen-Orient (Douglas Macgregor)

Robert Bibeau

Le colonel de l’armée américaine Douglas Macgregor  présente ici une brillante et profonde analyse historique, économique, et militaire  des multiples agressions de l’Empire Américain (États-Unis et proxy israélien) contre les pays du Moyen-Orient – cet immense réservoir énergétique mondial – et contre le bloc des pays asiatiques aspirant au titre d’hégémon international.

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

4 réflexions sur “La guerre américano-israélienne contre le bloc asiatique au Moyen-Orient (Douglas Macgregor)

  • robert bibeau
    29 septembre 2025 à 10 h 45 min
    Je ne saurais trop vous encourager à écouter – visionner – la totalité de ce brillant exposé historique (1945-2025), économique (fondement de toute guerre), et militaire (aboutissement de toute guerre).

    Peu ou prou d’analystes – de géopoliticiens bourgeois – de journaleux subventionnés et stipendiés – nous offre un tel panorama scientifique de la politique mondiale à partir de la caverne américaine en déclin.

    Une vision clairvoyante du chaos de l’empire au Moyen-Orient, pomme de discorde énergétique (gaz et pétrole) entre les deux blocs capitalistes en guerre.

    robert bibeau

    • Fatima
      29 septembre 2025 à 11 h 56 min
      bien contente de voir que tu te rallies à l’évidence: contrairement à ce que tu soutenais, la Russie ou la Chine n’ont jamais été une menace à la souveraineté des pays ou à la paix mondiale, contrairement au sionisme international qui putréfie le monde depuis au moins 100 ans avec la complicité passive des peuples occidentaux.

