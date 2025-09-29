Madagascar (Afrique): manifestations de colère populaire contre la famine

19 Views

De nouvelles manifestations contre le pouvoir ont commencé lundi à Madagascar dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Antananarivo où les forces de l’ordre ont déjà tiré de premières grenades lacrymogènes pour disperser la foule, a constaté une équipe de l’AFP

Mobilisés depuis jeudi, des milliers de protestataires sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé « Gen Z« , sont descendus lundi dans les rues de la capitale où les revendications dépassent désormais le ras-le-bol contre les coupures incessantes d’eau et d’électricité.

Plus nombreux que samedi et vêtus de noir, les manifestants, partis de l’université d’Antananarivo, ont scandé des chants appelant à la démission du président Andry Rajoelina.

Ancien maire d’Antananarivo, Andry Rajoelina, 51 ans, s’était installé une première fois au pouvoir de 2009 à 2013 à la faveur d’un coup d’Etat faisant suite à un soulèvement populaire. Il s’est ensuite fait réélire en 2018 puis en 2023 lors d’un scrutin contesté.

Dans un communiqué dimanche soir, les contestataires avaient déjà formellement réclamé la démission du gouvernement et du préfet d’Antananarivo.

Les forces de l’ordre face aux manifestants revenus dans la rue dans plusieurs grandes villes de Madagascar dont Antananarivo, la capitale, le 29 septembre 2025 AFP source https://information.tv5monde.com/afrique/madagascar-nouvelles-manifestations-et-premiers-tirs-de-lacrymogene-2792408

Le président a tenté de calmer le jeu en limogeant son ministre de l’Energie vendredi et s’est déplacé dimanche dans un quartier populaire d’Antananarivo en promettant aux habitants de « tout corriger, pour être encore plus proche » des Malgaches.

Le mouvement Gen Z reprend à son compte le drapeau pirate tiré de la série japonaise « One Piece », signe de ralliement vu en Indonésie ou au Népal de mouvements de contestation anti-régime.

Après la manifestation de jeudi, Antananarivo a été livrée à des pillages toute la nuit, sans rencontrer d’opposition des forces de l’ordre.

« Des groupes d’individus anonymes ont été rémunérés pour piller de nombreux établissements afin d’entacher le mouvement et la lutte en cours », accuse la Gen Z dans son dernier communiqué.

Ce mouvement s’est baptisé en référence à la génération des personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010.

Outre la capitale, la mobilisation est très suivie dans le nord, à Antsiranana.

Il s’agit des manifestations les plus importantes depuis la période précédent l’élection présidentielle de 2023. Boycotté par l’opposition, le scrutin avait attiré la participation de moins de la moitié des électeurs inscrits.

En dépit de ses richesses naturelles exceptionnelles, Madagascar reste l’un des pays les plus pauvres de la planète et est classé 140e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International. Près de 75% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2022, d’après la Banque mondiale.