Par Groupe Révolutionnaire Internationaliste (GRI)

Assez des sempiternelles « journées d’action » syndicales !

Organisons-nous de manière indépendante pour étendre et généraliser la lutte !

Les partis de gauche ont voulu faire passer le départ de Bayrou pour une première

victoire. Les directions syndicales, quant à elles, ont gagné du temps en prétendant laisser

une chance au nouveau premier ministre Lecornu et lui ont fixé un ultimatum, qui n’a, ô

surprise, rien donné.

En réalité, un pantin a succédé à un autre et sans une lutte radicale

du prolétariat, la bourgeoisie nous imposera toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires

pour rétablir les comptes publics et la compétitivité de l’économie nationale.

Les promesses des uns et des autres, qui se rêvent tous en nouveaux

« fonctionnaires du capital », ne doivent plus nous tromper : partout dans le monde les

bourgeoisies quelque soit l’étiquette du gouvernement en place, ont lancé une offensive

contre leur prolétariat pour défendre leur capital national dans le contexte d’une

concurrence mondiale exacerbée par la crise majeure et structurelle que traverse le

capitalisme.

Cela se traduit par des attaques visant à intensifier le travail et à réduire les

dépenses sociales, mais aussi par la préparation idéologique et pratique à d’éventuelles

guerres.

Pour répondre à cette offensive, le prolétariat ne peut faire confiance ni aux différents

partis bourgeois, ni aux syndicats qui ont montré depuis longtemps qu’ils étaient les alliés

fidèles de l’État et du capital.

Le prolétariat ne doit pas non plus tomber dans le piège du gauchisme avec ses

méthodes et postures pseudo-radicales. Les feux de poubelle, les vitrines brisées et les

affrontements stériles avec les flics, aussi réjouissants puissent-ils paraître, ne constituent

pas l’expression de notre force et par conséquent un modèle à suivre et à amplifier mais

bien celle de notre impuissance.

De même, le blocage peut être une stratégie valable mais

il ne peut suppléer à la grève. Les incantations au blocage total ne sont que le pendant de

celles à la grève générale. Nous devons construire un rapport de force en organisant les

grèves les plus massives possibles. Les syndicats ont transformé la grève en journée

inoffensive, c’est à nous d’en refaire une arme de classe pour frapper le patronat et l’État.

Pour défendre nos conditions de vie et de travail, renouons avec les méthodes et les

objectifs de classe :

• Créons des organismes territoriaux indépendants (comités de lutte, AG …) ouverts

à tous les prolétaires et prenant en charge tous les besoins de la lutte (caisses de

grève, défense contre la répression etc)

• Cherchons à étendre et généraliser les luttes en envoyant des délégations

massives vers les entreprises et administrations proches.

• Refusons tout sacrifice pour l’économie nationale ou le bon fonctionnement des

entreprises.

• Refusons tout nationalisme et tout soutien à un camp ou à un autre dans les conflits

impérialistes.

• Exigeons des augmentations de salaires., pour compenser notamment l’inflation

des dernières années.

• Revendiquons des réductions du temps de travail à salaire égal.

LE PARTI DES PROLÉTAIRES

Dans les luttes qui nous attendent, nous aurons besoin d’un parti à l’échelle mondiale,

distinct et opposé à tous les partis existants, pour nous guider dans les affrontements

décisifs. La constitution de ce parti communiste international nécessite un long travail de

préparation, auquel nous nous attelons dès aujourd’hui, afin d’être opérationnel le moment

venu.

La bourgeoisie nous entraîne vers l’abîme, ripostons par la lutte ouverte et indépendante de classe!

Groupe Révolutionnaire Internationaliste (GRI),

groupe affilié à la Tendance Communiste Internationaliste (TCI)

