Actualite économique Comment la Chine capitaliste met fin au pétrodollar et à la domination du dollar 10 février 2026 Robert Bibeau
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/02/como-china-capitalista-esta-por-fim-ao.html
Bien oui le dollars est en perdition et sa mort pas encore. Puisque son agonie durera le temps que la finance internationale digère les résultats et place ses investissements en diversifiant au maximum en d’autres monnaies et matières précieuses. Bien sûr les USA se battrons bec et ongles pour ralentir le plus possible son futur effondrement. Mais il subsistera encore de la cotation et des échanges en dollars mais en concurrence sérieuse avec les autres monnaies dirons nous ce sera 60 % indexée à l’OR et aux métaux précieux inaltérables, contre 40 % d’expression encore en dollars reposant sur du vent.
Et pourquoi donc cette valeur surfaite ? Parce que la masse monétaire du dollars est adossée à une minuscule valeur OR dont on ne sait même pas la valeur. Un des directeur du FMI a osé dire que le stock d’OR des USA on ne savait pas ou on en était ou si le stock était hypothéqué. Il s’est fait condamner pour avoir violé une femme de ménage de 1,80 mètre au Sofitel de New York.
Le monde change mais pas trop vite mais avec une accélération comme un turbo. Car on parle là de 1800 millions de milliards d’actifs exprimés en dollars dont le 50 % est déjà passé de l’autre côté en cotation d’autres valeurs par sécurité. Comme le cite la Russie on ne se bat pas contre le dollars on le contourne. Ce que fait la Chine avec une masse monétaire de yuan considérable adossé à l’OR excusez du peu.
Ceci même si les cotations occidentales dénigrent ouvertement les monnaies d’Asie et du monde comme exotique et le rouble comme insignifiant. Les USA se croient fort, indestructibles avec leur dollars endetté jusqu’au cou d’où subventionné par les dettes.
Le comble de l’ineptie financière.
C’est comme si vous disiez a votre voisin, votre second créancier, que la valeur de votre maison est sûre et qu’il n’a rien à craindre. Vous oubliez de lui dire que votre maison est hypothéquée à 80% par un crédit de votre banque. C’est exactement la position des USA qui vit de ses dettes en oubliant de vous dire que les créanciers et d’autres pays du monde tiennent le pays.
Si ceux-ci font des appels de marge soit des garanties réalisables pour leurs créances, pour se faire rembourser les dettes en cas de danger d’effondrement, afin de garantir leurs dépôts envers leurs clients, le pays sombre.
1929 et 2008 en sont les exemples comme le banquier Law qui ruina Venise, ou Napoléon avec ses créations d’assignats reposant sur la force armée. Les dettes américaines dont une partie repose en garantie sur les impôts à lever par l’état est très aléatoire et donc les USA assurent leurs dettes sur la force armée et leurs guerres pour prouver la force armée.
Si cette force armée se retrouve face à face avec une équivalence et si les souscriptions de dettes se font rares, armement impôts ou pas le déroute financière est juste derrière la porte.
On le voit avec les aspects guerriers du moment contre la Russie qui fait front et l’OTAN détruit en Ukraine et à l’Iran qui n’a pas peur de l’armada une escadre des USA.
Bref nous sommes en présence d’une parfaite utopie économique et financière occidentale qui croit encore que cela va durer in aeternam, croyant encore faire peur avec leur armement.