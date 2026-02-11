La guerre civile serait en marche aux États-Unis!?…

25 Views

Par Brandon Smith − Le 2 février 2026 − Source Alt-Market

En juillet 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe, la ville russe de Petrograd était confrontée à ses propres troubles sous la forme d’une insurrection bolchevique à grande échelle. Jusqu’à 500 000 manifestants, agitateurs et provocateurs avaient envahi la ville depuis tout le pays, dont beaucoup étaient armés. Ils ont pris le contrôle de vastes zones de la métropole, détourné des véhicules privés et confisqué des bâtiments privés.

Certains dirigeants soviétiques, dont Vladimir Lénine, qualifièrent cet événement de « prématuré » et ne le soutinrent pas publiquement, peut-être dans le but calculé d’éviter des répercussions directes. L’explication historique officielle est que l’insurrection avait pris une ampleur incontrôlable, mais le décor était planté et les agitateurs communistes obtinrent exactement ce qu’ils voulaient, ce qu’exigeait leur stratégie : des sacrifices humains.

Les affrontements avec les autorités gouvernementales ont entraîné la mort de centaines de manifestants et d’une poignée de policiers. Le gouvernement russe a envoyé des forces militaires dans la région pour arrêter les capitaines bolcheviques et le mouvement a dû battre en retraite. Mais au final, l’objectif principal des insurgés avait été atteint. Qu’elle soit spontanée ou planifiée, la méthodologie communiste vise toujours à déclencher la violence gouvernementale, qui peut ensuite être utilisée pour susciter la sympathie du public et soutenir la révolution (sic).

La majorité des « gens normaux » n’ont pas besoin de se joindre à la révolution, il suffit de les convaincre de ne pas s’en mêler. C’est en grande partie ce qui s’est passé quelques mois plus tard, en octobre 1917, lorsque la Terreur rouge (la Terreur blanche. NDÉ) a commencé. S’ensuivirent cinq années de guerre civile (fascistes/tsaristes-blancs contre communistes-rouges. NDÉ).

Les communistes, qui se sont longtemps présentés comme les victimes innocentes de l’« impérialisme » tsariste, se sont livrés à une série de meurtres dès qu’ils ont consolidé leur pouvoir politique. Leurs opposants idéologiques ont été systématiquement rassemblés et éliminés. Il n’existe pas de chiffres exacts sur le nombre de meurtres commis, car les archives ont été détruites, mais selon les estimations, les révolutionnaires et la police secrète auraient arrêté et exécuté environ un million de dissidents politiques au cours des premières années du régime communiste. (Approximation véhiculée par les services secrets occidentaux, allemand notamment, des exactions commises par les rouges/communistes et par les blancs/fascistes. NDÉ).

Ce génocide est toutefois insignifiant comparé aux 10 millions de morts causées par la guerre civile russe. Sans parler de l’emprisonnement et du massacre de millions de chrétiens par le régime athée au cours des deux décennies suivantes. (sic)

L’histoire se « répète » rarement, mais la dynamique politique moderne nous semble plutôt familière. Bon nombre des tactiques utilisées par les gauchistes en Russie au début du XXe siècle sont utilisées aujourd’hui aux États-Unis. En fait, je dirais qu’elles sont presque identiques et qu’une révolution de type bolchevique est en cours actuellement (sic).

Il est intéressant de noter que les bolcheviks représentaient une infime minorité de la population russe. À leur apogée en 1917, ils ne comptaient que 400 000 membres « officiels ». Ils étaient soutenus politiquement par environ 23 % de la population, mais cela reste un mouvement mineur par rapport aux 150 millions de citoyens russes qui tentaient de vivre leur vie au jour le jour.

Si les conservateurs russes (nationalistes, chrétiens et défenseurs des droits de propriété privée) s’étaient levés et avaient agi en masse pour arrêter les bolcheviks au début de 1917, leur société aurait pu éviter le massacre à grande échelle qui allait s’abattre sur elle à partir de 1918 (la guerre d’intervention et d’extermination de 14 États/nations bourgeoises réactionnaires en Russie soviétique. NDÉ). Ils n’étaient peut-être pas parfaitement alignés avec leur gouvernement existant, mais l’alternative communiste était bien pire… (selon le Chrétien tsariste Brandon Smith évidemment. NDÉ).

Au lieu de cela, les conservateurs ont attendu que les agents de la Tchéka soient à leur porte, et à ce moment-là, il était trop tard pour riposter efficacement. Comme l’a noté de manière déprimante Alexandre Soljenitsyne dans son livre « L’Archipel du Goulag », la majorité des Russes s’opposaient au régime soviétique, mais ils n’ont pas eu le courage de prendre les armes au moment où cela comptait le plus. Ainsi, une minorité de communistes militants a pu dominer une nation de plusieurs centaines de millions d’habitants. Comme l’a averti Soljenitsyne le fasciste impénitent (NDÉ):

Nous n’aimions pas assez la liberté. Et pire encore, nous n’avions aucune conscience de la situation réelle… Nous méritions purement et simplement tout ce qui s’est passé par la suite.

Bien sûr, les communistes n’ont pas obtenu ce succès seuls. Comme l’a souligné le chercheur Antony Sutton avec de nombreuses preuves dans son livre «Wall Street et la révolution bolchevique», ils ont bénéficié du soutien financier et logistique de diverses élites mondiales (des Rockefeller aux Morgan en passant par les Harriman) tout au long de la révolution et après leur accession au pouvoir.

Le but ? Créer le modèle d’un État autoritaire athée et relativiste. Un système que les globalistes ont l’intention d’utiliser un jour pour conquérir le monde entier. Leur plan repose en grande partie sur l’inaction des patriotes. Cela pourrait être une faiblesse, mais les gauchistes ont de bonnes raisons de se sentir enhardis ces derniers temps.

La guerre civile 2.0 a en fait déjà commencé sous la forme d’une insurrection d’extrême gauche bien financée, tout comme ce qui s’est passé en Russie en 1917. L’absence d’organisation conservatrice en réponse à cela a été peu impressionnante, et je suis ici pour lancer un avertissement : nous approchons du point de non-retour.

Les activistes sont financés par un vaste jeu de passe-passe d’ONG cachées derrière d’autres ONG. Ils sont coordonnés par des serveurs Discord cachés en ligne. Ils reçoivent leurs ordres et partagent des informations sur le terrain via des chats cryptés sur Signal. Ils sont formés à l’agitation et à la perturbation lors de réunions anonymes en ligne organisées par des coordinateurs militants secrets. Ils se sont livrés à des attaques violentes contre des agents de l’ICE à des centaines, voire des milliers de reprises, et rares sont ceux qui ont été poursuivis en justice. Ce n’est pas le comportement d’un mouvement de protestation populaire, c’est le comportement d’une armée d’agents secrets bénéficiant de protections spéciales. (Prenez note chers lecteurs des méthodes d’intervention, d’action et de propagande des services secrets gouvernementaux terroristes américains, européens et autres. NDÉ).

Il est important de comprendre que ces « manifestations » (comme en Iran, en Syrie, au Soudan. NDÉ) sont en réalité une campagne de guérilla réactionnaire hautement coordonnée. Il ne s’agit pas de citoyens sincères exerçant leurs droits civils. Pour l’instant, leur motivation déclarée est d’arrêter les expulsions de migrants illégaux, mais ce n’est qu’un prétexte pour leur insurrection. Si l’ICE cessait ses opérations demain, les activistes rémunérés inventeraient simplement une autre raison pour déchirer le pays. Les apaiser ne servira à rien.

Ce sont des combattants hostiles qui tentent d’affirmer leur domination et d’augmenter leurs effectifs en prenant des postures. Leur objectif est la destruction du monde occidental. Cela ne peut être toléré… (par la classe dominante, par les ploutocrates et les milliardaires au pouvoir et dont la fortune est menacée par la crise systémique. Les massacres et les pogroms plutôt que la faillite de leur système moribond clament les riches. NDÉ).

La solution évidente serait que le gouvernement ferme les ONG hostiles, mais ces institutions sont protégées par la personnalité morale et jouissent des mêmes droits constitutionnels que les citoyens individuels. Le processus d’enquête et de poursuite prend du temps, temps que nous n’avons pas.

Même si Trump recourait à la loi sur l’insurrection et déployait l’armée, il n’y a pas assez de troupes pour boucler plus d’une poignée de villes américaines. Ceux qui espèrent que la loi martiale résoudra le problème se font des illusions. Par extension, les gauchistes ont tout à gagner : la loi martiale serait la preuve pour le reste du monde que l’administration américaine est bel et bien «fasciste».

Le cours de la guerre civile aux États-Unis ne dépendra pas de l’intervention du gouvernement, alors ne retenez pas votre souffle en attendant une application efficace. La réalité est que la plupart des arrestations d’activistes se terminent de toute façon par leur retour dans la rue. Leur appareil de soutien doit être supprimé de manière permanente, ou ILS doivent être supprimés de manière permanente de l’équation… (relisez cette menace de mort à l’endroit des millions de manifestants anti ICE aux États-Unis. NDÉ).

Tout sera décidé par les conservateurs traditionnels. S’ils s’organisent en grand nombre, s’ils créent un dispositif de financement pour déplacer rapidement des personnes et des fournitures à travers le pays, et s’ils établissent des directives appropriées en matière de leadership et de formation, alors il pourrait y avoir une chance de paix simplement en présentant un formidable moyen de dissuasion. Sinon, au moins, les moyens de réprimer l’insurrection seront disponibles.

Si les conservateurs restent chez eux et refusent de protéger tout territoire au-delà de leur portail, ils perdront tout. C’est inévitable. Le camp qui veut gagner aura toujours un avantage sur celui qui « veut simplement qu’on le laisse tranquille ».

Les manifestations continueront à se propager à d’autres villes selon le même modèle que celui que nous avons vu récemment à Minneapolis. Les ONG tenteront de provoquer davantage de morts parmi les militants aux mains des agents fédéraux. Plus les militants échapperont au contrôle du grand public, plus ils deviendront audacieux et plus leur nombre augmentera, partant du principe qu’ils constituent la majorité.

Si les manifestations sont bloquées mais que les organisations ne sont pas démantelées, les militants reviendront aux assassinats et aux attentats terroristes de type Weather Underground jusqu’à ce qu’ils démoralisent la population et reprennent des forces. Conclusion ? Si la gauche politique n’est pas amenée à vraiment CRAINDRE les conséquences, elle ne s’arrêtera pas tant qu’elle n’aura pas obtenu sa propre purge avec une Terreur rouge.

Le résultat final ne sera pas la « balkanisation ». Cette idée aurait pu fonctionner pendant la pandémie, mais à ce stade, il est bien trop tard pour un divorce national. Les gauchistes ne permettront jamais aux conservateurs de vivre en paix dans les États rouges. Laisser les villes bleues régner sur des États entiers composés principalement de comtés rouges ne ferait que légitimer les extrémistes progressistes et nuire à la cause conservatrice. Ce combat concerne l’ensemble du pays, et non certaines parties seulement. Voir l’article Créons mille et un Minneapolis ! La révolte surgit de Minneapolis ! – les 7 du quebec

Il ne s’agira pas non plus d’une guerre entre « factions ». C’est une théorie absurde de survivalistes. Les lignes ne pourraient être plus clairement définies. Le « faux paradigme gauche/droite » est un vestige de l’ère Ron Paul. Il n’existe plus, du moins pas au bas de la pyramide. La grande majorité des progressistes et des Démocrates adhèrent à l’extrémisme woke. Ils adhèrent à la purge. Ce sont des soldats loyaux du globalisme. L’unité avec eux signifie l’esclavage.

Les gauchistes, les globalistes et leurs alliés ne feront pas de distinction entre les partisans de MAGA, les libertariens et les centristes. Ils finiront par traiter tout le monde comme un ennemi qui mérite d’être éliminé. Ils ne vont pas non plus se diviser et se battre entre eux comme le prédisent certains conservateurs, du moins pas avant de s’être débarrassés de nous (nous… les fascistes affirme l’auteur de l’article qui appelle à l’extermination de la population en révolte contre l’État des riches, des ploutocrates. NDÉ).

En fin de compte, le sort des États-Unis et de la civilisation occidentale repose sur les épaules précaires d’un mouvement conservateur qui a les moyens de se battre, mais pas nécessairement la volonté. Ils attendent éternellement le scénario hollywoodien parfait dans lequel ils peuvent se défendre en toute bonne conscience dans un combat loyal où ils sont clairement et indéniablement les « gentils ». Ils attendent éternellement le moment parfait pour se soulever – un moment qui ne viendra jamais.

Les patriotes ont également planifié et se sont entraînés pendant des décennies en partant du principe que les conservateurs seraient les insurgés, et non les contre-insurgés. La contre-insurrection est beaucoup plus difficile et nécessite beaucoup plus de ressources. Mais devinez quoi ? On ne choisit pas toujours les guerres que l’on mène. Parfois, c’est la guerre qui vous choisit et vous devez vous adapter.

Il y a certainement des individus qui feront ce qu’ils peuvent. Je serai parmi eux, tout comme beaucoup de personnes que je connais. Mais la grande question, la grande inconnue, le facteur imprévisible, c’est de savoir si les Américains moyens sortiront en masse de chez eux pour envoyer un message clair indiquant qu’ils ne toléreront plus le chaos.

Brandon Smith

L’auteur, contre-insurrectionnel, lance ci-haut un appel désespéré pour tromper une « faction », sinon une fraction, de la population américaine farouchement opposée à l’État yankee et à ses organismes de répression populistes, afin que les prolétaires s’offrent comme chair à canon au service des riches. Refusons! Notre réponse de classe est ici : Créons mille et un Minneapolis ! La révolte surgit de Minneapolis ! – les 7 du quebec.)

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone. Sur Il est temps d’accepter que la guerre civile 2.0 a déjà commencé | Le Saker Francophone