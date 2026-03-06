Iran : nouvelle agression israélo-étasunienne, nouvelle position honteuse du Canada
Tiohtià:ke/Montréal, le 3 mars 2026 – Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé contre l’Iran leur deuxième guerre d’agression en moins d’un an, à laquelle le Canada a, encore une fois, donné son appui inconditionnel.
Après des semaines de menaces et de préparatifs de guerre, qui étaient donc clairement illégaux – et en pleine négociation avec l’Iran dont Oman, le pays médiateur, disait qu’elle faisait des progrès importants – les États-Unis, conjointement avec Israël, ont bombardé plus de vingt villes iraniennes et continuent de le faire. Ils ont assassiné le ‘guide suprême’ Ali Khamenei et des membres de sa famille. La riposte iranienne cible Israël, d’importantes bases militaires étasuniennes et des installations pétrolières dans plusieurs pays de la région, des navires étasuniens et britanniques, etc.
Comme toujours, la censure militaire empêche, des deux côtés, de connaître le nombre réel des victimes et l’ampleur des dommages. Mais ils sont déjà importants et cette guerre entraîne également un embrasement régional, notamment au Liban, tout aussi meurtrier et dévastateur.
Autant Israël que les États-Unis ont faussement présenté leur agression comme préventive, face à une menace « existentielle » ou «imminente». Pour donner un vernis humanitaire à leur coup de force, ils ont invité le peuple iranien à saisir cette occasion pour se soulever à nouveau contre la terrible répression du régime iranien.
De quel droit ces puissances nucléaires exigent-elles que l’Iran renonce à tout enrichissement d’uranium à des fins civiles et à toute capacité de défense véritable? La première raison de cette guerre est de détruire les capacités militaires de l’Iran, seule puissance régionale encore capable de tenir tête à l’hégémonie israélo-étasunienne au Moyen-Orient. La deuxième est de contrôler le pétrole iranien et d’en bloquer l’accès à la Chine en provoquant un changement de régime.
Le discours du premier ministre Mark Carney à Davos constatait la fin d’un « ordre mondial fondé sur des règles » et appelait les puissances moyennes à s’unir pour résister ensemble à l’intimidation des grandes puissances. Mais l’appui odieux du Canada à la guerre contre l’Iran démontre clairement que ces belles paroles ne signifiaient aucunement que le Canada allait entamer une défense conséquente du droit international, et encore moins une opposition réelle aux menées impérialistes ouvertes des États-Unis.
Le Collectif Échec à la guerre demande que le Canada :
Citations :
« Les États-Unis et Israël, co-acteurs du génocide toujours en cours à Gaza, n’ont aucune crédibilité quand ils invoquent venir en aide au peuple iranien. Et le gouvernement canadien de Mark Carney n’a aucune crédibilité d’attachement au droit international et aux droits humains, quand il reste complice du génocide à Gaza, de la mainmise étasunienne sur le pétrole vénézuélien, de l’étranglement de Cuba et de la guerre de changement de régime contre l’Iran».
– Raymond Legault, porte-parole du Collectif Échec à la guerre
« Nous demeurons fidèles à nos principes quant à nos valeurs fondamentales : souveraineté et intégrité territoriale, interdiction du recours à la force sauf dans les cas prévus par la Charte des Nations Unies et respect des droits de la personne».
– Mark Carney, au Forum économique mondial de Davos, 20 janvier 2026
3 réflexions sur “Iran : nouvelle agression israélo-étasunienne, nouvelle position honteuse du Canada”
Nous sommes en droit de demander a ce Monsieur Raymond Legault Porte parole du collectif Echec a la guerre s’il a aussi fait preuve avec son collectif des mêmes préoccupations vis a vis du Peuple Iranien lorsque pendant les journées et les nuits du 8, 9 et 10 Janvier 2026, le régime Iranien a pu mobiliser une grosse partie de ses armées et polices, en plus de ses milices formées a la va vite, en plus du rapatriement de deux pans de milices Chiites d’irak, afin de l’aider a eradiquer les jeunesses Iraniennes en recourant au meurtre et même pas a l’emprisonnement, aux enlèvements aussi puis aux meurtres directement dans les rues de Téhéran et de 400 villes Iraniennes, qui a conduit au meurtre de 36500 Iraniens, et des dizaines de milliers d’autres bléssés !
Dites-nous Monsieur Raymond Legault si vous étiez au courant que le régime Iranien a mobilisé des dizaines et des centaines de camions frigorifiques de la principale usine de crème glacée en Iran, pour eneever les corps des rues et interdire strictement aux familles de recouvrir les corps des siens pour des funérailles en bonne et due forme, et aller les enterrer par milliers dans des fosses communes inconnues a ce jour par leurs familles et parents ! les milliers de témoignages parlent quasiment du tiers des blesses évacués dans des sacs en plastique a cadavre, respiraient ou gemissaient encore dans les leiux de rassemblement de cadavres, pendant que des officiers et des miliciens se chargaient de detecter les agonisants en leur logeant une balle dans la tete immediatement ! parmi les centaines de récits documentés par les tueurs, l’un d’eux raconte qu’il fut un repris de justice ayant fait de la prison comme des milliers d’autres sur lequel les officiels ont fait de la pression pour faire le sale boulot depuis 2020, ils l’appellent au téléphone, lui font un cours sommaire et très rapide de maniement des armes, lui font signer un papier et lui remettent des armes et des munitions et les lâchent a moto pour rejoindre les manifestants, leur rôle etait de pousser les fuyards dans les impasses et leur tirer des balles sans sommation jour et nuit ! l’horeur a atteint le point que les forces de sécurité ont brûlé entièrement un grand bazar de Teheran car un nombre incalculable de manifestants dans leurs vingtaines s’y sont refugiés, bloquant les issues de part et d’autre, les forces de police et de milices sont entré et ont tué tout le monde sans distinction y compris les commerçants ! et parait-il, les ordres de les éliminer venaient du Ayatollah Ali khamenei, qui ne voyait la-dedans que des proxys israéliens ou occidentaux qui veulent du mal a son pays alors que ce sont les etudiants et les tous les gens écrasés par le système !
le problème aujourd’hui de toutes ces organisations dites d’extrême gauche, est qu’elles sont aveuglées par leurs haines idéologiques de l’occident, des grandes puissances et des capitalistes, au point d’ignorer les enjeux véritables dans chaque pays, et n’hésitent pas a s’aligner et supporter toutes les juntes religieuses ou militaires sous pretexte de résister a l’occident ! l’Iran est profondément divisé au point que le régime, même après avoir tué autant de monde et rempli ses prisons et ses hôpitaux, n’arrivait plus en fin janvier et début février a contenir les manifs cette fois masquées, comme la célébration de la révolution de 1979 qui s’est déroulée cette année par des manifestants qui la fêtaient en même temps de crier mort aux Ayatollahs !
Oui Trump et son complice Netanyahu sont des criminels de guerre, mais franchement quelle difference y’a t’il entre eux et les bourreaux iraniens qu’on raconte arrachaient leurs boucles d’oreilles aux petites filles assissinées elles aussi pendant le soulèvement, ou alors pillaient des bijouteries avant d’y mettre le feu pour l’attribuer aux manifestants, ou encore pire, il revendaient aux familles riches les cadavres de leurs enfants abattus dans les manif tarifés a de hauts montants ! et les seules familles qui ont pu récupérer les corps des siens sont celles qui ont payé des sommes astronomiques pour cela ! Quelle difference peut-il y avoir entre ces monstres qui dirigent l’amérique et israel aujourd’hui, et ces monstres qui dirigent des régimes totalistaires comme le régime Iranien ? Aucune !
Je n’ai pas l’habitude de defendre le gouvernement Canadien sur les questions politiques en général, mais cette fois je vous signales Monsieur que le Canada n’a attaqué personne, ni qu’il a donné son soutien a personne, sauf un soutien moral qui vaut que dalle aux diasporas iraniennes qui s’opposent au régime, et les autres qui s’opposent a la guerre !
le problème est que ces organisations occidentales d’extrême gauche estiment depuis trop longtemps que les peuples du moyen-orient n’ont pas les mêmes droits pour revendiquer les mêmes libertés d’expression et d’exister dans leur pays auquels nous avons droit en occident ! pour des raisons idéologiques évidentes et bidon en plus, on cherche a faire croire aux masses que les enjeux sont aussi simplistes et consistent a décrier les politiques occidentales et ça s’arrête la, puis on retourne a sa p’tite vie rangée ! Ben non ! ce n’est pas ça la réalité ! j’estimes que Carney a même marqué un point lors de cette fameuse de Davos lorsqu’il a prononcé son discours lourd de sens a véritablement expliqué que les gouvernements occidentaux comme lui ont les mains liés en réalité depuis toujours !
Soyons justes, et je vous invite a lire les récits sur les enfants qui se sont mis dans des sacs de cadavres en plastic noir pour echapper a la mort, et y sont arrivé en Janvier de cette année ! c’est presque surréaliste ! Mais visiblement, un occidental quel qu’il soit et quelque soit ses orientations idéologiques, restera incapable de comprendre tout ça !
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/03/irao-nova-agressao-israelo-americana.html