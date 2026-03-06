Iran : nouvelle agression israélo-étasunienne, nouvelle position honteuse du Canada

Tiohtià:ke/Montréal, le 3 mars 2026 – Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé contre l’Iran leur deuxième guerre d’agression en moins d’un an, à laquelle le Canada a, encore une fois, donné son appui inconditionnel.

L’article 2 de la Charte des Nations Unies est pourtant très clair. Il stipule que « Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques » et qu’ils «s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force ».

Après des semaines de menaces et de préparatifs de guerre, qui étaient donc clairement illégaux – et en pleine négociation avec l’Iran dont Oman, le pays médiateur, disait qu’elle faisait des progrès importants – les États-Unis, conjointement avec Israël, ont bombardé plus de vingt villes iraniennes et continuent de le faire. Ils ont assassiné le ‘guide suprême’ Ali Khamenei et des membres de sa famille. La riposte iranienne cible Israël, d’importantes bases militaires étasuniennes et des installations pétrolières dans plusieurs pays de la région, des navires étasuniens et britanniques, etc.

Comme toujours, la censure militaire empêche, des deux côtés, de connaître le nombre réel des victimes et l’ampleur des dommages. Mais ils sont déjà importants et cette guerre entraîne également un embrasement régional, notamment au Liban, tout aussi meurtrier et dévastateur.

Autant Israël que les États-Unis ont faussement présenté leur agression comme préventive, face à une menace « existentielle » ou «imminente». Pour donner un vernis humanitaire à leur coup de force, ils ont invité le peuple iranien à saisir cette occasion pour se soulever à nouveau contre la terrible répression du régime iranien.

De quel droit ces puissances nucléaires exigent-elles que l’Iran renonce à tout enrichissement d’uranium à des fins civiles et à toute capacité de défense véritable? La première raison de cette guerre est de détruire les capacités militaires de l’Iran, seule puissance régionale encore capable de tenir tête à l’hégémonie israélo-étasunienne au Moyen-Orient. La deuxième est de contrôler le pétrole iranien et d’en bloquer l’accès à la Chine en provoquant un changement de régime.

Le discours du premier ministre Mark Carney à Davos constatait la fin d’un « ordre mondial fondé sur des règles » et appelait les puissances moyennes à s’unir pour résister ensemble à l’intimidation des grandes puissances. Mais l’appui odieux du Canada à la guerre contre l’Iran démontre clairement que ces belles paroles ne signifiaient aucunement que le Canada allait entamer une défense conséquente du droit international, et encore moins une opposition réelle aux menées impérialistes ouvertes des États-Unis.

Le Collectif Échec à la guerre demande que le Canada :

retire son appui aux États-Unis et à Israël et dénonce leur agression illégale contre l’Iran;

appelle à la mise en place immédiate de nouvelles négociations avec l’Iran, sous l’égide de l’ONU, en vue de la levée des sanctions et d’un accord vérifiable sur un programme nucléaire civil.

Citations :

« Les États-Unis et Israël, co-acteurs du génocide toujours en cours à Gaza, n’ont aucune crédibilité quand ils invoquent venir en aide au peuple iranien. Et le gouvernement canadien de Mark Carney n’a aucune crédibilité d’attachement au droit international et aux droits humains, quand il reste complice du génocide à Gaza, de la mainmise étasunienne sur le pétrole vénézuélien, de l’étranglement de Cuba et de la guerre de changement de régime contre l’Iran».

– Raymond Legault, porte-parole du Collectif Échec à la guerre

« Nous demeurons fidèles à nos principes quant à nos valeurs fondamentales : souveraineté et intégrité territoriale, interdiction du recours à la force sauf dans les cas prévus par la Charte des Nations Unies et respect des droits de la personne».