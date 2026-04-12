Les pétromonarchies traitres et complices de crimes de guerre

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par Normand Bibeau. Sur: Comments – 👁‍🗨 Mardi fatidique entre un Trump sous pression & les frappes déloyales de Netanyahu (pléonasme) . L’Iran met le feu à Israël

Qui peut faire un iota de confiance aux impérialistes yankees, à leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire», aux pétromonarchies compradores obscurantistes moyenâgeuses du Golfe, aux militaristes fascistes égyptiens et pakistanais, au sultan Erdogan, aux impérialistes mondiaux: européens, chinois, russes, indiens, BRICS + ou – ?

Toute l’histoire passée et présente des 2 entités impérialistes génocidaires U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENNES avec la complicité, tantôt ouverte, tantôt secrète, des pétromonarchies compradores du Golfe persique, des militaristes fascistes arabes et de l’impérialisme mondial, européen, turc, chinois, russe et BRICS + ou -, est marquée sous le sceau de la perfidie et de l’ignominie la plus abjecte comme le prouve à l’évidence, entre autres perfidies, l’agression perfide des 12-13 juin 2025 des mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, suivie de l’agression perfide des néo-nazis yankees, les 21-22 juin 2025 et cela alors que des négociations «pièges à cons» se déroulaient depuis le 12 avril 2025 sur le nucléaire iranien et qu’un rencontre bidon devait avoir lieu à compter du 15 juin 2025 à Oman.

Comme si cette perfidie ne suffisait pas à prouver la nature abjecte de l’impérialisme, le 28 février 2026, les néo-nazis yankees et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS récidivaient en pleine négociation sous la supervision de l’émir d’Oman.Les agresseurs yankees et leurs mercenaires ont poussé l’odieux jusqu’à accuser l’Iran de ne pas négocier de «bonne foi», en contradiction flagrante avec la réalité décrite par le médiateur omanais.

Cette pratique perfide d’agressions militaires en pleine négociation comme complément aux sanctions économiques massives, illégales et iniques, a toujours été celle des impérialistes yankees, de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et de leurs complices impérialistes, ouverts ou secrets.

AINSI, depuis 2012, ils se sont livrés à «une guerre de l’ombre» («shadow war») en assassinant des scientifiques nucléaires iraniens (ex:Mohsen Fakhrizadeh, «père du programme nucléaire civile iranien»); inoculation du virus Stuxnet pour saboter les centrifugeuses de Natanz; assassinat du général Soleimani; des dizaines d’agressions en Syrie; bombardements du consulat iranien à Damas; assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeth, le 31 juillet 2024, en plein coeur de Téhéran à l’occasion de l’investiture du président renégat Pezeshkian simultanément à l’assassinat à Beyrouth du chef militaire du Hezbollah,Fuad Shukr.

En résumé, dans un passé récent, les impérialistes yankees/ SIONAZIS ISRAÉLIENS avec la complicité de TOUS les impérialistes mondiaux se sont livrés à pas moins de 5 agressions militaires perfides contre l’Iran:

Avril 2024, frappes aériennes sur Natanz; octobre 2025, 20 sites militaires attaqués par 100 avions SIONAZIES ISRAÉLIENNES; juin 2025, attaques U$/ SIONAZIS appelés «guerre des 12 jours» («Lion rugissant» et «Marteu de minuit»), suivie d’un cesser le feu bidon et de négociations «piège à cons», violés perfidement par les impérialistes yankees et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, le 28 février 2026 de la manière la plus perfide, abjecte et inhumaine qui fusse imaginable: en assassinant plus d’une centaine d’écolière mineure sans défense, depuis les crimes de guerre se poursuivent sans cesse pour atteindre le stade ultime du crime contre l’humanité par la décision d’anéantir le peuple iranien et de «le ramener à l’âge de pierres».

L’auteur et analyste militaire de renommée internationale injustement sanctionné par les agents du sionazisme européen, le colonel Jacques Baud, déclarait que JAMAIS DANS TOUTE L’HISTOIRE L’ÉTAT D’ISRAËL N’AVAIT RESPECTÉ UN SEUL TRAITÉ, PAS PLUS QUE LE DROIT INTERNATIONAL.

Confronté de plein fouet à cette évidence que JAMAIS LES AGRESSEURS YANKEES/ SIONAZIS ISRAÉLIENS et leurs complices impérialistes mondiaux ne renonceront à détruire le peuple iranien pour s’emparer de son OR NOIR comme ils l’ont fait pour les palestiniens et les libanais martyrs, ce qu’avoue ouvertement le criminel de guerre et génocidaire TR0MP, COMMENT NÉGOCIER avec ces génocidaires déclarés sans être un renégat?

Ces «dirigeants iraniens» qui négocient avec les bouchers du peuple iranien sont des RENÉGATS et vouloir conclure un «traité» avec ces monstres d’inhumanité, de perfidie, de félonie et de fourberie, est une trahison digne du peloton d’exécution.

L’héroïque peuple iranien doit détruire TOUTES LES USINES DE DÉSSALEMENT D’EAU d’Israël et des pétromonarchies du Golfe persique; il doit couper TOUTES LES LIVRAISONS DE PÉTROLE INCLUANT CELLES DES RENÉGATS CHINOIS, RUSSES, INDIENS, TURCS,ETC.;

L’héroïque peuple iranien doit cesser de prêter l’oreille à ces faux «amis sans limite» qui ont «des paroles de miel sur les lèvres et un poignard dans leur sein» et suivre l’enseignement du docteur Su Yat sen et «battre le chien même quand il est mouillé, sinon, il sort de l’eau, se secoue et vous mord à nouveau».