Les pétromonarchies traitres et complices de crimes de guerre
par Normand Bibeau. Sur: Comments – 👁🗨 Mardi fatidique entre un Trump sous pression & les frappes déloyales de Netanyahu (pléonasme) . L’Iran met le feu à Israël
Qui peut faire un iota de confiance aux impérialistes yankees, à leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire», aux pétromonarchies compradores obscurantistes moyenâgeuses du Golfe, aux militaristes fascistes égyptiens et pakistanais, au sultan Erdogan, aux impérialistes mondiaux: européens, chinois, russes, indiens, BRICS + ou – ?
Toute l’histoire passée et présente des 2 entités impérialistes génocidaires U$/ SIONAZIS ISRAÉLIENNES avec la complicité, tantôt ouverte, tantôt secrète, des pétromonarchies compradores du Golfe persique, des militaristes fascistes arabes et de l’impérialisme mondial, européen, turc, chinois, russe et BRICS + ou -, est marquée sous le sceau de la perfidie et de l’ignominie la plus abjecte comme le prouve à l’évidence, entre autres perfidies, l’agression perfide des 12-13 juin 2025 des mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, suivie de l’agression perfide des néo-nazis yankees, les 21-22 juin 2025 et cela alors que des négociations «pièges à cons» se déroulaient depuis le 12 avril 2025 sur le nucléaire iranien et qu’un rencontre bidon devait avoir lieu à compter du 15 juin 2025 à Oman.
Comme si cette perfidie ne suffisait pas à prouver la nature abjecte de l’impérialisme, le 28 février 2026, les néo-nazis yankees et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS récidivaient en pleine négociation sous la supervision de l’émir d’Oman.Les agresseurs yankees et leurs mercenaires ont poussé l’odieux jusqu’à accuser l’Iran de ne pas négocier de «bonne foi», en contradiction flagrante avec la réalité décrite par le médiateur omanais.
Cette pratique perfide d’agressions militaires en pleine négociation comme complément aux sanctions économiques massives, illégales et iniques, a toujours été celle des impérialistes yankees, de leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS et de leurs complices impérialistes, ouverts ou secrets.
AINSI, depuis 2012, ils se sont livrés à «une guerre de l’ombre» («shadow war») en assassinant des scientifiques nucléaires iraniens (ex:Mohsen Fakhrizadeh, «père du programme nucléaire civile iranien»); inoculation du virus Stuxnet pour saboter les centrifugeuses de Natanz; assassinat du général Soleimani; des dizaines d’agressions en Syrie; bombardements du consulat iranien à Damas; assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeth, le 31 juillet 2024, en plein coeur de Téhéran à l’occasion de l’investiture du président renégat Pezeshkian simultanément à l’assassinat à Beyrouth du chef militaire du Hezbollah,Fuad Shukr.
En résumé, dans un passé récent, les impérialistes yankees/ SIONAZIS ISRAÉLIENS avec la complicité de TOUS les impérialistes mondiaux se sont livrés à pas moins de 5 agressions militaires perfides contre l’Iran:
Avril 2024, frappes aériennes sur Natanz; octobre 2025, 20 sites militaires attaqués par 100 avions SIONAZIES ISRAÉLIENNES; juin 2025, attaques U$/ SIONAZIS appelés «guerre des 12 jours» («Lion rugissant» et «Marteu de minuit»), suivie d’un cesser le feu bidon et de négociations «piège à cons», violés perfidement par les impérialistes yankees et leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS, le 28 février 2026 de la manière la plus perfide, abjecte et inhumaine qui fusse imaginable: en assassinant plus d’une centaine d’écolière mineure sans défense, depuis les crimes de guerre se poursuivent sans cesse pour atteindre le stade ultime du crime contre l’humanité par la décision d’anéantir le peuple iranien et de «le ramener à l’âge de pierres».
L’auteur et analyste militaire de renommée internationale injustement sanctionné par les agents du sionazisme européen, le colonel Jacques Baud, déclarait que JAMAIS DANS TOUTE L’HISTOIRE L’ÉTAT D’ISRAËL N’AVAIT RESPECTÉ UN SEUL TRAITÉ, PAS PLUS QUE LE DROIT INTERNATIONAL.
Confronté de plein fouet à cette évidence que JAMAIS LES AGRESSEURS YANKEES/ SIONAZIS ISRAÉLIENS et leurs complices impérialistes mondiaux ne renonceront à détruire le peuple iranien pour s’emparer de son OR NOIR comme ils l’ont fait pour les palestiniens et les libanais martyrs, ce qu’avoue ouvertement le criminel de guerre et génocidaire TR0MP, COMMENT NÉGOCIER avec ces génocidaires déclarés sans être un renégat?
Ces «dirigeants iraniens» qui négocient avec les bouchers du peuple iranien sont des RENÉGATS et vouloir conclure un «traité» avec ces monstres d’inhumanité, de perfidie, de félonie et de fourberie, est une trahison digne du peloton d’exécution.
L’héroïque peuple iranien doit détruire TOUTES LES USINES DE DÉSSALEMENT D’EAU d’Israël et des pétromonarchies du Golfe persique; il doit couper TOUTES LES LIVRAISONS DE PÉTROLE INCLUANT CELLES DES RENÉGATS CHINOIS, RUSSES, INDIENS, TURCS,ETC.;
L’héroïque peuple iranien doit cesser de prêter l’oreille à ces faux «amis sans limite» qui ont «des paroles de miel sur les lèvres et un poignard dans leur sein» et suivre l’enseignement du docteur Su Yat sen et «battre le chien même quand il est mouillé, sinon, il sort de l’eau, se secoue et vous mord à nouveau».
4 réflexions sur “Les pétromonarchies traitres et complices de crimes de guerre”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/as-petromonarquias-traidoras-e.html
On impose pas à ce que l’on s’est montré incapable de dominer.
Les histoires fantasmagoriques dans lesquelles les pays aux ethnies blanches dictaient aux autres, ce qu’elles doivent avoir ou pas, ce qu’elles doivent faire ou pas, comment elles doivent être ou pas, qui elles doivent être ou pas, eh bien, ces histoires-là, ces temps-là, c’est terminé.
Comme dit auparavant, l’Iran a bien amené par les cheveux qui il voulait, à savoir JD Vance, devant les caméras du monde pour entreprendre des pourparlers sur comment vont s’établir dorénavant les règles et relations internationales dans la région sous sa responsabilité et domination.
La victoire iranienne n’est pas contestable, cette volte-face américaine dans ce simulacre de négociations, c’est quasiment la manifestation physique de la sortie de l’Amérique dans les affaires du Golfe persique.
C’est la fin de la doctrine donroe.
Dans la mesure où le massacre juif sur les Libanais mercredi dernier donne déjà ses premières conséquences, le Liban exige, oui, exige préalablement un cessez-le-feu pour entreprendre quelque discussion que ce soit avec l’entité juive, donc on peut déjà être assurés que les soi-disant négociations censée avoir lieu à Washington entre israélites et libanais durant la semaine à venir, c’est aussi un coup pour rien.
Trump et son pouvoir n’ont plus aucune maîtrise du développement et déroulement des affaires internationales, la voilà la vraie réalité.
Peu importe les affirmations d’analystes qui ne savent que raconter les faits passés, ce que nous vivons actuellement est une séquence historique jamais vu dans les relations internationales depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
D’autre part, pour analyser ce qui se passe, absolument tous les détails comptent et il est totalement surfait et inutile de chercher midi à quatorze heures pour commenter ce qui est sous nos yeux parce que l’on est incapable de croire que les choses soient aussi idiotes qu’elles se révèlent à nous, car c’est le cas.
Jamais l’Iran n’a supplié l’Amérique de l’épargner de l’extinction programmée annoncée par Trump devant se réaliser en début de semaine, si un accord de cessez-le-feu est intervenu, c’est parce que l’Amérique est sur les rotules et de surcroît totalement prise en otage dans ce devoir de protection inconditionnel auquel ses dirigeants corrompus depuis des générations l’ont astreinte.
Ça n’est pas du tout vrai qu’il y a un réarmement américain en vue de nouvelles frappes sur l’Iran, auquel cas, préparons-nous au départ définitif d’israël, pas du tout vrai que les forces navales américaines vont risquer leur peau à une réouverture aux conditions washingtoniennes d’Ormuz, pas plus qu’il n’est vrai qu’aucun des États arabes du Golfe a l’envie de voir à nouveau des bombardements reprendre sur leurs infrastructures, la fête est finie, l’Iran a ramené ces caricatures de civilisation à la place devant être la leur, des bouffonneries tout juste bonnes aux divertissements exotiques, c’est fini la transformation de Gaza en riviera, un tel projet ne peut pas exister en même temps qu’un Iran aussi fort qu’il l’est actuellement.
Même si les palabreurs nous racontent un affaiblissement iranien, à la moindre reprise des combats ça va être un dévissement imprévisible pour nos économies, il va falloir aux dirigeants européens et occidentaux expliquer consciencieusement à leurs populations pourquoi elles doivent se faire ruiner à soutenir une Ukraine belliqueuse dont elles n’en ont strictement rien à foutre économiquement, historiquement et socialement.
Tous les problèmes vont rejaillir d’un seul coup et il ne sera plus possible de les occulter avec du divertissement.
L’administration américaine n’a pas bien considéré l’embarras dans lequel elle plongé ses partenaires arabes et mondiaux, avec le carnage israélien du début de semaine au Liban, on sait maintenant ce qui possible de ce qui ne l’est pas, c’est pourquoi il faut considérer cet énième holocauste comme un révélateur, un révélateur qui nous montre à quel point il a été impossible aux Gazaouis d’effectuer le carnage du 7 octobre 2023 qu’on leur a collé sur le dos, ils ont fait des morts, oui, mais pas dans les proportions annoncées avec les moyens qui étaient les leurs, de même que jamais la répression iranienne sur les séditieux de janvier n’a pu créer les soi-disant dizaines de milliers de morts qu’on lui prête, de la même manière que la mission Artémis nous prouve que le XXE siècle est vraiment celui des gros pipeaux, comme, on a marché sur la Lune, la shoah et autres, maintenant que l’Iran a démontré tout le virtuel et l’artificiel de bien de nos croyances en même pas deux mois d’affilés à combattre l’Imposture, il est démontré que la coalition siono-américaine ne sait toujours pas quel est son point vulnérable sur lequel en exerçant une pression intense et continue on parvient à son effondrement, chose qui, dans le cas occidental s’est démontrée tellement multiple qu’il est quasiment certain qu’aucun état-major de cette partie du monde ne veut continuer cette guerre sans s’être complètement restructuré, ce qui ne sera pas possible sans y consacrer le temps d’une génération.
Parce qu’entre les supers grands décalages idéologiques et stratégiques que la guerre contre la Russie a mis en évidence, la réalité est à l’obsolescence de toute la puissance guerrière occidentale ce que l’Iran vient de confirmer en le démontrant de façon magistrale, si nous reprenions cette guerre, alors il nous faudra être prêts à consacrer des millions de morts en pure perte inutile, parce que les Iraniens eux sont tout à fait prêts à se sacrifier pour rester une civilisation digne et libre sur tous ses choix d’avenir.
l n’y a que les postures clownesques et le langage ordurier de Trump qui font croire aux gens plutôt peureux qu’il y a encore une possibilité pour que nos pays soient impliqués dans un conflit encore plus dévastateur que celui actuel, voire même que les évènements pourraient nous conduire jusqu’à la guerre nucléaire.
On l’entend très bien dans le discours que laisse filtrer les médias, l’image d’israël s’y fait sentencieusement écorner, c’est par petites touches mouchetés, mais cela augure d’une volonté, il faut son bouc émissaire à scène de l’histoire terrestre.
Les attaques des anciens soutiens de Trump, tels, Alex Jones, Candace Owens, Tucker Carlson et autres, qui militent tous à ouvrir les yeux des Américains sur le traître qu’ils ont placé à la maison blanche, deviennent insupportables, elles le sont d’autant plus, que même la femme de Trump y va de son couplet.
Lui et le larbin à l’Élysée en sont contraints à se soutenir mutuellement malgré qu’ils se méprisent copieusement, tout simplement parce que si les deux parodies viennent à tomber simultanément, eh bien, il y aurait un gros soucis à se faire pour l’israélisme sur Terre.
Ce ne sont que trahisons envers nous, toutes les entreprises de nos États ces vingt dernières années, absolument presque tous les pouvoirs politiques occidentaux ont la même caractéristique, celle de trahir les intérêts de leurs nationaux aux bénéfices de ceux juifs, ces évidences-là, l’Iran vient de nous les rendre tellement factuelles en dépeçant une à une toutes les supercheries auxquelles nous voulions volontiers croire, que ce serait une vraie gageure de persister à vouloir faire exister un monde dont personne ne veut.
Ces imbéciles d’arabes pensaient qu’ils auraient la vie belle à dépenser leurs fortunes en étant des simulacres de croyants, niant le calvaire de leurs frères en s’alliant avec leurs bourreaux, maintenant, ils ne savent que trop bien à quelle vitesse ils pourraient être contraints à retrouver l’indolence dans les sables du désert.
Tout le baratin ne tient plus, les choses sont toutes en train de se reconnecter les unes aux autres, les messages qui hier ne diffusaient pas dans les opinions publiques, sont obligés d’être pris compte par elles, parce qu’ils sont sensés qu’ils sont parvenus à désengager certaines peurs imbéciles de nos cerveaux, dorénavant, nous ne sommes plus dans une configuration dans laquelle on peut encore dire que, le conflit nucléaire signifierait la disparition de l’humanité, tout ça n’est absolument plus vrai, ces stupidités n’ont plus lieu d’être, même un frappadingue comme Trump, bien que son esprit dérangé serait ravi de faire explorer des bombes nucléaires sur des êtres humains, eh bien, ça ne lui est pas possible, ça n’est plus possible, stupidement, dans sa guerre contre la Chine, il vient de commettre l’irréparable, montrer toute l’étendue de sa faiblesse à son adversaire avant même d’avoir positionner ses forces pour le combattre.
La Chine attentiste et toujours prudente il vient de mettre en question cette posture, quel intérêt à la Chine de ne frapper violemment elle aussi, puisque c’est comme cela que s’obtiennent les bons résultats.
Mettre au pas Taïwan sera une formalité maintenant, car on peut être sûr et certain que jamais l’Otan n’ira se fourrer dans un tel merdier si les Chinois prennent ce qui est à eux.
Quant à l’Amérique elle-même, cabossée par l’Iran comme elle l’est, on voit mal avec quel allié elle pourrait aller se colleter a un aussi gros morceau, seule elle n’a aucune chance et ce serait même une grave menace sur sa survie, quoi qu’en diront nos experts.
L’Europe et plus particulièrement certains voisins de la Russie, seraient bien avisés de jouer moderato s’ils ne veulent pas une reconstitution d’une union de républiques russes.
La vérité, mais bien sûr, personne d’officiel qui tient à son niveau de vie ne viendra le dire, c’est que nous pouvons, nous occidentaux, nous faire complètement éliminer de la planète sans que nos moyens de riposte aient constitué une menace existentielle pour nos ennemis.
Nous ne sommes plus les plus forts, il n’y a plus d’hégémon, plus de domination incontestable d’une puissance sur les autres.
L’Américano-israélisme est prise à son propre piège par l’Iran, la Russie, la Chine, maintenant, les pourparlers avec le Liban la semaine prochaine, vont nous démontrer à quel point cette alliance est devenue ringarde et faiblarde, parce que même si israël continue ses massacres, il n’y a rien, absolument plus rien qu’ils puissent l’un comme l’autre imposer à qui que ce soit, tuer des innocents ça il n’y aura pas de problème, forcer à la soumission quiconque, c’est terminé, les faibles vont continuer à ramasser leurs coups, jusqu’à ce qu’on les ramène tous les deux dans un coin pour les tabasser comme ça vient de leur arriver.
Quelque chose me choque, ce doit certainement être mon esprit complotiste, mais, je trouve vraiment très très mal approprié que les apparitions de Netanyahou ne soient pas du tout publiques, le bonhomme ne va pas auprès de ses citoyens qui se sont faits frapper comme jamais ils ne l’avaient été dans toute leur histoire, on nous prend vraiment pour pèquenots avec ces vidéos qui ne ressemblent en rien à ce qui correspond aux attitudes du gars depuis 1999, on ne devrait plus se fier au virtuel, quand on reverra le bonhomme au milieu de vrais gens, on pourra constater qu’il n’est pas mort, d’ici là, rien ne conteste cette réalité.
C’est ça l’enseignement capital qu’à démontrer cette séquence de guerre, la réactualiser ce serait comme si notre humanité se consacrait à grande échelle un nouveau bûcher des vanités où l’on ne brûlerait pas que des objets.
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Par Robert Bibeau le 12 avril 2026
par Normand Bibeau. Sur: Comments – 👁🗨 Mardi fatidique entre un Trump sous pression & les frappes déloyales de Netanyahu (pléonasme) . L’Iran met le feu à Israël
« Qui peut faire un iota de confiance aux impérialistes yankees, à leurs mercenaires génocidaires SIONAZIS ISRAÉLIENS de «cette populace réactionnaire», aux pétromonarchies compradores obscurantistes moyenâgeuses du Golfe, aux militaristes fascistes égyptiens et pakistanais, au sultan Erdogan, aux impérialistes mondiaux: européens, chinois, russes, indiens, BRICS + ou – ? »
Ces deux phrases sont de la folie et de la fanfaronnerie extrêmes car « l’héroïque peuple iranien » serait foutu sans La Russie, la Chine et l’Inde. Il ne tiendrait une journée dans cette guerre sans leur aide. Oui contre l’impérialisme mais il faut éviter la fanfaronnerie incondérée et ingrate.